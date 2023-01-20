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Don’t speak: работодатели снизили интерес к носителям европейских языков

Вакансий с требованием знания английского стало меньше на 12%, итальянского — на 44%
Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert
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Интерес работодателей к специалистам со знанием европейских языков в 2022 году существенно снизился, говорится в исследовании сервиса по подбору персонала HeadHunter. В частности, число вакансий, в которых от соискателя требуется владение итальянским, упало на 44%, испанским — на 27%, английским — на 12%. Цифры объясняются уходом из России ряда западных компаний и падением торговых отношений с Европой, говорят эксперты. Английский от резкого падения спасло развитие сотрудничества России с Индией, где он является вторым официальным, и арабскими странами, считают представители бизнеса. На 55% выросло число вакансий, где в качестве обязательного требования указывалось знание китайского языка.

Минус интерес, плюс зарплата

Число вакансий от российских работодателей, где требуется обязательное знание европейских языков, значительно сократилось в 2022 году. Как указывается в исследовании рекрутинговой компании HeadHunter и коммуникационного агентства «Лампа», заметно падение интереса к французскому языку (на 24%), португальскому (–25%), испанскому (–27%) и особенно итальянскому (–44%).

Don’t speak
собеседование на работу
Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg

Объем товарооборота с европейскими странами в этом году ожидается на уровне €50 млрд, тогда как в 2021 году он был в пять раз больше, обратил внимание «Известий» президент объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин.

— А с кем там тогда работать? Мы видим, что контрактов стало в разы меньше, — объясняет он снижение интереса бизнеса к соискателям, владеющим европейскими языками.

При этом, несмотря на сотрудничество России с Латинской Америкой, где говорят в том числе по-испански, этот язык потерял позиции из-за сложной логистики с континентом, считает Александр Калинин.

— Далеко: и стоимость логистики, и сроки [поcтавок] увеличились в три раза, — объяснил он.

Не удалось сохранить позиции даже традиционно наиболее популярному среди работодателей языку — английскому. Число вакансий, где его знание указано среди обязательных требований, снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом (до 410,7 тыс.).

Don’t speak 1
Девушка около надписи моя работа
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Одной из причин спада мог стать уход из России ряда крупных представителей зарубежного бизнеса, полагает основательница агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

При этом английский остается существенным преимуществом соискателей — работодатели предлагают соискателям, владеющим им, более высокую зарплату, рассказала «Известиям» руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. Так, в сфере науки и образования она выше на 30%, в IT — на 35%, в PR/маркетинге — 32%.

Она сообщила, что чаще всего работодатели в 2022 году требовали владение английским языком от соискателей в сфере IT, продаж, маркетинга, PR и рекламы. Также язык требовался в производстве и при поиске административного персонала.

Деловой английский

Независимый эксперт в области бизнеса Алексей Кожевников назвал падение интереса к английскому всего лишь «колебанием» и выразил уверенность, что уже в этом году спрос восстановится. Но его коллеги из отрасли полагают, что роста ждать не стоит, хотя английский останется на нынешних, стабильных, позициях.

— Помимо Европы английский язык активно используется в Индии, где является вторым официальным языком, в Пакистане, в арабских странах, — напомнил «Известиям» Александр Калинин.

А исполнительный директор онлайн-школы Skyeng Рустам Айнетдинов сообщил, что в 2022 году компания наблюдала значительный рост спроса на корпоративное обучение от компаний, которые относятся к финансовой сфере, IT-сектору и фармацевтической отрасли.

Don’t speak 2
Девушка изучает английскую литературу
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Финансовая сфера демонстрировала рост количества сотрудников в связи с выходом на новые рынки банков, работающих на территории СНГ, — рассказал он.

По его словам, и фармацевтика была вынуждена активнее развивать международное направление в новых реалиях, и потому начала активно нанимать специалистов из разных стран и регионов.

— Это создало потребность в построении мультикультурной команды и общении на одном языке — английском, — сказал Рустам Айнетдинов. — Английский в фармацевтике — рабочая необходимость для ведения закупок, торгов.

Английский остается востребованным среди технических специалистов и в науке, но станет менее популярным среди широких слоев населения, считает политолог Константин Калачев.

— За границу так просто не поедешь, Шенген так просто не получишь, — напомнил он. — В туристической отрасли есть постепенное смещение с поездок за границу на внутренний российский рынок.

Индия, Китай...

В отличие от европейских языков, растет интерес работодателей к тем, кто знает китайский. По данным HeadHunter в 2022 году этот рост составил 55%.

— Чаще всего требование к знанию китайского встречается среди вакансий для специалистов в сфере транспорта и логистики, продаж, а также производства, — отметила Мария Игнатова.

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девушка читает по-китайски
Фото: Global Look Pressnt/dpa/Peter Kneffel

При этом, по данным компании Superjob, в 2022 году знание китайского заняло второе место по популярности после английского, и вакансий с ним за год стало больше в два раза. В январе 2023 года знание этого языка требовалось менеджерам внешнеэкономической деятельности, специалистам по снабжению, закупкам, а также менеджерам по продажам. Активно искали и переводчиков-китаистов.

Александр Калинин обратил внимание на то, что российская внешняя торговля постепенно переориентируется с европейских стран на Китай и Индию. Например, в прошлом году товарооборот России с Китаем стал рекордным и превысил $190 млрд, в то время как в 2021 году составил $135 миллиардов. При этом бизнесу нужен не просто специалист с китайским языком, но и знающий восточную культуру, указал президент «Опоры России».

— Она подразумевает более плотный личный контакт между менеджерами и руководителями, чем в европейском бизнесе, — рассказал Александр Калини.

Китайская деловая культура значительно отличается от российской множеством специфических нюансов, что тормозит развитие деловых связей, полагает и политолог Алексей Макаркин. Более того, по его мнению, на китайский рынок не смогут переориентироваться большинство компаний, которые ранее работали с европейскими. Поэтому он считает, что сейчас многие работодатели будут концентрироваться на внутрироссийском рынке.

— Все больше востребованы люди, у которых есть какие-то связи в регионах, — полагает он.

Он назвал ситуацию на рынке схожей с временами СССР, где иностранные языки были востребованы только в организациях, которые занимались внешнеэкономическим сотрудничеством.

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