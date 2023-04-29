Лавров заявил о возросшем интересе стран к вступлению в ШОС и БРИКС

Всё больше стран Глобального Юга стремятся наладить связи с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС и стать их полноправными членами. Об этом заявил 29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в настоящее время обновляется инфраструктура международных отношений.

«Тот же БРИКС по праву можно назвать своего рода кооперационной «сеткой», накинутой поверх старых разделительных линий Север – Юг и Запад – Восток. Не случайно наладить связи с этими объединениями, стать их полноправными членами стремятся всё больше государств Глобального Юга», — сказал он.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин ранее указывал на неизбежность тенденции к многополярности в мире. При этом проигрывать будут «те, кто это не поймет и не будет следовать в этом тренде».

Ранее в этот день Лавров заявил, что доля государств G7 в мировой экономике за последние 30 лет существенно сократилась, а вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет. Между тем попытки утвердить однополярную модель мироустройства с центром принятия решений в США провалились.

Также министр иностранных дел РФ указал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».

Ранее, 5 марта, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИДа Бахтиер Хакимов сказал, что количество заявок на вступление в ШОС растет. Хакимов подчеркнул важность укрепления состава ядра организации. На сегодня это восемь стран. Иран и Белоруссия также планируют присоединиться.

28 февраля эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что ШОС и БРИКС имеют широкие перспективы развития. По его мнению, у многих южных стран есть запрос «на некую альтернативную модель развития», они не хотят находиться под контролем США или Европы.