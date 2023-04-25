Работа ищет: в России зафиксирована рекордная нехватка кадров
ЦБ РФ провел исследование, опросив 14 тыс. работодателей из разных отраслей. По подсчетам регулятора, кадровый голод измеряется минус 18 пунктами. Это уровень 1998 года, когда Центробанк начал наблюдения. Подробности и прогнозы — в материале «Известий».
Согласно исследованию, наиболее сильный кадровый голод испытывают обрабатывающие производства, промышленные компании, предприятия водоснабжения, добычи полезных ископаемых и организаций, деятельность которых связана с транспортировкой и хранением. В этих сферах обеспеченность кадрами самая низкая — от минус 28 до минус 22 баллов соответственно. Менее всего нехватка кадров ощущается в сфере услуг, оптовой торговле, автобизнесе.
Шанс для роста
Не все эксперты видят в данных ЦБ что-то тревожное. Исследование не отражает всей ситуации, а само явление скорее временное, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
— Вызывает вопросы и методология исследования. Вполне возможно, что руководители преувеличивают кадровую нехватку — к примеру, для стимулирования молодежи идти туда, где их, скорее всего, возьмут на работу. В пользу этого говорит упоминание высоких зарплат в отраслях с кадровым голодом, — отмечает специалист.
По мнению эксперта, в России, несмотря на различные обстоятельства последнего времени, осталось много квалифицированных специалистов.
— Скорее всего, сейчас происходит некая кадровая перетряска, — продолжает она. — В поисках более доходных мест работы специалисты с универсальными навыками будут переходить между отраслями, чего лет 20 назад не могло быть в принципе.
Кроме того, Макаренко видит и другой вариант развития ситуации — «резкий переход специалистов, которые годами ожидали повышения, на ступеньку выше или на руководящие должности. Отчасти приток новых сил будет обеспечен выпускниками вузов и средних учебных заведений».
О том, какие факторы повлияли на ситуацию, мнением поделился эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.
— Часть населения трудоспособного возраста покинула страну по разным причинам. Приток трудовых мигрантов сократился. В то же время экономическая жизнь в стране активизируется, в том числе и потому, что приходится замещать импортные поставки, прекратившиеся из-за санкций.
По словам Клюкина, дефицит кадров негативно сказывается на экономическом росте, поскольку работодателям приходится предлагать более высокие зарплаты или вкладываться в обучение персонала.
— Кардинально решить проблему быстро не получится, — говорит он, — но государство может дотировать программы переподготовки и целенаправленно привлекать мигрантов с нужными профессиями.
В той или иной мере эту проблему испытывают все сектора, отмечает Клюкин, но в наименьшей степени она затронула торговлю и услуги.
Дисбаланс
Одна из насущных кадровых проблем России — отсутствие должной массы квалифицированных IT-специалистов, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Многие квалифицированные айтишники уровня senior покинули Россию на фоне геополитических событий, — указывает она.
Всё же главной аналитик считает проблему дисбаланса.
— Одним из первых оцифровали банковский сектор, — продолжает она. — Чуть далее по степени оцифрованности ритейлеры и телеком (согласно исследованию Deloitte СНГ и SAP). Сейчас до необходимости цифровизации созрели промышленники: нефтянка, металлургия, машиностроение и медицина. Но человеческих «мощностей» на них уже не хватает. Каждая компания решает проблему как может: пользуется услугами релокантов, переманивает адресно людей из банковской сферы и т. д.
Еще один возможный источник кадров для нуждающихся отраслей хозяйства — это проекты, которые закрылись по тем или иным причинам (иностранное руководство, зависимость от импортного сырья или комплектующих).
— Соответственно, потенциал для перетока IT-специалистов есть. Кроме того, часть уехавших «на эмоциях» вернулись. Обстановка постепенно нормализовалась, да и привычный уровень жизни в странах бывшего СНГ далек не только от московского уровня, но и от региональных центров РФ, — считает Екатерина КосыреваИдут туда, где престижно и платят
Нефтяная отрасль — одна из самых обеспеченных с точки зрения обеспечения кадрами, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.
— Во-первых, это главная отрасль страны, залог пополнения ее бюджета. Во-вторых, нефтянка — традиционно престижная для работы отрасль. Кроме того, в этой сфере традиционно высокие зарплаты и привлекательный соцпакет, стабильность. Всё вкупе может послужить причиной притока кадров, с одной стороны, и предостеречь уже работающих сотрудников от увольнения в ближайшее время — с другой.
Однако другие области народного хозяйства всё же остаются в непростом положении.
— Так, на линейные позиции предприятий промышленности, особенно обрабатывающей, часто принимали низкоквалифицированных рабочих. Но для современного предприятия это не выход. Оборудование становится совершеннее, сложнее, а квалификация человека, который на этом оборудовании работает, также должна быть высокой. Но не все рабочие могут перестроиться, переобучиться. Как следствие, такая проблема есть.
По мнению Ольги Орловой, уже в скором будущем на ситуации «скажется возвращение кадров на родину и очередной выпуск из образовательных учреждений». Это приведет к выравниванию дисбаланса и стабилизации во всех секторах.