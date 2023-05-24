Захарова заявила о работе по вопросу расширения БРИКС

Вопрос о расширении БРИКС можно будет обсуждать после согласования параметров данного процесса, соответствующая работа ведется. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас в соответствии с поручением лидеров в рамках «Пятерки» ведется работа по согласованию модальностей самого процесса расширения, и после достижения консенсуса по всем параметрам и принятия соответствующего решения на саммите БРИКС можно будет обсуждать возможность того, как приступать к рассмотрению конкретных заявок», — сказала Захарова в ходе брифинга.

В апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что всё больше стран «глобального Юга» стремится наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.

В конце февраля Лавров также отмечал, что России удалось сорвать планы Запада по изоляции РФ. Он подчеркивал, что Москва развивает всё более тесные и результативные связи с мировым большинством. Кроме того, по его словам, за последние пару лет резко возросло количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, сейчас их около двух десятков. Речь идет о государствах, играющих заметную роль в своих регионах, заключил Лавров.

Объединение БРИКС было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка. Общая площадь БРИКС составляет 39,7 млн кв. км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,2 млрд человек, что составляет 41,5% мирового населения.

22 августа группа стран БРИКС обсудит на саммите в Йоханнесбурге возможность введения общей валюты.