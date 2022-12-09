Дорогие дамы: будут ли женщины зарабатывать больше мужчин

Россиянки медленно, но верно сокращают разрыв с мужчинами на рынке труда. Женщины стали выше себя оценивать при составлении резюме, чаще претендуют на руководящие должности, их зарплаты увеличиваются. Однако сравняться в размере жалованья с представителями сильного пола дамам предстоит нескоро. Почему женщины всё-таки пока проигрывают в деньгах и чем компенсируется такое «неравенство» — в материале «Известий».

Трудный вопрос

Вопрос разницы в оплате труда мужчин и женщин поднимался на недавнем заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. Разрыв между зарплатами в нашей стране сокращается, но всё равно остается на высоком уровне — почти 28%. При этом в России увеличивается доля компаний, в которых дамы занимают руководящие позиции. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Представитель ведомства отмечает, что сохраняются «барьеры женской занятости», когда россиянки владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами, но не получают достаточного продвижения. Замминистра подчеркнула, что в России при этом традиционно высока доля предпринимательниц, — такой показатель составляет порядка 40%. Также, по ее словам, в последние годы увеличивается и количество женщин на руководящих должностях. «Общая доля женщин-руководителей сохраняется на уровне около 20%. Для сравнения, в мире этот показатель составляет порядка 4,4%», — пояснила Ольга Баталина.

По словам заместителя министра, есть и положительные сдвиги — в ведущих компаниях проводится внутренний аудит распределения заработной платы и премий с целью соблюдения принципа равной оплаты за труд равной сложности и интенсивности. «Предусмотрена программа психологической поддержки женщин при выходе на работу после отпуска по уходу за ребенком, программы профессионального развития», — пояснила заместитель министра.

Дорогие дамы Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По данным Российского института директоров, увеличивается доля компаний, где в совет директоров и руководящие органы входит всё больше женщин. Так, сейчас эта доля составляет 85%. Но в основном это происходит в секторах экономики, связанных с общественной и социальной деятельностью (35%). В добывающем и энергетическом секторе доля таких компаний, по словам замминистра, составляет 8%.

— Традиционно по опросам Работа.ру, женщины изначально готовы к меньшему доходу, чем мужчины. Если речь идет о претендентах на одни и те же должности, запросы женщин меньше на 15–23% в зависимости от региона. При этом в городах-миллионниках всё же различие в зарплатных ожиданиях меньше , — делится сведениями директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

По словам эксперта, в целом без разбивки по профессиям совокупный уровень зарплат у мужчин действительно выше. Причин две: первая — количество мужчин на руководящих должностях больше; вторая — есть сферы, такие как добывающая промышленность, с достаточно высокими уровнями дохода, в силу физической сложности там в основном работают мужчины.

Семья или карьера

Согласно данным резюме на сервисе Зарплата.ру, разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин за последние пять лет сократилась на 5% и составила 35% в пользу представителей сильного пола. Женщины стали выше оценивать себя в плане профессиональной деятельности. При этом наличие высшего образования, отсутствие детей, проживание в городах-миллионниках в определенной степени сближают зарплатные возможности мужчин и женщин.

По информации сервиса, если брать типично женские профессии, например стюардесса, мастер по маникюру, няня, воспитательница, танцовщица, то, безусловно, желаемый заработок у них выше, чем у мужчин в этих областях. Но есть и нетипичные группы профессий, где зарплатные ожидания женщин выше мужских. Например, такая ситуация наблюдается у охранников (+8% у женщин относительно мужчин) и операторов ПК (+7%).

Дорогие дамы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Аналитики Зарплаты.ру отмечают, что наибольшая разница в пользу «мужских» специальностей в зарплатных ожиданиях наблюдается у полицейских (+42% в пользу мужчин), врачей (+55%) и инженеров (+33%). Также у мужчин на руководящих должностях отмечаются более высокие пожелания по уровню зарплаты: директор (+52% относительно женщин), руководитель (+46%).

— Но при этом стоит отметить, что за последние два года количество женских резюме на руководящие должности относительно мужских растет гораздо большими темпами, чем ранее, — отмечает руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев.

Специалисты ресурса также предполагают, что, вероятно, разрыв в оплате труда всё-таки связан с карьерными возможностями, поскольку женщины в большей степени ориентированы на семью. Опять же — в связи с рождением детей они вынуждены прерывать карьеру на некоторое время. Но, например, в медицинской сфере нужно постоянно повышать свою квалификацию, чтобы достичь роста и развития карьеры. К тому же есть профессии, связанные с риском и опасностью, опять же не все женщины готовы жертвовать семьей ради карьеры и идти на высокие риски.

Берегите женщин

В России запрещена дискриминация по полу, в том числе и в отношении трудовой деятельности, отмечает Мария Фабрицкая, управляющий партнер юридической компании «Мария Фабрицкая и партнеры». Однако на деле всё обстоит гораздо сложнее.

— Если вы столкнулись с таким явлением, то у вас есть право оспорить данное действие в суде. Но чтобы обжаловать отказ в приеме на работу из-за принадлежности к определенному полу, в тексте этого отказа должна быть указана именно такая причина. Однако так никто и никогда не напишет, да и письменный отказ в приеме на работу лично я на практике ни разу не встречала , — рассказывает Мария Фабрицкая.

Дорогие дамы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Между тем норма о запрете дискриминации в сфере труда закреплена в ст. 3 ТК РФ. Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, и если появились сомнения в справедливости со стороны начальства, то нужно отстаивать свои интересы.

— Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества, в том числе в зависимости от пола. Таким образом, дискриминация в сфере труда в широком смысле — это нарушение и (или) ограничение трудовых прав гражданина, — рассуждает адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

Также законодательство оговаривает моменты, которые не являются дискриминацией. О здоровье женщин заботятся, ограничивая их занятость на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на некоторых видах подземных работ. Женщин не допускают туда, где необходимо поднимать и переносить вручную тяжести, превышающие предельно допустимые для них нормы. По словам Астаевой, эти ограничения обусловлены, в частности, особой заботой государства о людях, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.

Дорогие дамы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Делается это в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства, — разъясняет адвокат.

По словам Марины Астаевой, если сотрудник считает, что подвергся дискриминации в сфере труда, то он вправе обратиться в суд (в порядке ст. 391 ТК РФ) с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. При этом необходимо предоставить суду доказательства, то есть полученные в предусмотренном законом порядке сведения. К ним относятся: показания свидетелей, письменные доказательства, аудио- и видеозаписи.

Закон равновесия

Мария Фабрицкая обращает внимание, что неравенство в правах между мужчиной и женщиной на рынке труда отчасти компенсируется неравенством их обязанностей и ответственности в действующем законодательстве. Тут, что называется, аттракцион крутится в обратную сторону — в некоторых моментах перевес на стороне слабого пола.

— Женщинам не дают пожизненного срока лишения свободы, им всегда выносят более мягкое наказание, а порой и предоставляют отсрочку. Пенсионный возраст у них наступает раньше, нежели у мужчин. В трудовом законодательстве есть отдельная норма об обеспечении охраны здоровья женщин на отдельных работах. Кроме того, женщины не призываются к срочной службе в армии и не подлежат мобилизации наравне с мужчинами , — перечисляет эксперт.

Дорогие дамы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Разрыв между зарплатами Мария Фабрицкая объясняет, в частности, тем, что мужчины работают больше, а их стаж работы, как правило, не прерывается декретом. Поэтому у них выше шансы подняться по служебной лестнице. Также в случае болезни ребенка на больничный уходят в основном матери, а не отцы.