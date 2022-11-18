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Возраст уже тот: работодатели активизировали найм сотрудников 45+

Какими навыками эта категория обладает в отличие от начинающих кадров
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Работодатели стали активно набирать сотрудников старше 45 лет, рассказали «Известиям» представители специализированных сервисов. Так, в октябре приглашение на собеседование получили 317 тыс. человек зрелого возраста — это максимум с начала 2021 года, следует из статистики hh.ru. Особенно востребованными оказались такие сотрудники в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства. Во ВНИИ труда связывают тренд с демографической ямой, из-за которой на рынок выходит мало молодежи, однако обострение тенденции могло быть обусловлено и частичной мобилизацией.

Возраст в тренде

Соискатели старше 45 лет стали особенно востребованы этой осенью. В октябре компании пригласили на интервью около 317 тыс. кандидатов зрелого возраста — это рекордный показатель с начала 2021-го, следует из статистики hh.ru (есть в распоряжении «Известий»).

В этот период были особенно востребованы сотрудники 45+ в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства, отметили в пресс-службе сервиса. При этом, в октябре по сравнению с прошлым месяцем число соискателей, которые в конечном счете заинтересовали компании, выросло на 9,2 тыс. или на 3%.

Между тем, в октябре 2022-го по сравнению с тем же месяцем 2021-го на 71,3 тыс. или на 29% больше кандидатов зрелого возраста пригласили на собеседование, тогда как их резюме получили на 205,6 тыс. или 38,2% больше откликов, следует из статистики hh.ru. Относительно прошлого года максимальный прирост заметен в сферах фитнеса и красоты (+71,4%), PR и рекламы (+71,2%), инвестиций и консалтинга (+69%), менеджмента (+53%), транспорта и логистики (+52%).

В то же время увеличилась доля сотрудников старше 45 лет в так называемых мужских сферах деятельности, рассказали в сервисе SuperJob. Наибольший прирост отмечается в профессиях слесаря механосборочных работ (+14 п.п.), водителя грузовика (+11 п.п.), инженера-проектировщика (+11 п.п.) и электрогазосварщика (+9 п.п.).

То, что соискателей зрелого возраста стали чаще приглашать на собеседование, может быть последствием демографического спада — на рынке труда все меньше молодых работников, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, этот фактор, а также частичная мобилизация, склоняют работодателей к тому, чтобы смотреть в сторону кадров из старшего поколения. Кроме того, в определенных сферах, включая образование, здравоохранение и науку, соискатели 45+ более востребованы, добавил эксперт.

Ты уже взрослый

Во ВНИИ труда связывают тенденцию «взросления» кадров с демографической ямой 90-х. Возрастная структура занятого населения в первую очередь определяется долгосрочными трендами, отметили там. Сейчас на работу выходит малочисленное поколение молодежи, которое родилось в период демографического спада. Это мотивирует работодателей удерживать опытных сотрудников, особенно в тех видах деятельности, где традиционно большая доля занятых в возрасте 50+. В их числе сельское хозяйство, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, пояснили в институте.

Тем временем работодатели считают некоторые профессиональные качества более присущими определенным возрастным категориям кандидатов, рассказали в «Работе.ру». Согласно исследованию сервиса, соискателей из старшего поколения (55+) особенно ценят за ответственное отношение к труду, большой опыт и высокий уровень квалификации. В компаниях также отмечают их заинтересованность в долгосрочной занятости и реальные зарплатные ожидания. Наниматели ценят возрастных работников за их способность быть наставниками для молодых коллег.

У соискателей из поколения 45+ нет больших проблем в трудоустройстве, в абсолютной массе они благополучно работают, считает президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.

В краткосрочной перспективе рынок труда может стать более возрастным, ожидает главный эксперт и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. Число россиян в самом трудоспособном возрасте (20-24 лет) неуклонно снижается, начиная с 90-х годов. Тогда, как и сейчас, люди остро ощущали неопределенность, поэтому на протяжении нескольких лет отказывались от рождения детей, подчеркнула она. Эта история привела к тому, что сегодня насчитывается не более 7 млн соискателей 20-24 лет, хотя 10 лет назад их было свыше 12 млн.

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