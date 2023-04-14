Производство труда: спрос на рабочие специальности превзошел потребность в айтишниках

В вакансиях с большими доходами лидируют производственники — причем и по спросу, и по зарплатам , отмечается в аналитической записке Минтруда, с которой ознакомились «Известия». В материалах ведомства указывается: в базе портала «Работа России» представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленной сфере, это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов . Рабочие специальности — набирающий силу тренд на рынке труда, ведь производственный сектор на фоне импортозамещения остается драйвером занятости. Эксперты поддерживают: новые реалии требуют новых специалистов, о чем стоит подумать выпускникам школ при выборе профессии .

Как закалялась сталь

В системе центров занятости сейчас представлено 1,6 млн свободных позиций, из них в промышленности, производстве и сельском хозяйстве — более 560 тыс. , указывается в аналитической записке Минтруда. Ведомство изучило вакансии в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Места в сферах промышленности и производства стали лидерами по числу высокооплачиваемых предложений . На базе портала «Работа России» представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленно-производственной сфере . При этом в сферах услуг — 197, в строительстве — 513, в IT — 178 таких предложений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как отмечается в документе министерства, важно учитывать специфику размещения вакансий на портале — туда вносятся те позиции, которые действительно есть у компании на текущий момент . «То есть эта цифра не учитывает вакансии, которые еще не созданы в штатном расписании, и в отличие от предложений коммерческих порталов не содержит планируемых к созданию вакансий. То есть фактическое предложение на рынке может быть несколько выше представленной в распоряжении службы занятости численности рабочих мест», — объясняется в документе. Проще говоря, это реальная потребность.

Работа для всех

Если посмотреть на вакансии с доходом свыше 100 тыс. рублей, то и там лидируют работники промышленной сферы . Для них сейчас открыто более 27 тыс. таких позиций. Для сравнения: в сфере услуг — 5,7 тыс., в строительстве — 10,5 тыс., в IT — 1,2 тыс. С зарплатой выше средней по полному кругу организаций (более 63,3 тыс. рублей) в промышленности представлено 92 тыс. вакансий, то есть каждое пятое предложение в этой сфере — с зарплатой выше средней, а в IT таких 3 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом, отмечается в записке Минтруда, « промышленные предприятия, будучи, как правило, крупными компаниями, в большем объеме, нежели предприятия других отраслей, ориентированы на предоставление социального пакета работникам. Так, в базе портала «Работа России» представлено 90 тыс. предложений с предоставлением жилья или поддержкой при переезде . Для сравнения: в сфере услуг таких предложений только 49, в строительстве — 60, а в IT-секторе — два».

Своими руками

В Минтруде составили топ-3 самых востребованных профессий сферы промышленности : механики производственного и сельскохозяйственного оборудования (около 87 тыс. вакансий), формовщики, сварщики, вальцовщики (более 46 тыс. предложений), а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики (около 41 тыс. позиций). В топ-3 массовых профессий вошли рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности (свыше 76 тыс. вакансий), водители (72 тыс.), операторы подвижного оборудования (около 48 тыс.).

Также Минтруд на основании предложений центров занятости привел самые высокооплачиваемые профессии в промышленности . На первом месте заместитель главного инженера по производству в Якутии (от 476 650 рублей), на втором — механик рефрижераторных установок в этом же регионе (от 350 тыс.), замыкает тройку машинист подъемника в Сахалинской области — он может заработать от 330 тыс. рублей.

Не стремиться в программисты

Эксперты тоже отмечают, что рынок труда изменился. И сейчас существует запрос на специальности, которые связаны с реальным производством . В том числе это объясняется и изменениями в геополитической ситуации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Запрос на людей, которые трудятся на производстве, работают на то, чтобы реальная экономика развивалась, намного больше , — уверен гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов отмечает: представление о том, что рынку труда нужны только айтишники, — это заблуждение:

— Если мы посмотрим на данные по размещенным вакансиям, то их количество на рабочие специальности значительно больше. Нужно не забывать о стабильности . С айтишниками сейчас происходит та же ситуация, как в 90-е годы со специалистами в области финансов и кредитов, юристами. Казалось, что этот спрос не исчезнет никогда. И, как следствие, высшие и средние учебные заведения массово готовили таких специалистов.