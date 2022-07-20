«На атомном флоте уже две женщины работают старпомами»

Во всем мире таких людей, как Руслан Сасов, всего 14. И все — россияне. Это капитаны атомных ледоколов — по два на каждый корабль. Скоро — со спуском на воду новых ледоколов «Урал», «Якутия», «Чукотка» и «Россия» — их станет больше. Среди них могут оказаться и две женщины, которые сейчас служат старпомами, — а это всего один шаг до капитана. Корреспондент «Известиям» отправился на ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс и по дороге расспросил Руслан Сасова о буднях экипажей атомоходов, визитах туристов на капитанский мостик, сложностях достижения полюса и новых российских ледоколах.

Самый северный быт

— Наивный вопрос — что такое Северный полюс и как понять, что ты там находишься?

— Северный полюс — это географическое местоположение, ледника там нет, кругом — Северный Ледовитый океан. И понять, что ты на Северном полюсе, можно только по координатам — 90⁰00'00''Nord. Все меридианы сходятся в эту точку на вершине Земли.

Иногда в туристических рейсах к нам на капитанский мостик приходят пассажиры, показывают телефон с включенным навигатором и говорят — «Разве это полюс? Мы же еще не дошли». Но мы верим судовому GPS. Кстати, поймать Северный полюс не так легко, потому что судно постоянно дрейфует из-за течений. Тем не менее цель любой нашей пассажирской экспедиции — достичь 90⁰00'00''N.

— Расскажите про жизнь на ледоколе. Откуда посреди океана вы берете пресную воду?

— Перед рейсом мы с берега загружаем 600-тонный запас пресной воды. Цистерны делятся на санитарные и питьевые, вторые проходят высокую степень очистки. Для пассажирских круизов 600 т хватает, но для длительных рейсов на четыре месяца и более — нет. Поэтому на ледоколе стоят большие опреснители — и очищенную таким образом воду мы используем как в душевых, так и для приготовления пищи. Кроме того, опресненная вода — это по сути дистиллят, а он нужен для атомного реактора.

Многие туристы удивляются, когда видят, что туалеты у нас способны смывать бесконечно. Дело в том, что для нужд канализации берется забортная вода. Смыв буквально происходит водой из океана. Конечно, система обеспечивает не только канализацию, но и охлаждение различных механизмов. Кроме того, вода из Северного Ледовитого океана в подогретом виде поступает в наш бассейн для экипажа и пассажиров.

— Как вообще экипаж проводит свободное время? Что есть в каютах?

— Я бы сказал, что у нас созданы все условия, чтобы человек мог продолжительное время находиться в море. Члены экипажа живут в одноместных каютах с санузлом, который включает в себя умывальник, туалет, душ и иногда ванну. Каюты оборудованы кроватями с бортиками на случай качки, диваном, рабочим столом, шкафами для одежды.

Из развлечений у нас три сауны, бассейн, спортзалы. Недавно для экипажа появились интернет и телевидение — правда, воспользоваться ими можно в зоне действия спутников. А в высоких широтах — севернее Земли Франца-Иосифа — работает только «Иридиум». Это глобальная система подвижной спутниковой связи, обеспечивающая покрытие 100% поверхности Земли. Далеко не каждое судно оборудовано «Иридиумом», в основном эту систему устанавливают на ледоколах.

— Бывают ли на ледоколе внештатные ситуации? Как в этом случае действуете вы и команда?

— На случай ЧП прописаны действия для каждого члена экипажа. Есть специальные чек-листы, по которым можно быстро сориентироваться, что делать. В мою смену внештатных ситуаций не было. Все-таки, атомный ледокольный флот — место, где нельзя допускать никаких ошибок.

— Приходилось ли на «50 лет Победы» хоть раз использовать спасательные шлюпки, которые находятся на борту?

— Только в целях тренировок.

Пополнения во флоте

— Поговорим о ледоколах. Чем «50 лет Победы» отличается от «Ямала», который тоже возил на Северный полюс туристов?

— «Ямал» ввели в эксплуатацию в 1992 году, «50 лет Победы» — в 2007-м. Последний туристический рейс «Ямал» совершил в 2008 году, и практику решили продолжать на «50 лет Победы». Его изначально строили более удобным для пассажиров — например, у нас ложкообразный, а не острый нос, что обеспечивает лучшую устойчивость при качке. Также «50 лет Победы» длиннее на 12 м, потому что тут есть экологический отсек. Мы не сбрасываем отходы в море, только очищенную жидкость.

Что касается ходовых качеств — то и у нас, и у «Ямала» по два ядерных реактора. А вот ледовый пояс — то место, которым ледокол разбивает лед — у нас, единственных во всем мире, он из плакированной стали. Это очень дорогое удовольствие, но обеспечивает безупречную эксплуатацию. Толщина стали достигает 5 см.

— Строят ли сейчас в России новые ледоколы?

— Конечно. Уже введены в эксплуатацию «Арктика» и «Сибирь». До конца этого года будет введен в эксплуатацию «Урал». Также запланированы «Якутия», «Чукотка» и «Россия». Все ледоколы будут работать на всем протяжении Северного морского пути, поскольку тут открыто много месторождений полезных ископаемых и оборот очень высок.

Проходимость новых ледоколов больше — до 3 м льда вместо 2,8 м у нас, скорость — выше. При этом количество необходимого экипажа сократится почти двое: у нас 94 человека, а на новых ледоколах проекта 22220 — всего 56.

Женщина-капитан

— Вы смогли бы управлять круизным лайнером? А капитан лайнера — атомным ледоколом?

— В моем случае ограничений нет. А вот в обратную сторону система работает по-другому: все судоводители атомоходов обязаны сначала пройти практику. Мой путь от четвертого помощника до капитана занял 13 лет. Десять из них я отработал старпомом.

Всего в мире семь судов с ядерной энергетической установкой, все они в России. На каждом судне по два капитана. Вот и посчитайте — действующих капитанов атомного флота сейчас только 14.

— Может ли капитаном ледокола стать женщина или специфика работы не позволяет?

— В советское время это было трудно, но сейчас всё поменялось. У нас на атомном ледокольном флоте две женщины, которые работают старшими помощниками — это один шаг до капитана.

— С какого года ледоколы возят туристов на Северный полюс? Из каких они стран?

— Такие круизы наши ледоколы осуществляют с 1993 года. До 2000-х это были в основном туристы из Европы и США, потом стало очень много пассажиров из Китая. В этом году в августе у нас будет рейс полностью российский. Сейчас россиян на борту всё больше и больше.

— Что туристы хотят увидеть больше всего?

— Помимо Северного полюса пассажирам очень интересно увидеть арктических животных. Чаще всего мы встречаем белых медведей, моржей, тюленей, китов, касаток. Но раз на раз не приходится: нужно стоять на палубе и наблюдать. Но общее правило: чем дальше от Земли Франца-Иосифа к Северному полюсу — тем меньше живности встречается.