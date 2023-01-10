Разогреть сезон: январь назвали лучшим месяцем для поиска работы

Начало года — лучшее время, чтобы сменить работу, считают эксперты. «Известия» выяснили, какие отрасли наиболее перспективны в 2023 году, каких вакансий больше всего на рынке и как вести себя на собеседовании, чтобы заполучить желаемую должность.

Лучшее время

Начало года считается самым удачным временем для смены работы. По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, в это время одни компании выходят из «предновогоднего затишья», а другие начинают искать сотрудников на предстоящий сезон.

— На рынке труда есть сезонные закономерности. Идеальная ситуация с точки зрения соискателя — когда вакансий много, а других кандидатов и конкуренции с ними мало. Такое происходит в январе-феврале и в августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. В марте-апреле предложений больше, это «высокий сезон». Следующий обычно наступает осенью, — объяснила «Известиям» руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Как отмечает эксперт, в январе HR-отделы уже могут полностью сосредоточиться на подборе персонала. Большинство компаний еще в декабре утвердили бюджет на год, подвели итоги прошлого года либо полугодия и точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать.

— А вот соискатели к этому времени еще отходят от праздников и отпусков. Низкая конкуренция помогает быстрее найти подходящее место, — заключила Игнатова.

Ситуация на рынке

С 1 по 9 января 2023 года на hh.ru в России работодатели разместили свыше четверти миллиона вакансий. Для сравнения — за первые 10 дней 2022 года открытых вакансий было менее 100 тыс.

— Наиболее активно в первые дни наступившего года ищут менеджеров по продажам, персонал в доставку и складскую логистику, рабочих и строителей, а также специалистов на производство и айтишников , — рассказывает Мария Игнатова.

По ее словам, в конце 2022 – начале 2023 года у большинства профессиональных групп наблюдался рост предлагаемых зарплат. Самый высокий прирост отмечен в вакансиях в сфере консалтинга (+24%, с 57 тыс. до 71 тыс. рублей).

Также зарплатные предложения прибавили студентам и молодым специалистам без опыта (+14%, с 45 тыс. до 51 тыс. рублей), страховщикам (+13%, с 53 тыс. до 60 тыс. рублей), маркетологам (+11%, с 57 тыс. до 63,5 тыс. рублей) и производственному персоналу (+10%, с 56,5 тыс. до 62 тыс. рублей).

Большие изменения на рынок труда принесла спецоперация на Украине: она побеждает гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия, вместе взятые, добавляет президент SuperJob Алексей Захаров.

Разогреть сезон_1 Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

— Например, изменения в соотношении мужчин и женщин уже коснулись позиций, где не требуется приложения значительной физической силы: доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на 5–6% среди курьеров и комплектовщиков, специалистов по тестированию ПО и менеджеров по продажам, — рассказал он.

Кроме того, растет средний возраст соискателей-мужчин: системные администраторы, инженеры КИПиА и механики «постарели» сразу на три года; охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ — на два года.

Секреты успешного собеседования

Если вы решили начать год со смены работы, главное — подготовиться к собеседованию. По словам руководителя направления подбора и адаптации hh.ru Росины Пустовит, хорошие рекрутеры оценивают человека не на уровне эмоций («нравится — не нравится»). Прежде всего, они хотят понять, справится ли новый сотрудник со своими обязанностями, серьезно ли относится к работе, впишется ли в коллектив и насколько он в целом адекватен.

— Поэтому сделайте всё возможное, чтобы произвести приятное впечатление — в этом помогут правила хорошего тона. Кроме того, ни в коем случае нельзя опаздывать на собеседование, а в случае изменения планов нужно предупредить заранее, — говорит Пустовит.

Также очень важно позаботиться о внешнем виде — одеться в соответствии с ситуацией. Для офиса лучше выбрать спокойный официально-деловой стиль.

— При приеме на работу важно понимать, что походка, внешний вид, улыбка и взгляд работают на создание образа успешного кандидата. Не стоит удивляться, если, глядя на соискателя, рекрутер пришел к выводу, что он не подходит на должность или недостаточно мотивирован — об этом ему мог сказать даже взгляд, — заключает собеседница «Известий».

Главные ошибки

Часто людям отказывают в трудоустройстве из-за одних и тех же ошибок во время собеседования. Одна из них — попытка обмануть рекрутера. То есть приписать себе обязанности, которые человек не выполнял, умения, которыми он на самом деле не владеет, места работы, которых не существует, — всё это табу для соискателя, настроенного на успешную карьеру.

Опытный менеджер по подбору персонала может легко распознать такую ложь — в его арсенале масса подобных примеров, поделились с «Известиями» в пресс-службе SuperJob.

— Но даже если ему это не удастся, то кандидата, устроившегося на работу обманом, скорее всего, не ждет ничего хорошего. Коллеги быстро поймут, что его якобы «свободный английский» на самом деле недалеко ушел от уровня средней школы, а «большой опыт организации мероприятий» — всего лишь умение заказать кофе для участников встречи, — отметили в компании.

Некоторую информацию о себе сообщать и вовсе не стоит. Например, делиться с рекрутером негативным рабочим опытом. А если он спросит, почему вы не задержались в каком-то месте и быстро уволились, не нужно рассказывать в подробностях, что именно стало причиной (особенно, если не понравился коллектив или обязанности). Достаточно просто сказать, что вы приняли неправильное решение при трудоустройстве, а затем поняли свою ошибку и решили не терять времени.

— Если же причиной ухода стал конфликт с начальством или коллегами, не критикуйте их за глаза. Будьте готовы найти что-то хорошее в полученном опыте. «У нас расходились взгляды по некоторым рабочим вопросам. Я понял, что компания не готова к тем преобразованиям, которые я предлагаю, и решил искать другую работу»; «Я благодарен прежней команде, но хотел бы работу, которая подходит мне больше», — такие ответы, если они прозвучат искренне, вполне удовлетворят рекрутера, — советуют в SuperJob.

Иногда соискателям задают вопросы о личной жизни. Если они кажутся неэтичными, можно деликатно уйти от ответа. Лгать, конечно, не следует, но и рассказывать о пережитом разводе или о планах через год завести ребенка тоже не стоит.

— В этой ситуации важно облечь свой ответ в дипломатичную форму. Например: «В резюме сказано, что вы разведены. Что стало причиной?» — «Не вполне понимаю, какое это имеет отношение к моей будущей работе, но раз вы спрашиваете, готов ответить. Мы с супругой просто не сошлись характерами», — советует отвечать пресс-служба рекрутингового сервиса.