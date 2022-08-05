США пообещали не применять ядерное оружие против неядерных стран — членов ДНЯО

США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением неядерным странам, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом 5 августа заявила замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на мероприятии в рамках обзорной конференции ДНЯО.

«США будут рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных обстоятельствах — с целью защиты жизненных интересов США либо наших союзников и партнеров», — добавила она.

Ранее, 4 августа, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

Кроме того, глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что США нарушают положения международного ДНЯО, передавая его неядерным державам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 августа отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

Тогда же генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.