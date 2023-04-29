Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о сокращении доли государств G7 в мировой экономике
Общество
Пожарный поезд привлекут к тушению топливного резервуара в Севастополе
Мир
Экс-разведчик США спрогнозировал уход американцев с Украины
Мир
NR увидел угрозу для Украины в продвижении Зеленским либеральной повестки
Армия
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Мир
Сестра Ким Чен Ына сочла опасной декларацию США и Южной Кореи
Армия
Артиллерия группы «Восток» уничтожила опорный пункт ВСУ под Угледаром
Мир
В Артемовске рассказали про огневые позиции ВСУ в вузе и зубной клинике
Наука и техника
SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта
Армия
ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ на запорожском направлении
Армия
ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников
Армия
Бронегруппа ВДВ отбила опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Происшествия
Пожар площадью 800 кв. м произошел на рынке во Владимире

Лавров назвал провальными попытки западных стран изолировать Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки США и американских сателлитов изолировать Россию на международной арене оказались провальными. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая на Всемирной онлайн-конференции по многополярности, он отметил, что коллективный Запад прикладывает немалые усилия, чтобы повлиять на ход истории и заставить остальных соблюдать навязанные порядки, однако закономерно терпит фиаско.

«Мы видим, как новые мировые центры, в первую очередь в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, добиваются впечатляющих успехов в различных областях — с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность», — продолжил дипломат.

По словам Лаврова, наиболее востребованным и гармоничным вариантом сосуществования современных государств остается объединение усилий ключевых мировых центров, в основе которого лежал бы Устав ООН и баланс интересов. Он призвал стремиться к взаимоуважительному диалогу различных цивилизаций, религий и культур для формирования полицентричной мировой структуры.

Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность укреплению многополярных, правовых, демократических начал. Он отметил готовность российских властей работать в этом направлении и координировать свои действия с единомышленниками, в том числе в формате международных объединений.

«Россия не считает себя врагом Запада»
Валдайская речь Владимира Путина — о неизбежной многополярности, самом важном десятилетии и угрозе ядерного конфликта

Накануне президент Владимир Путин заявил, что в планы РФ не входит бездумное следование правилам Запада. «Маниакальные» бывших партнеров разорвать когда-от хорошие отношения с Россией не должны препятствовать развитию страны и укреплению контактов с теми, кто готов сотрудничать, резюмировал глава государства.

27 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что попытки изолировать Россию не мешают устанавливать и развивать отношения с иностранными партнерами. Более того, Москва обретает всё новых союзников, укрепляя свои позиции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023