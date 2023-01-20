Don’t speak: работодатели снизили интерес к носителям европейских языков

Интерес работодателей к специалистам со знанием европейских языков в 2022 году существенно снизился, говорится в исследовании сервиса по подбору персонала HeadHunter. В частности, число вакансий, в которых от соискателя требуется владение итальянским, упало на 44%, испанским — на 27%, английским — на 12%. Цифры объясняются уходом из России ряда западных компаний и падением торговых отношений с Европой, говорят эксперты. Английский от резкого падения спасло развитие сотрудничества России с Индией, где он является вторым официальным, и арабскими странами, считают представители бизнеса. На 55% выросло число вакансий, где в качестве обязательного требования указывалось знание китайского языка.

Минус интерес, плюс зарплата

Число вакансий от российских работодателей, где требуется обязательное знание европейских языков, значительно сократилось в 2022 году. Как указывается в исследовании рекрутинговой компании HeadHunter и коммуникационного агентства «Лампа», заметно падение интереса к французскому языку (на 24%), португальскому (–25%), испанскому (–27%) и особенно итальянскому (–44%).

Don’t speak Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg

Объем товарооборота с европейскими странами в этом году ожидается на уровне €50 млрд, тогда как в 2021 году он был в пять раз больше , обратил внимание «Известий» президент объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин.

— А с кем там тогда работать? Мы видим, что контрактов стало в разы меньше, — объясняет он снижение интереса бизнеса к соискателям, владеющим европейскими языками.

При этом, несмотря на сотрудничество России с Латинской Америкой, где говорят в том числе по-испански, этот язык потерял позиции из-за сложной логистики с континентом, считает Александр Калинин.

— Далеко: и стоимость логистики, и сроки [поcтавок] увеличились в три раза, — объяснил он.

Не удалось сохранить позиции даже традиционно наиболее популярному среди работодателей языку — английскому. Число вакансий, где его знание указано среди обязательных требований, снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом (до 410,7 тыс.).

Одной из причин спада мог стать уход из России ряда крупных представителей зарубежного бизнеса, полагает основательница агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

При этом английский остается существенным преимуществом соискателей — работодатели предлагают соискателям, владеющим им, более высокую зарплату, рассказала «Известиям» руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. Так, в сфере науки и образования она выше на 30%, в IT — на 35%, в PR/маркетинге — 32%.

Она сообщила, что чаще всего работодатели в 2022 году требовали владение английским языком от соискателей в сфере IT, продаж, маркетинга, PR и рекламы. Также язык требовался в производстве и при поиске административного персонала.

Деловой английский

Независимый эксперт в области бизнеса Алексей Кожевников назвал падение интереса к английскому всего лишь «колебанием» и выразил уверенность, что уже в этом году спрос восстановится. Но его коллеги из отрасли полагают, что роста ждать не стоит, хотя английский останется на нынешних, стабильных, позициях.

— Помимо Европы английский язык активно используется в Индии, где является вторым официальным языком, в Пакистане, в арабских странах, — напомнил «Известиям» Александр Калинин.

А исполнительный директор онлайн-школы Skyeng Рустам Айнетдинов сообщил, что в 2022 году компания наблюдала значительный рост спроса на корпоративное обучение от компаний, которые относятся к финансовой сфере, IT-сектору и фармацевтической отрасли.

Don’t speak 2 Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Финансовая сфера демонстрировала рост количества сотрудников в связи с выходом на новые рынки банков, работающих на территории СНГ, — рассказал он.

По его словам, и фармацевтика была вынуждена активнее развивать международное направление в новых реалиях, и потому начала активно нанимать специалистов из разных стран и регионов.

— Это создало потребность в построении мультикультурной команды и общении на одном языке — английском, — сказал Рустам Айнетдинов. — Английский в фармацевтике — рабочая необходимость для ведения закупок, торгов.

Английский остается востребованным среди технических специалистов и в науке, но станет менее популярным среди широких слоев населения, считает политолог Константин Калачев.

— За границу так просто не поедешь, Шенген так просто не получишь, — напомнил он. — В туристической отрасли есть постепенное смещение с поездок за границу на внутренний российский рынок.

Индия, Китай...

В отличие от европейских языков, растет интерес работодателей к тем, кто знает китайский. По данным HeadHunter в 2022 году этот рост составил 55%.

— Чаще всего требование к знанию китайского встречается среди вакансий для специалистов в сфере транспорта и логистики, продаж, а также производства, — отметила Мария Игнатова.

Don’t speak 3 Фото: Global Look Pressnt/dpa/Peter Kneffel

При этом, по данным компании Superjob, в 2022 году знание китайского заняло второе место по популярности после английского, и вакансий с ним за год стало больше в два раза. В январе 2023 года знание этого языка требовалось менеджерам внешнеэкономической деятельности, специалистам по снабжению, закупкам, а также менеджерам по продажам. Активно искали и переводчиков-китаистов.

Александр Калинин обратил внимание на то, что российская внешняя торговля постепенно переориентируется с европейских стран на Китай и Индию. Например, в прошлом году товарооборот России с Китаем стал рекордным и превысил $190 млрд, в то время как в 2021 году составил $135 миллиардов. При этом бизнесу нужен не просто специалист с китайским языком, но и знающий восточную культуру, указал президент «Опоры России».

— Она подразумевает более плотный личный контакт между менеджерами и руководителями, чем в европейском бизнесе, — рассказал Александр Калини.

Китайская деловая культура значительно отличается от российской множеством специфических нюансов, что тормозит развитие деловых связей, полагает и политолог Алексей Макаркин. Более того, по его мнению, на китайский рынок не смогут переориентироваться большинство компаний, которые ранее работали с европейскими. Поэтому он считает, что сейчас многие работодатели будут концентрироваться на внутрироссийском рынке.

— Все больше востребованы люди, у которых есть какие-то связи в регионах, — полагает он.

Он назвал ситуацию на рынке схожей с временами СССР, где иностранные языки были востребованы только в организациях, которые занимались внешнеэкономическим сотрудничеством.