План БРИКС: у Олимпиады появится альтернатива

На совещании президента России 2 мая с правительством министр спорта Олег Матыцин огласил идею проведения в нашей стране в 2024 году масштабного международного события — Игр стран БРИКС. Эти соревнования могут быть приурочены к саммиту организации, который пройдет в Казани (даты мероприятия еще не утверждены). В числе других мировых стартов, которые, по словам Матыцина, состоятся в России в ближайший год, — Игры Дружбы (также в столице Татарстана) и Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Игры в олимпийский год

Пока некоторые международные спортивные федерации не спешат выполнять рекомендации МОКа и утверждать критерии допуска до соревнований российских и белорусских спортсменов, наша страна активизирует процесс организации дополнительных турниров, которые не зависят от политической конъюнктуры. Тем более что и вопрос об участии россиян в Олимпийских играх 2024 в Париже, по словам главы МОКа Томаса Баха, пока не решен.

Эту тему не мог оставить без внимания и Олег Матыцин. На совещании во вторник министр спорта РФ заявил: «Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года». Он констатировал, что «...часть ребят в 2024 году не смогут выступить на Олимпийских играх. Это, конечно, обидно, но должен быть другой стимул».

Возможно, в качестве дополнительного стимула и предлагается провести Игры БРИКС. В 2022 году эти старты организовал Китай. Мероприятие состоялось в онлайн-формате по трем основным направлениям (шахматы, ушу и брейкинг). Планируется, что в 2024 году программа будет состоять из состязаний по десяти10 видам спорта, а в числе участников будут далеко не только представители БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) — география может быть расширена, например, за счет стран Африки (в апреле Матыцин в рамках поездки в Сенегал обсуждал возможность сотрудничества в том числе в сфере спорта).

При этом воспринимать Игры БРИКС в Казани как альтернативу Парижу-2024 не стоит. Это подчеркивает и сам министр спорта. «...Наверное, будут выбирать даты проведения, которые бы не нарушали график международных соревнований. Чтобы лидеры сборных других государств тоже смогли участвовать». Получается, что Олимпиада, которая пройдет с 26 июля по 11 августа будущего года, всё равно в приоритете.

Так какова же основная цель проведения Игр БРИКС? На этот вопрос министр также косвенно ответил.

— Мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными организациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран, — подчеркнул Олег Матыцын.

Получается, это в том числе попытка продемонстрировать, что в мире много стран, представители которых готовы соревноваться с российскими спортсменами и приезжать в РФ на мероприятия. Несмотря на все санкции и угрозы бойкотов.

Так что в любом случае Игры БРИКС — это не полноценный «План Б», а, возможно, турнир для тех спортсменов, кто не попадет в Париж. А таких, не исключено, будет немало.

— В случае если наши спортсмены успешно пройдут квалификационные турниры и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны в Олимпийских играх составит порядка 180 спортсменов, — уточнил министр спорта.

В Токио, напомним, Россию представляли 336 человек — при том, что действовали суровые лимиты в легкой и тяжелой атлетике.

Поиск новых форматов

В 2024 году в Казани должны пройти еще два крупных спортивных события. Весной столица Татарстана принимает «Игры будущего», в которых планируется участие представителей 50 стран. Это мероприятие — шаг на территорию фиджитал-спорта (совмещение киберспорта и атлетических соревнований) — ниши, где МОК еще полноценно не присутствует. Осенью же пройдут Игры Дружбы по водным видам спорта.

Они изначально были негласным продолжением международного проекта FINA Development, в рамках которого в Казани на деньги международной федерации тренировались прыгуны в воду, пловцы и синхронистки из тех стран, в которых эти виды не были развиты или не получали достаточной поддержки государства. В 2022 году после отстранения российских и белорусских спортсменов-водников от турниров под эгидой FINA и LEN впервые и были проведены Игры Дружбы.

Тогда мероприятие проходило в три этапа и привлекло многих из участников той самой программы развития. Всего в Играх Дружбы соревновались более 1 тыс. спортсменов из 22 стран. И что примечательно, на главной странице официального сайта соревнований всё время присутствовали логотипы и FINA, и LEN. Так что связи в водных видах спорта окончательно не были разорваны и на время отстранения России. Теперь эта традиция будет продолжена.