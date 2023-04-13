Реклама
Прямой эфир
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона
Мир
СМИ узнали о слежке Вашингтона за генсеком ООН
Общество
Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина
Спорт
Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований
Мир
МИД РФ указал на рост антизападных настроений у молодежи в Африке
Мир
Китай ввел санкции против члена палаты представителей США Маккола
Мир
Сотни активистов заняли здание LVMH в Париже
Армия
Российские войска на донецком направлении уничтожили до 300 боевиков ВСУ за сутки
Политика
Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге

Идея БРИКС: зачем президент Бразилии отправился в Китай

Эксперты объяснили, как визит отразится на двусторонних отношениях и формировании многополярного мира в целом
0
Фото: REUTERS/Ricardo Stuckert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президента Бразилии Лулу да Силву во время визита в Китай 12–15 апреля сопровождает делегация из 240 предпринимателей. Программа предусматривает переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Ключевые темы — наращивание двустороннего взаимодействия и интеграционные процессы в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика). Кроме того, Лула да Силва посетит в Шанхае штаб-квартиру Нового банка развития, созданного под эгидой объединения. Эксперты едины во мнении, что визит усилит интеграцию, а сама структура станет локомотивом единства позиций ее участников на внешнеполитической арене.

Мнение экспертов

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов:

«После прихода бразильского президента Лулы да Силвы к власти стоит ожидать оживления контактов внутри БРИКС, в первую очередь по линии Бразилия — Китай. Как известно стороны недавно договорились о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты, что очень хорошо и что соответствует интересам России. Просматриваются серьезные перспективы в области увеличения Бразилией нефтедобычи для поставок сырой нефти и нефтепродуктов в КНР. Сложно охватить весь спектр переговоров, повестка обсуждения широкая. С 2010 года Китай — главный торговый экономический партнер Бразилии и второй инвестор в этом регионе. Между странами открываются хорошие перспективы, поскольку обе стороны придерживаются концепции построения многополюсного порядка.

КНР поддерживает желание Бразилии стать постоянным членом СБ ООН, а Бразилия придерживается позиции одного Китая и невмешательства во внутренние дела. Этому отчасти поспособствовали США, которые «продуктивными» усилиями сблизили двух своих противников, тех, кого они таковыми считают — Россию и Китай. Им осталось теперь еще сильнее подтолкнуть Москву к Пекину, чтобы окончательно сесть в лужу».

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский:

«Этот визит послужит расширению контактов между странами БРИКС и сближению позиций в целом. Китай — крупнейший торговый партнер Бразилии. Товарооборот между странами составляет примерно $150 млрд. И именно этот визит бразильского президента будет способствовать еще большему сближению позиций, в том числе на международной арене. Сейчас стоит отметить, что во внешней политике ситуация фактически обрисовалась: США и Евросоюз — это одна сторона, другая — БРИКС, ШОС, Россия и Китай. Происходит активная поляризация сил на мировой арене. Обострение ситуации вокруг Тайваня, частые визиты туда американских делегаций — все это не в пользу развития американо-китайских отношений. И на этом фоне говорить о каком-то улучшении не приходится. По крайней мере при нынешнем президенте США Джо Байдене этого точно не предвидится».

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов:

«В эти же дни в Китае с визитом будет находиться министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. С учетом ее критической позиции в отношении прав человека в Китае и взглядов на Тайвань ожидать теплого приема в Пекине не стоит. Она однозначно станет выступать за сохранение бизнеса с Германией, но в то же время будет говорить о повышении независимости ЕС от Китая. А высказав общую европейскую убежденность в том, что одностороннее изменение статус-кво в Тайваньском проливе и военное обострение были бы неприемлемы, услышит от китайской стороны соответствующий ответ».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023