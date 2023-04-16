Кризис возраста: на рынке труда растет спрос на работников старше 50 лет

Эксперты полагают, что в 2023 году произойдет структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут более пристальное внимание обращать на соискателей старше 50 лет. Уже в марте число предложений такой категории потенциальных работников, по данным hh.ru, выросло в 2,5 раза относительно 2021 года. Как могут воспользоваться этой ситуацией наиболее опытные участники рынка труда, можно ли быстро получить необходимые для работодателей навыки и надолго ли эта тенденция — в материале «Известий».

Опыт бьет молодость

Эксперты РАНХиГС считают, что в этом году работодатели обратят внимание на более возрастных соискателей, если те обладают современными компетенциями. Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок выделяет несколько плюсов 50-летних работников, на которые обращают внимание работодатели: их жизненный опыт, умение найти общий язык с коллективом, способность выстроить эффективные коммуникации, отсутствие завышенных зарплатных ожиданий, готовность к компромиссам.

— Российская статистика показывает существенный рост занятости населения старшего возраста с 2019 года после повышения пенсионного возраста. В среднем люди стали уходить с рынка труда на год-два позже, чем до пенсионной реформы , — сказал он «Известиям».

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Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина рассказала «Известиям», что в марте работодатели направили соискателям старше 50 лет более 370 тыс. приглашений на свои вакансии. Это на 67% больше, чем в марте прошлого года, и в 2,5 раза больше, чем в марте 2021-го. Приглашения соискателям от 14 до 40 лет тоже выросли, но не так существенно: на 11% к марту 2022 года.

— По итогам марта 2023 года увеличилось и количество резюме соискателей в возрасте от 50 до 60 лет — на 7%, а в возрасте от 60 лет и старше — на 21%, — рассказала Наталья Данина. — Для сравнения: резюме соискателей в возрастных группах от 14 до 40 лет упали на 6% к марту 2022-го и на 8% к марту 2021-го.

В то же время доля соискателей от 50 лет в общем числе ищущих работу по-прежнему невелика: 8% в марте 2023 года и 7% в марте 2022-го. На рынок они выходят реже.

Старение кадров

Директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева указывает, что основная причина интереса к возрастным кадрам — демографическая яма 1990-х годов, а также изменение пенсионного законодательства, которое отодвинуло верхнюю планку для кадров.

— По данным нашего исследования, которое проводилось в сентябре 2022 года, главными преимуществами таких сотрудников работодатели считают ответственное отношение к работе (60%), большой опыт (59%) и высокий уровень квалификации (56%) , — говорит она. — Компании ценят и заинтересованность соискателей 50+ в долгосрочной занятости, реальные зарплатные ожидания и соответствие их уровню компетенций возрастных кандидатов.

Эксперт ЦСР Асхаб Индарбаев указывает, что интерес работодателей к работникам 50+ растет уже последние полтора года . Особенно ценным для организаций называет тот факт, что у специалистов этой возрастной категории повышенная личная мотивация.

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Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев, в свою очередь, указывает, что после объявления частичной мобилизации работодатели обратили внимание на кандидатов старше 45 лет даже в сфере IT, традиционно благосклонной к более молодым кандидатам. При этом и зарплатные ожидания соискателей в возрасте 50+, по его данным, за год выросли на 23%.

Юрий Михеев также отмечает, что в условиях переориентации бизнеса на восток и перестройки логистических цепочек большинству предприятий нужны более опытные работники, способные оперативно настроить процессы. В связи с этим на второй план ушел вопрос стажировки молодых специалистов и затраты на их обучение.

Первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Павел Свистунов отмечает, что за прошедшие десять лет средний возраст работников увеличился на два года и достиг 42 лет на конец сентября 2022 года. За прошлый год, по его словам, с российского рынка труда по самым осторожным оценкам ушло более 1 млн работников — и это не только вышедшие на пенсию, но и молодежь.

Отметим, что, по данным Всероссийской переписи населения, на 2021 год в России было почти 19 млн человек в возрасте от 50 до 59 лет. Еще 10,6 млн человек — в возрасте от 60 до 64 . Нельзя назвать это поколение самым многочисленным. Например, в возрасте от 40 до 49 — более 22 млн человек, а в возрасте от 30 до 39 человек — более 25 млн. Но если людей среднего возраста пока много, то следующее поколение даст мало подпитки рынку труда: в возрасте от 20 до 29 лет находилось всего 15,7 млн человек, примерно столько же — в возрасте от 10 до 19 лет. Всё это указывает на то, что в ближайшее десятилетие именно 50-летние (то есть и нынешние 40-летние в том числе) станут самым многочисленным поколением и, вероятно, будут играть очень значимую роль на рынке труда.

Где востребованы самые опытные

Виктор Ляшок отмечает, что наиболее востребованы работники старшего возраста в отраслях с традиционно повышенным дефицитом кадров — образовании и здравоохранении.

— Также наблюдается рост потребности в сотрудниках в сфере промышленности , — сказал он «Известиям». — Но вряд ли работникам старшего возраста удастся массово занять места, которые по разным причинам покинули более молодые сотрудники в прошлом году, — в основном отток наблюдался в профессиях, требующих наиболее свежих навыков и компетенций, которых возрастные работники зачастую лишены.

Независимый директор и основатель проекта «КачествоРешений.рф», резидент экспертного клуба ЦСР Михаил Федоров считает, что миф о ненужности людей за 50 на рынке труда в целом уходит , но сейчас основной интерес видит со стороны компаний, которые в связи с санкциями вынуждены восстанавливать компетенции и производства.

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

— То есть основной драйвер — импортозамещение, и только в тех направлениях, где такие компетенции были , — сказал он «Известиям». — Например, сотрудники закрытых НИИ и КБ, проектных институтов.

Елена Артемьева из «Работы.ру», в свою очередь, называет самыми востребованными профессиями для соискателей 50+ рабочие специальности : водители, сборщики, охранники, монтажники, токари и так далее. Но заинтересованы в работниках такого возраста на руководящих должностях и компании из сферы строительства, производства и медицины.

Наталья Данина из hh.ru подтверждает: чаще всего приглашают кандидатов 50+ на рабочие специальности — 85 тыс. приглашений в марте 2023 года; в сферу транспорта и логистики — 76 тыс. приглашений, в сферу продаж — 36 тыс.

Павел Свистунов рассказал, что, согласно исследованию НАРК, проведенному в конце 2022 года, в среднем по всем организациям на долю работников старшего поколения пришелся 21% от общей численности персонала. Больше таких сотрудников в государственных организациях, а также в сферах социального обслуживания, ЖКХ и здравоохранения. Три четверти работодателей, по его словам, удовлетворены уровнем квалификации сотрудников старшего возраста, а особенно высока позитивная оценка у работодателей из организаций электроэнергетики.

Президент SuperJob Алексей Захаров подчеркивает, что высококвалифицированные работники старше 50 лет востребованы всегда и во всех отраслях, так как это самые ценные и опытные кадры.

— Но работодатель нанимает не возраст, а компетенцию . Если человек ничего не изучал несколько десятилетий подряд, то вряд ли он будет нужен работодателям, — сказал он «Известиям».

Как переобучиться после 50 лет

В России действует федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Его операторы — РАНХиГС, Институт развития профессионального образования и Томский государственный университет, которые предлагают бесплатно повысить квалификацию или получить дополнительное профессиональное образование по интересующим программам в том числе людям старшего поколения . Как замечают в РАНХиГС, граждане старше 50 лет — одни из самых активных и осознанных участников проекта.

По данным Президентской академии, чаще всего такие слушатели выбирают программы менеджера по работе с маркетплейсами, управления персоналом и кадрового делопроизводства, специалиста в сфере закупок, Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя, 1С для начинающих. Руководитель Института развития профессионального образования Наталия Золотарева отмечает, что у их взрослых слушателей особенно востребованы программы в сфере производственных технологий и строительства. Например, специалисты инженерных специальностей осваивают новые программы в области цифровых инноваций по профилю, изучают такие технологии, как BigData и анализ данных.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Она отметила, что около 80% слушателей старше 50 лет выбирают программы, связанные с компьютерами. Золотарева при этом подтвердила наблюдение РАНХиГС о наибольшей активности людей старше 50 лет.

Отметим, что для каждого региона набор программ по проекту свой. Посмотреть предложения и записаться на обучение можно на портале «Работа в России».