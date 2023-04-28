«Задача — не приспособиться, а создать основу для успешного развития страны»

Российские власти должны создать базу для независимого и успешного развития страны, а не стараться переждать период сложностей и вызовов . Об этом Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета законодателей в Таврическом дворце 28 апреля. Президент определил дальнейший вектор работы парламентариев: наряду с проработкой новых мер по поддержке бойцов СВО и их семей требуется заняться развитием социальной сферы и экономики, а также созданием суверенной системы образования . О том, какие поручения дал российский лидер законодателям, с кем страна планирует наращивать двусторонние связи и чем оказались недовольны спикеры обеих палат парламента, — в материале «Известий».

Место встречи

Российские депутаты и сенаторы после Дня российского парламентаризма, который отмечают 27 апреля, собрались в Санкт-Петербурге на ежегодном заседании Совета законодателей под руководством спикеров обеих палат — Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Местом проведения вновь стал Таврический дворец, где 27 апреля 1906 года прошло первое заседание Госдумы — еще Российской империи.

Открывая заседание, Вячеслав Володин подчеркнул, что отношения парламента с исполнительной властью перешли от «конфликтов, эпатажа, склок» на более конструктивный уровень : сегодня никто уже не перекладывает ответственность друг на друга.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

В работе законодателей в этот день приняли участие и представители правительства в лице глав федеральных министерств . Так, о сроках поставок оборудования для программ реабилитации отчитался министр здравоохранения Михаил Мурашко. Следом его коллега — глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о ситуации с поддержкой родственников военнослужащих со стороны вузов. По его словам, более 1,8 тыс. детей участников СВО поступили в 2022 году в российские университеты по специальной квоте. Согласно информации главы Минтруда Антона Котякова, в общей сложности регионы направили на меры поддержки участников СВО и их семей более 57 млрд рублей.

Впрочем, парламентариев не до конца удовлетворили доклады их коллег. Валентина Матвиенко обратила внимание Антона Котякова на проблему проведения медико-социальной экспертизы и получения инвалидности , призвав главу ведомства лично поехать в госпитали и поговорить с главврачами. По ее словам, есть случаи, когда вернувшиеся из зоны СВО раненые бойцы пытаются оформить положенные им льготы, а «их документы по пять раз заворачивают из‑за неправильной запятой» .

Также политик призвала к ответу и Минздрав, который совместно с Минобороны должен определить наиболее востребованные медицинские средства для реабилитации военных. С проблемой нехватки квалифицированных медицинских кадров и качества их подготовки к Михаилу Мурашко обратился и Вячеслав Володин. Кроме того, спикер Госдумы также посчитал «стыдным», что участникам спецоперации не положены льготы при поступлении в вузы . По его словам, профильное министерство не должно «созерцать всё это и ждать, когда решения будут приняты председателем правительства или Федеральным собранием».

До начала основной части заседания Совета законодателей парламентарии успели представить и ряд правовых новаций, среди которых законопроект об исключении НДФЛ из единого налогового счета и предложения по регулированию вопроса о смене пола.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Справка «Известий» Совет законодателей — это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят главы палат Федерального собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти российских регионов.

В центре внимания

Центральным событием этого дня стало выступление Владимира Путина , который, несмотря на напряженный график и несколько встреч накануне, не отступил от своих традиций и лично приехал в Санкт-Петербург. Он напомнил, что в этом году Федеральному собранию исполняется 30 лет, за которые накоплен огромный опыт государственного строительства. В открытой конкурентной, жесткой борьбе ведущие политические силы доказали свою «основательность и зрелость» , считает он. Тем не менее законодатели должны постоянно подтверждать свое право быть представителями миллионов россиян , добавил он.

При этом Владимир Путин подчеркнул: несмотря на консолидированную работу, «пока сделано, конечно же, не всё». Парламент, по его словам, должен проработать новые меры поддержки участников CВО и их семей . Приоритетом также остается юридическое обеспечение интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле страны — особенно это касается рабочих мест, медицинского обслуживания и социальных гарантий. «Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали. Чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем. Это и есть часть нашего народа», — сказал президент.

По мнению кандидата юридических наук Александра Зорина, сегодня военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, волнуют вопросы предоставления жилья, которые законодателям необходимо решить в рамках поручений президента. Парламентариям также необходимо доработать уже существующие формы поддержки военнослужащих, в частности жилищные сертификаты и программу военной ипотеки по сниженной ставке, считает он. Актуальными вопросами остаются предоставление земельных участков и устранение сложностей с оплатой проезда до места отпуска участников СВО и их семей. Впрочем, эти проблемы, уверен эксперт, скорее всего, удастся решить, потому что политики уже смогли наладить выплату денежного довольствия и предоставление льгот.

Фото: РИА Новости

Думают с нами одинаково

В условиях экономической агрессии Запада президент поручил парламенту, правительству, а также всем региональным и местным органам власти действовать четко и быстро . На этом фоне глава государства отметил растущую роль парламентской дипломатии.

«Бывшие партнеры в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила? Уже много раз говорил. Их никто не видел. Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся» , — сказал президент.

По его словам, интенсивность международных контактов нарастает и Россия не собирается уходить «на самоизоляцию». В планах расширение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с дружественными странами Евразии, Африки и Латинской Америки. Но и в США и Европе много людей, которые «думают с нами одинаково», заметил он. Говоря о Западе, Владимир Путин заявил, что сегодня руководители этих стран «сами себе» создают проблемы. Хотя РФ, по оценке президента, всё же нужна кропотливая «донастройка» в сфере привлечения инвестиций для финансовой стабильности всех регионов .

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Задача России — «не приспособиться, не переждать период сложностей, вызовов и внешнего давления, а создать базу, основу для долгосрочного, независимого, успешного развития нашей страны », добавил глава государства. Для этого сенаторы и депутаты должны поддерживать отечественные предприятия, научные центры, а также содействовать в расширении свободы предпринимательства и устранении барьеров.

«И конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей, ощутимая адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача» , — сказал президент.

Российский лидер отдельно обратил внимание парламентариев на необходимость разработать новые инициативы по развитию социальной сферы и экономики, а также суверенной системы образования, от которой зависит будущее России. Глава государства попросил законодателей сохранять темпы работы по поручениям из послания Федеральному собранию.

В завершение президент поздравил сенаторов и депутатов с наступающими майскими праздниками и со священным для страны «Днем Великой Победы, победы над нацизмом».