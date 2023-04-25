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Работа ищет: в России зафиксирована рекордная нехватка кадров

Центробанк опубликовал исследование по рынку труда
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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ЦБ РФ провел исследование, опросив 14 тыс. работодателей из разных отраслей. По подсчетам регулятора, кадровый голод измеряется минус 18 пунктами. Это уровень 1998 года, когда Центробанк начал наблюдения. Подробности и прогнозы — в материале «Известий».

Согласно исследованию, наиболее сильный кадровый голод испытывают обрабатывающие производства, промышленные компании, предприятия водоснабжения, добычи полезных ископаемых и организаций, деятельность которых связана с транспортировкой и хранением. В этих сферах обеспеченность кадрами самая низкая — от минус 28 до минус 22 баллов соответственно. Менее всего нехватка кадров ощущается в сфере услуг, оптовой торговле, автобизнесе.

Шанс для роста

Не все эксперты видят в данных ЦБ что-то тревожное. Исследование не отражает всей ситуации, а само явление скорее временное, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

трудовая книжка
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Вызывает вопросы и методология исследования. Вполне возможно, что руководители преувеличивают кадровую нехватку — к примеру, для стимулирования молодежи идти туда, где их, скорее всего, возьмут на работу. В пользу этого говорит упоминание высоких зарплат в отраслях с кадровым голодом, — отмечает специалист.

По мнению эксперта, в России, несмотря на различные обстоятельства последнего времени, осталось много квалифицированных специалистов.

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— Скорее всего, сейчас происходит некая кадровая перетряска, — продолжает она. — В поисках более доходных мест работы специалисты с универсальными навыками будут переходить между отраслями, чего лет 20 назад не могло быть в принципе.

Кроме того, Макаренко видит и другой вариант развития ситуации — «резкий переход специалистов, которые годами ожидали повышения, на ступеньку выше или на руководящие должности. Отчасти приток новых сил будет обеспечен выпускниками вузов и средних учебных заведений».

О том, какие факторы повлияли на ситуацию, мнением поделился эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

работница швейного производства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Часть населения трудоспособного возраста покинула страну по разным причинам. Приток трудовых мигрантов сократился. В то же время экономическая жизнь в стране активизируется, в том числе и потому, что приходится замещать импортные поставки, прекратившиеся из-за санкций.

По словам Клюкина, дефицит кадров негативно сказывается на экономическом росте, поскольку работодателям приходится предлагать более высокие зарплаты или вкладываться в обучение персонала.

— Кардинально решить проблему быстро не получится, — говорит он, — но государство может дотировать программы переподготовки и целенаправленно привлекать мигрантов с нужными профессиями.

В той или иной мере эту проблему испытывают все сектора, отмечает Клюкин, но в наименьшей степени она затронула торговлю и услуги.

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Дисбаланс

Одна из насущных кадровых проблем России — отсутствие должной массы квалифицированных IT-специалистов, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Многие квалифицированные айтишники уровня senior покинули Россию на фоне геополитических событий, — указывает она.

Всё же главной аналитик считает проблему дисбаланса.

Работник, сбераналитика
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Одним из первых оцифровали банковский сектор, — продолжает она. — Чуть далее по степени оцифрованности ритейлеры и телеком (согласно исследованию Deloitte СНГ и SAP). Сейчас до необходимости цифровизации созрели промышленники: нефтянка, металлургия, машиностроение и медицина. Но человеческих «мощностей» на них уже не хватает. Каждая компания решает проблему как может: пользуется услугами релокантов, переманивает адресно людей из банковской сферы и т. д.

Еще один возможный источник кадров для нуждающихся отраслей хозяйства — это проекты, которые закрылись по тем или иным причинам (иностранное руководство, зависимость от импортного сырья или комплектующих).

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— Соответственно, потенциал для перетока IT-специалистов есть. Кроме того, часть уехавших «на эмоциях» вернулись. Обстановка постепенно нормализовалась, да и привычный уровень жизни в странах бывшего СНГ далек не только от московского уровня, но и от региональных центров РФ, — считает Екатерина КосыреваИдут туда, где престижно и платят

Нефтяная отрасль — одна из самых обеспеченных с точки зрения обеспечения кадрами, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Во-первых, это главная отрасль страны, залог пополнения ее бюджета. Во-вторых, нефтянка — традиционно престижная для работы отрасль. Кроме того, в этой сфере традиционно высокие зарплаты и привлекательный соцпакет, стабильность. Всё вкупе может послужить причиной притока кадров, с одной стороны, и предостеречь уже работающих сотрудников от увольнения в ближайшее время — с другой.

работник завода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Однако другие области народного хозяйства всё же остаются в непростом положении.

— Так, на линейные позиции предприятий промышленности, особенно обрабатывающей, часто принимали низкоквалифицированных рабочих. Но для современного предприятия это не выход. Оборудование становится совершеннее, сложнее, а квалификация человека, который на этом оборудовании работает, также должна быть высокой. Но не все рабочие могут перестроиться, переобучиться. Как следствие, такая проблема есть.

По мнению Ольги Орловой, уже в скором будущем на ситуации «скажется возвращение кадров на родину и очередной выпуск из образовательных учреждений». Это приведет к выравниванию дисбаланса и стабилизации во всех секторах.

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