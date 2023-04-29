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Путин заявил, что Россия не будет следовать навязываемым Западом правилам

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Россия не намерена подстраиваться под навязываемые Западом правила. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать их правилам тоже не собираемся», — подчеркнул он.

По словам президента, некоторые бывшие партнеры Москвы «маниакально разрушают базу для диалога» и хорошие отношения, однако это не должно препятствовать укреплению контактов с другими государствами, а также глобальными компаниями и корпорациями, «которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с РФ».

Путин решительно опроверг заявления о якобы изоляции России на международной арене. Напротив, отметил он, власти настроены на активную работу по расширению взаимовыгодных и равноправных отношений не только в Евразии, но и в Африке, и в Латинской Америке.

Наконец, российский лидер упомянул о том, что даже в США и Европе немалая часть населения солидарна с РФ, несмотря на противоположную позицию элит.

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Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что попытки изолировать Россию не мешают устанавливать и развивать отношения с иностранными партнерами. Более того, Москва обретает всё новых союзников, укрепляя свои позиции.

31 марта МИД РФ представил актуальную концепцию внешней политики. В документе подчеркивалось особо важное значение взаимодействия и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Также среди планов было упомянуто развитие сотрудничества с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной основе.

Российский лидер еще в сентябре прошлого года отмечал, что в последнее время идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, тогда как однополярная гегемония постепенно отходит на второй план.

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