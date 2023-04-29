Лавров назвал провальными попытки западных стран изолировать Россию

Попытки США и американских сателлитов изолировать Россию на международной арене оказались провальными. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая на Всемирной онлайн-конференции по многополярности, он отметил, что коллективный Запад прикладывает немалые усилия, чтобы повлиять на ход истории и заставить остальных соблюдать навязанные порядки, однако закономерно терпит фиаско.

«Мы видим, как новые мировые центры, в первую очередь в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, добиваются впечатляющих успехов в различных областях — с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность», — продолжил дипломат.

По словам Лаврова, наиболее востребованным и гармоничным вариантом сосуществования современных государств остается объединение усилий ключевых мировых центров, в основе которого лежал бы Устав ООН и баланс интересов. Он призвал стремиться к взаимоуважительному диалогу различных цивилизаций, религий и культур для формирования полицентричной мировой структуры.

Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность укреплению многополярных, правовых, демократических начал. Он отметил готовность российских властей работать в этом направлении и координировать свои действия с единомышленниками, в том числе в формате международных объединений.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что в планы РФ не входит бездумное следование правилам Запада. «Маниакальные» бывших партнеров разорвать когда-от хорошие отношения с Россией не должны препятствовать развитию страны и укреплению контактов с теми, кто готов сотрудничать, резюмировал глава государства.

27 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что попытки изолировать Россию не мешают устанавливать и развивать отношения с иностранными партнерами. Более того, Москва обретает всё новых союзников, укрепляя свои позиции.