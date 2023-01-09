Спорт и транспорт: какие профессии выбирали студенты в 2022 году

Самыми популярными направлениями при поступлении в российские вузы в 2022 году стали педагогическое образование, лечебное дело и IT-специальности — в топ-5 их сразу три, следует из ежегодного мониторинга Минобрнауки, который базируется на данных вузов. При этом в Москве и Петербурге абитуриенты больше идут в айтишники, а в регионах чаще хотят стать учителями и врачами. Но самый существенный рост числа студентов отмечен по направлениям судовождения (+58,4%), спорта и проектирования автомобилей (по +22,1%). Специалисты связывают эту тенденцию с запросом рынка труда — активным развитием Северного морского пути, проектирования и производства электромобилей и популярностью здорового образа жизни.

Кадровая недостаточность

Транспортная отрасль, в том числе судовождение, производство автомобилей и организация работы транспортных сетей, вызвала в 2022 году резкий рост интереса у студентов. Это следует из результатов мониторинга Минобрнауки: в конце каждого года ведомство анализирует массив данных по числу поступивших, которые предоставляют вузы по итогам зачислений на различные специальности.

Востребованность направления «Судовождение» выросла на 58,42% по сравнению с 2021 годом, «Спорт» — на 22,14%. Опрошенные «Известиями» эксперты связали такую ситуацию с ростом запроса работодателей. В частности, всплеск интереса к судовождению может указывать на востребованность Северного морского пути, кратчайшей водной дороги между европейской частью России и Дальним Востоком, предположил проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

Спорт и транспорт Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Россия будет пытаться переключать на себя определенные объемы глобальной торговли, в том числе при помощи Севморпути, а там необходимы люди и надо развивать инфраструктуру, — сказал он «Известиям».

Рост спроса на судовождение объясняется и общей тенденцией развития транспортной отрасли, полагает руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Российской академии образования Владимир Блинов.

— Работодатели сейчас активно осваивают использование программ высшего образования, включаясь в процесс отбора наиболее перспективных работников, в том числе частично или полностью оплачивая их обучение, — напомнил он «Известиям». — Такие механизмы очень хорошо работают в сфере железнодорожного транспорта, помогая закрыть кадровую потребность. Растут цифры целевого приема и на водном транспорте.

С транспортной отраслью связаны и два других направления, по которым студенты также продемонстрировали всплеск интереса: «Технология транспортных процессов» (+22,13%) и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (+19,75%).

Спорт и транспорт Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Такие широкие инженерные направления готовят студентов к разнообразным видам деятельности, поэтому сейчас мы говорим, что не стоит смотреть на название направления, — сказал Владимир Блинов, указав, в частности, что транспортная отрасль переживает эпоху тотальной цифровизации, а значит. нуждается в специалистах с новыми современными компетенциями.

Рост интереса к специальностям, связанным с автомобилестроением, в том числе проектированием и созданием электромобилей, отметили в пресс-службе Казанского федерального университета (КФУ). Там оценили рост числа заявлений в 89% по сравнению с 2021 годом. В КФУ это считают последствием создания передовой инженерной школы на базе университета, которая начала работать в середине 2022 года.

В итоге в 2025 году КФУ собирается запустить в серию технологию производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами. Также школа разрабатывает тиражируемое решение в сфере организации цифровых производств — к 2026 году «планируется наладить выпуск беспилотных грузовиков», сообщили в пресс-службе. К 2030 году в КФУ обещают предложить оригинальную технологию изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей.

Именно производство электромобилей будет особенно активно развиваться в ближайшие годы в России, считает и руководитель лаборатории электротранспорта Московского политехнического университета Семен Земцев.

Спорт и транспорт Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Это объясняется как экологической повесткой, так и тем, что процесс разработки и производства электромобиля короче и проще, чем обычного — с двигателем внутреннего сгорания, — сказал он. — Компонентная база для электромобилей в России есть, хотя пока это мелкосерийные производства. Но сейчас компании его наращивают, им требуется большое количество выпускников, которые разбираются в системах управления электродвигателем, аккумуляторной батареей и в целом в системе управления всем автомобилем.

Интерес же к направлению «Спорт», где готовят, в частности, тренеров, Владимир Блинов также объяснил интересом со стороны работодателей и стремительным развитием этой сферы деятельности.

— Отрасль связана не только с соревнованиями, но и со здоровьем людей, — сказал он. — Сейчас в регионах повсеместно возводятся физкультурно-оздоровительные центры, что уже требует большого количества работников. И посмотрите, сколько вокруг фитнес-центров.

Учителя, айтишники и врачи

При этом вошедшие в топ-5 самых популярных направлений подготовки специальности с 2021 года не изменились, разве что там поменялось распределение мест. Педагогическое образование вновь стало самым привлекательным направлением по всей России, а лечебное дело опустилось на пятое место с третьего. Его потеснили IT-специальности, которые в пятерке заняли 2–4-е места: «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника» и «Прикладная информатика».

Спорт и транспорт Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

«Таким образом, на протяжении нескольких лет наблюдается устойчивый интерес абитуриентов к педагогике, медицине и информационным технологиям», — говорится в ответе Минобрнауки на запрос «Известий».

Впрочем, Андрей Марголин прогнозирует, что интерес к педспециальностям еще вырастет, так как «до всех постепенно начинает доходить, что это перспективное направление работы в условиях новой геополитической реальности».

— Стремления к одному технологическому суверенитету недостаточно, он должен быть дополнен и кадровым, и информационным, и финансовым суверенитетом, — сказал он. — И если мы не будем хорошо учить в школе, в вузе, все эти виды суверенитета останутся благими пожеланиями.

В Москве педагогическое образование в пятерку не вошло, оно на шестом месте после IT-направлений. Лечебное дело на седьмом месте, а дальше в десятке вновь IT-направления. В Санкт-Петербурге в топ-10 также входят в основном IT-специальности, но педобразование оказалось на третьем месте, лечебное дело — на восьмом. В обоих списках фигурирует и лингвистика.

Спорт и транспорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во всех остальных регионах России педагогическое образование и лечебное дело на первых местах, остальные места в десятке вновь занимают IT-специальности, лингвистика, но добавились «Педиатрия» и «Строительство».

В целом по России педобразование остается на верхних строчках, потому что это сфера, связанная с государственной отраслью, в ней большой процент бюджетных мест, напомнил Владимир Блинов.

— Для многих профессия учителя — это нормальная карьера со стабильной оплатой, человек выбирает стабильность, — сказал он.

В качестве неэкономической причины он назвал универсальность педобразования.

Лечебное же дело, заявил Владимир Блинов, «было популярно всегда». При этом востребованность IT-образования он тоже объяснил и современной глобальной тенденцией, и политикой государства, направленной на достижение технологического суверенитета. Но эксперт назвал это направление «еще и модой».

Спорт и транспорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— Такие вспышки интереса были и раньше. В 1960–1970-е годы было массовое увлечение кибернетикой, — напомнил он. — Сейчас это естественный ход развития отраслей, который еще и стимулируется государством. Но здесь не стоит забывать о таком явлении, как насыщение рынка, как было в 1990-е годы: тогда рынок переполнили юристы, экономисты и бухгалтеры. Так что, когда потребность в администраторах сетей и разработчиках продуктов окажется насыщенной, мы увидим спад интереса работодателей и студентов.

При этом, как следует из исследования образовательной онлайн-платформы «Нетология» и маркетинговой платформы Roistat, 40% студентов онлайн-программ в 2022 году проходят обучение, чтобы сменить профессию — в сравнении с 2021 годом эта доля выросла в 1,3 раза. В выборку попали данные 6344 человек. И на онлайн-курсах растет спрос на обучение аналитике в традиционных профессиях. Например, спрос на курс по HR-аналитике и автоматизации за 2022 год вырос на 256%.