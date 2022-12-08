Гендеры труда: исчезнут ли в России чисто мужские профессии

В Госдуме пока с осторожностью оценивают инициативу уравнять женщин в профессиональных областях с мужчинами. Отменить статью Трудового кодекса, которая запрещает женщинам определенные виды работ, — такой законопроект ранее внесли депутаты фракции «Новые люди». Однако их коллеги-парламентарии призывают обсуждать всё же исключение из перечня отдельных профессий, а не полную его отмену. Сегодня женщинам в России нельзя работать на тушении пожаров, быть водолазами и даже ухаживать за племенными животными — всего в списке 100 пунктов. Инициатива может быть рассмотрена не раньше февраля, рассказали «Известиям» в профильном комитете.

Ограничения или поддержка?

Депутаты Госдумы выступили с инициативой признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса, которая служит основанием для принятия перечня запрещенных для женщин профессий. Такой законопроект внесли 6 декабря депутаты от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Роза Чемерис и Ксения Горячева. Рассмотреть его Госдума может не раньше февраля , сообщил «Известиям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда России, утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин. В него включены 100 позиций. В частности, это запрет работать на тушении пожаров, быть водолазом и ухаживать за отдельными видами сельскохозяйственных животных. Например, за племенными быками, жеребцами, хряками.

Список запрещенных для женщин профессий — пережиток прошлого, считает автор законопроекта депутат Сардана Авксентьева.

— Изначально он был призван защитить здоровье женщин от вредного производства. Но сейчас промышленность развивается очень активно, процессы оптимизируются и автоматизируются. А запрет на работу для женщин остается. И затрагивает целые сферы: нефтехимию, металлургическую и добывающую промышленность. Это несправедливо . В этих сферах есть высокооплачиваемая и не опасная для здоровья работа, — пояснила она «Известиям».

Гендеры труда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Когда речь заходит о трудовых правах женщин, все вспоминают о демографической ситуации, обратила внимание законодатель. Она полагает, что государство должно поддерживать рождаемость другими мерами. Например, создавая благоприятные условия в обществе, повышая уровень жизни российских семей.

— Запрет на заработок для женщин — это ограничение, а не мера поддержки. Отмена устаревших запретов поддержит экономику, позволит многим женщинам найти любимую работу и реализоваться профессионально , — уверена законодатель.

Законопроект не про феминисток и не про гендерные особенности, а про страну сейчас и про живущих в ней людей, чувствующих дискриминацию, притеснения, неравенство и несправедливость практически каждый день, добавила другой автор законопроекта депутат Роза Чемерис.

— Мы, женщины, давно наравне с мужчинами вкалываем на всех возможных с нашим стеклянным потолком работах. О том, что при этом, по обыкновению, получаем зарплату ниже. И, критикуя потерявший актуальность список женских профессий от Минтруда, даже с внесенными туда три года назад изменениями, мы говорим не о том, как важно женщине работать пожарным или мастером обувного производства. А о том, как нам мешает косность взглядов и важны развитие, актуальность и динамика, — подчеркнула она.

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев поддержал инициативу. Авторы законопроекта подчеркнули, что настроены на переговоры со всеми, кто готов к конструктивному диалогу.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

Не навредить

Депутаты комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, куда направлен законопроект, оценили инициативу с осторожностью . Нужно тщательно изучить предложения, особенно важна позиция трехсторонней комиссии, в работе которой участвуют профсоюзы, работодатели и члены правительства, считает глава комитета Ярослав Нилов.

— Давайте мы разберем конкретную профессию, пригласим профсоюзы, объединение работодателей. С учетом кадрового голода работодатель заинтересован в том, чтоб был найден квалифицированный сотрудник. А с учетом безработицы и мужчины, и женщины заинтересованы в поиске вакантных мест, — рассказал он «Известиям».

Для исключения конкретных профессий из списка запрещенных для женщин даже не нужен отдельный закон, достаточно нормативно-правового акта, напомнил Ярослав Нилов. А вот совсем отказываться от списка он считает опасным.

Гендеры труда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Как куда-нибудь на опасное, вредное производство направить женщину? Чтобы она потом не смогла рожать или рожала детей с инвалидностью, с заболеваниями? Конечно, это недопустимо. Конечно, я буду против такого , — заверил он.

Идею обсудить в Госдуме профессии, которые можно исключить из списка запрещенных для женщин, поддержал и другой член комитета Андрей Исаев. По его мнению, некоторые сферы уже перестали быть опасными для слабого пола.

— Но в целом, пока существуют вредные, опасные производства, которые могут вредить женщинам, их репродуктивным функциям, будущим детям, труд женщин там должен быть ограничен , — считает он.

Запрет заниматься определенными профессиями не стоит рассматривать как дискриминацию по гендерному признаку, считает член комитета Светлана Бессараб.

— Это забота государства о женщине, о ее здоровье, о ее возможности воспроизводства, о будущем поколении и его здоровье. Поэтому считаю, что сейчас преждевременно говорить о том, чтобы дать женщине отбойный молоток и возможность спуститься вниз, добывать горную руду. Это вредные профессии. На мой взгляд, фракции нужно внимательно еще раз рассмотреть список и понять, почему сегодня эти профессии запрещены, — подчеркнула она.

Восполнить дефицит

Ограничения по здоровью остаются значимым фактором для запрета женщинам работать в некоторых сферах , отметила доктор политических наук, профессор, сокоординатор исследовательского комитета по гендерной политологии Российской ассоциации политической науки Ольга Овчарова.

— Может быть, именно в данный момент в связи с частичной мобилизацией какие-то профессии останутся без мужчин, и женщины здесь помогут закрыть освободившиеся рабочие места, — полагает она.

Глобальной проблемы в трудоустройстве женщин сейчас нет, полагает президент SuperJob Алексей Захаров.

Гендеры труда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Возможно, есть единичные проблемные случаи, но не система. Работодатель смотрит на способности и ценность для бизнеса — это сейчас важнее всего на российском ресурсодефицитном рынке, — пояснил он.

По данным SuperJob, негласные запреты на трудоустройство женщин всё же встречаются сейчас на рынке труда, что показал опрос, в котором приняла участие 1 тыс. представителей компаний из всех округов страны.

Также, согласно исследованию, сокращается число работодателей, имеющих какие-либо предпочтения по поводу социального статуса кандидатов-женщин. Сегодня они есть в общей сложности в 22% компаний — это на 3 п.п. меньше, чем год назад, и на 13 п.п. меньше, чем в 2019 году.