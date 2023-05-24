В МИД Бразилии заявили о потерe значимости G7 на фоне БРИКС и G20

Международный формат G7 теряет свое былое влияние, уступая G20 и БРИКС. Об этом в среду, 24 мая, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра во время парламентских слушаний.

«Неформальное объединение БРИКС, хоть и не имеет устава и постоянного секретариата, является краеугольным камнем международного сотрудничества. Сегодня невозможно даже говорить ни о каком международном сотрудничестве или переговорах, которые не учитывали бы G20 и БРИКС», — рассказал он.

Министр отметил, что все члены БРИКС являются членами G20, которая важнее «Группы семи».

Виейра считает, что в нынешних геополитических реалиях нельзя обсуждать важные мировые вопросы без учета мнения развивающихся стран, включая Индию, занимающую пост председателя в G20.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о расширении БРИКС можно будет обсуждать после согласования параметров данного процесса, соответствующая работа ведется.

22 мая обозреватель AgoraVox Александр Лемуан сообщил, что Бразилия выступает за создание единой валюты БРИКС. Такой же идеи придерживается ЮАР.

В апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что всё больше стран «глобального Юга» стремится наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.

В конце февраля Лавров также отмечал, что России удалось сорвать планы Запада по изоляции РФ. Он подчеркивал, что Москва развивает всё более тесные и результативные связи с мировым большинством. Кроме того, по его словам, за последние пару лет резко возросло количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, сейчас их около двух десятков. Речь идет о государствах, играющих заметную роль в своих регионах, заключил Лавров.

Объединение БРИКС было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка. Общая площадь БРИКС составляет 39,7 млн кв. км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,2 млрд человек, что составляет 41,5% мирового населения.

22 августа группа стран БРИКС обсудит на саммите в Йоханнесбурге возможность введения общей валюты.