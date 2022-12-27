Торг уместен: менеджеры по продажам оказались нужнее водителей

Профессия менеджера по продажам стала самой востребованной на российском рынке труда в 2022 году — работодатели разместили 497 тыс. подобных вакансий, сообщили «Известиям» в пресс-службе HeadHunter. На втором месте — продавцы-консультанты. На третьем — прошлогодняя профессия-лидер — водители. Эксперты объясняют востребованность менеджеров по продажам в том числе процессом импортозамещения — в условиях ухода западных компаний отечественные производители активно борются за потребителя. Список самых востребованных профессий по итогам года можно дополнить рабочими и инженерными специальностями на оборонных предприятиях, считают в Госдуме, ссылаясь на данные профильной межведомственной рабочей группы.

Менеджеры потеснили водителей

Самой востребованной на российском рынке труда в 2022 году стала профессия менеджера по продажам. В течение года работодатели опубликовали 497 тыс. подобных вакансий, сообщили «Известиям» в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. Чуть реже — 467 тыс. раз искали продавцов-консультантов.

Торг уместен Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Профессия менеджера по продажам вновь вышла в лидеры по востребованности, вернув себе первую позицию, которую она занимала в 2019 и 2020 годах. Продавец в торговой точке поднялся на одну позицию и в этом году занимает второе место, — рассказали в сервисе.

На третье место с прошлогоднего первого опустилась профессия водителя — 285 тыс. вакансий по итогам года. В топ-10 востребованных профессий попали также бухгалтеры, программисты и разработчики, врачи, инженеры, повара, упаковщики и комплектовщики, слесари и сантехники.

— Профессия бухгалтера оказалась самой стабильной, единственной из десятки, сохранившей то же место, что и в прошлом году. Программисты, инженеры, врачи, слесари в 2022 году вернулись в десятку самых востребованных, из которой выпадали по итогам 2021 года, — пояснили в HeadHunter.

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Первая тройка профессий по количеству резюме частично совпала с популярными вакансиями: в их число также вошли менеджеры по продажам и продавцы в торговых точках. Первые за этот год разместили на сервисе 1,26 млн резюме, вторые — 0,86 млн.

— На втором месте среди массовых профессий оказался администратор. Трех профессий, которые вошли в десятку по резюме (курьер, секретарь, официант), не оказались в лидерах по востребованности у работодателей, — отметили в сервисе.

Имплантолог на миллион

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях составила, по данным HeadHunter, 54,8 тыс. рублей. Наиболее основательный доход сулят высшему менеджменту — 70,8 тыс. рублей — и специалистам добычи сырья — 72,5 тыс. рублей. В 2,5% вакансий предлагаемая зарплата составляла свыше 200 тыс. рублей, чаще всего в сфере продаж, IТ и строительства.

Аналитики сервиса SuperJob в этом году зафиксировали самые высокооплачиваемые позиции среди вакансий в сфере медицины и строительства. Так, на зарплату 500 тыс. рублей в месяц в ноябре искали хирурга-имплантолога, в апреле — стоматолога-ортопеда, в июне — операционного директора в строительстве. Все эти вакансии были от московских компаний.

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— Впрочем, необходимо отметить, что наиболее щедрые предложения чаще всего скрываются за формулировкой «зарплата по договоренности», — сообщили в SuperJob.

Соискатели в этом году в среднем рассчитывали на зарплату 54,4 тыс. рублей в месяц, зафиксировали в HeadHunter. Наиболее высокие ожидания — у представителей профессиональных сфер «высший менеджмент» (78,9 тыс. рублей), «строительство» (71,5 тыс. рублей), «добыча сырья» (68,2 тыс. рублей).

На зарплату свыше 200 тыс. рублей рассчитывали лишь 1,7% соискателей. Чаще всего это представители IТ-сферы, продаж и руководящее звено.

Плюс оборонка

Список наиболее востребованных профессий по итогам года, составленный цифровыми платформами, можно дополнить рабочими и инженерными специальностями на оборонных предприятиях, считает член комитета Годсумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

— Они также чрезвычайно востребованы. Одна из функций межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда, — как раз создание условий для заполнения вакансий, которые возникли на оборонных и на целом ряде крупных промышленных предприятий, которые так или иначе встроены в цепочку выполнения государственного заказа, — отметил он.

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Популярность менеджеров по продажам в этом году может быть связана с импортозамещения, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

— Часть импортной продукции стала производиться местными, отечественными продавцами, поэтому потребовался некий новый подход к ее продвижению. Нужно было заместить тех, кто ушел с рынка. Cоответственно, оказались востребованы менеджеры по продажам, чтобы организовать процесс, — пояснил эксперт.

Заместить и переориентировать

Рынок труда в этом году оказался под влиянием различных факторов , подчеркнули эксперты. Определенным вызовом стал уход ряда иностранных компаний, подчеркнул Андрей Исаев.

— На начало января у нас насчитывалось 29,7 тыс. иностранных компаний, в которых было задействовано около 2 млн работников. При этом многие из них загружали работой еще и другие предприятия. Например, McDonald's [обеспечивал заказами] целый ряд сельскохозяйственных, пищевых предприятий. И это могло оказаться достаточно серьезным вызовом для нашего рынка труда, — пояснил он.

Тем не менее часть этих компаний удалось заместить, напомнил он. Например, «Вкусно и точка» и «Москвич» подхватили знамя McDonald's и закрывшегося Renault.

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— Это не полностью, но в значительной мере позволило купировать негативные последствия этого шага, — заверил он.

Импортозамещение потребовало больше специалистов в сферах, где производится конкурентоспособная продукция, которая раньше была заграничной , обратил внимание Александр Щербаков.

— Теперь всё внимание переключается на собственное производство аналогичной продукции, появилась потребность в людях с соответствующей технической подготовкой, в рабочих массовых профессий. Мне кажется, это важный момент для развития рынка труда в России. Хотелось бы, чтобы эта тенденция продолжалась. Потому что это будет означать повышение качества трудовых ресурсов страны, — считает он.

Сейчас происходит стремительное развитие рынка труда, уверен Андрей Исаев.

— Это связано с технологическим обновлением, с роботизацией, поэтому происходит постоянный перенос центра тяжести с одной профессии на другую. Можно предположить, что целый ряд профессий, которые сегодня существуют, в ближайшие десятилетия вообще исчезнут, — прогнозирует депутат.

Например, в профессиях, которые так или иначе связаны с IT-технологиями, будет, по его мнению, увеличиваться диверсификация, специализации станут более узкими.

— В условиях роботизации на основных производствах люди будут освобождаться, но можно ожидать и роста востребованности различных специалистов в сфере услуг, — считает законодатель.

Изменения, которые сейчас происходят на рынке труда, предопределены самим технологическим развитием, резюмировал Андрей Исаев.