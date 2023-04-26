В Ростовской области отмечается нехватка медкадров

В Ростовской области фиксируется нехватка медицинских кадров. На это обратил внимание Владимир Путин во время встречи с губернатором региона Василием Голубевым, которая прошла 26 апреля. По словам президента, в области в расчете на 10 тыс. жителей врачей меньше, чем во многих других субъектах РФ. В этот же день глава государства созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. А с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым обсудил последствия крупного пожара в регионе.

О чем говорили на встрече

— Ростовская область активно принимает беженцев из Донбасса. С февраля 2022 года через пункты пропуска прошло более 3,5 млн человек, рассказал президенту Василий Голубев. Сейчас важнейшие задачи — обеспечение безопасности жителей, поддержка семей военнослужащих и мобилизованных, добавил он. В регионе уже реализуется около 25 различных программ помощи этим категориям жителей. Они исполняются на 99%, уточнил Василий Голубев.

— По словам президента, на регион легла дополнительная нагрузка в сложившихся условиях. Владимир Путин призвал и впредь оказывать поддержку всем категориях военных и их семьям, а также беженцам. «Я знаю, что вы это делаете, занимаетесь лично, и прошу вас дальше не снижать внимания к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже», — сказал он.

— Владимир Путин заметил, что на многих территориях Донбасса люди по-прежнему не могут полноценно заниматься некоторыми видами деятельности — спортом, искусством, наукой, получать образование. Он призвал Василия Голубева встречаться с руководством соседних ДНР и ЛНР, помогать налаживать жизнь в этих регионах. «Да, может быть, это будет какая-то дополнительная нагрузка. Но, я уверен, во-первых, вы с этим справитесь, а во-вторых, если нужно, то вас готовы поддержать и из Москвы», — заверил глава государства.

— В целом Владимир Путин назвал ситуацию в области стабильной, а развитие экономики региона — уверенным. Это подтверждают статистические данные за 2022 год. ВРП региона превысил 2,2 трлн рублей, сообщил ранее Василий Голубев. На встрече он также отметил положительную динамику индекса промышленного производства и инвестиций. Кроме того, наблюдается рост показателей внешней торговли.

— Ростовская область демонстрирует рост числа самозанятых — сейчас их в регионе 171 тыс. Снизился показатель безработицы и на 13,9% выросла заработная плата. При этом доходы работников агропромышленного комплекса в регионе до конца 2024 года достигнут уровня средней по региону. Глава государства, впрочем, обратил внимание на нехватку медицинских кадров: в регионе на 10 тыс. жителей врачей меньше, чем во многих других субъектах РФ.

— Василий Голубев обратился к президенту за поддержкой в создании ряда строительных объектов: крупной больницы в Таганроге, международного кампуса Донского государственного технического университета, магистрального водовода для жителей шахтерских территории, а также рыбоводного канала. Владимир Путин сказал, что все поднятые вопросы будут направлены в соответствующие ведомства.



— 26 апреля президент также заслушал доклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о последствиях пожара в поселке Сосьва, который начался 25 апреля. Возгорание было локализовано на площади 9 тыс. кв. м. По данным МЧС РФ, погиб один человек. Владимир Путин поручил обеспечить пострадавших социальной помощью.



— С премьер-министром Армении Николом Пашиняном глава РФ обсудил развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха и обострение обстановки в Лачинском коридоре. Кроме того, он созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым — стороны затронули вопрос расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

