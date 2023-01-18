Руки в руки: в России подскочил спрос на «аренду кадров»
В 2022 году в России подскочил спрос на «аренду кадров» — аутстаффинг, сообщили «Известиям» в сервисах hh.ru и «Рокет Ворк». Этот вид занятости подразумевает, что человек трудоустроен в одной компании, но фактически выполняет функции в другой. Такая форма стала популярна в связи с дефицитом кадров, который был вызван оттоком трудовых мигрантов в прошлом году и демографической ситуацией в стране. Кроме того, работодатели смогли за счет аутстаффинга заместить персонал, выбывший после объявления частичной мобилизации. Чем еще этот формат удобен для бизнеса и с какими трудностями сталкиваются временные работники — в материале «Известий».
В полном аутстаффинге
В России число вакансий в отраслях, где фигурирует аутстаффинг или аутсорсинг персонала, по итогам 2022-го на 10% превысило показатель 2021-го, сообщили «Известиям» в hh.ru. При этом количество таких объявлений в IV квартале прошлого года было на 14% больше, чем в первом.
Рост популярности непосредственно аутстаффинга также подтвердили в сервисе по работе с внештатными специалистами «Рокет Ворк». Так, за 2022 год число компаний, которые разместили объявления на этой платформе, выросло на 174% по сравнению с 2021-м, рассказала генеральный директор сервиса Анастасия Ускова.
Основная причина такой тенденции — дефицит кадров, который был вызван оттоком трудовых мигрантов в прошлом году, а также демографической ситуацией в стране, считает Анастасия Ускова. И аутстаффинг, и аутсорсинг довольно удобны в ситуации, когда нужна временная замена действующим сотрудникам — это стало актуально на фоне частичной мобилизации, отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, общая нехватка кадров на рынке труда также влияет на интерес к этим услугам, особенно в сфере «синих воротничков» (рабочего класса).
Популярность аутстаффинга также связана с ростом вторичной занятости населения, добавил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По данным сервиса, запрос на подработку в 2022 году по сравнению с 2021-м вырос на 15%.
Тенденция к привлечению внештатных сотрудников продолжит нарастать, полагают эксперты. Такая схема не только быстрее классического найма, но и, как правило, обходится она ощутимо дешевле, пояснила Анастасия Ускова из «Рокет Ворк». Кроме того, прекратить отношения с такими работниками так же просто, как и «нанять» их, добавила она.
Вдобавок аутстаффинг обеспечивает закрытие временных вакансий, в первую очередь массового и линейного персонала, подчеркнул Александр Ветерков. Как правило, это касается компаний из сферы ритейла и логистики, где потребность в таких работниках имеет сезонность, отметил он.
Ключевое преимущество для работодателей в том, что нет зависимости от человеческого фактора — можно в максимально сжатые сроки найти на место выбывшего исполнителя другого, заметила Мария Игнатова из hh.ru. Тогда как главный минус для компаний — в вовлеченности и мотивации людей, добавила эксперт.
«Известия» обратились в Минтруд с просьбой оценить рост популярности аутстаффинга и аутсорсинга.
(Не)законные отношения
Аутстаффинг как форма заемного труда несет ряд проблем для работников, отметила профессор Финансового университета Юлия Долженкова. Заемный труд — это особый вид нестандартной занятости, при котором людей принимают на работу в фирму с целью предоставления их в распоряжение третьей стороны, объяснила она.
По словам эксперта, в России сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, аренда труда запрещена в соответствии со ст. 56.1 Трудового кодекса, а с другой — в главе 53.1 ТК РФ прописаны условия оказания таких услуг частными лицами на временной основе.
Понятие аутстаффинга довольно широкое. Если понимать его как вывод персонала за штат (когда работников увольняют и сразу оформляют в штат компании-провайдера), то он запрещен, отметила профессор. Однако чаще всего под аутстаффингом имеется в виду предоставление персонала компании-заказчику, когда работник оформлен в штате компании-провайдера. Это более точно называется лизингом персонала: форма заемного труда, которая разрешена, хотя и с некоторыми ограничениями, объяснила эксперт. При этом, по ее словам, недобросовестные работодатели часто используют аутстаффинг для увольнения работников с минимальными финансовыми и репутационными потерями.
В использовании заемного труда имеются большие проблемы для работников, продолжила Юлия Долженкова. Как правило, временный персонал получает меньше, чем постоянный на тех же работах, при этом у него отсутствует социальный пакет, уточнила она.
Заемный труд наносит колоссальный вред, считает председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Происходит подмена трудовых отношений на гражданско-правовые, растет теневая занятость. Кроме того, работник может по факту трудиться на несколько компаний, при этом налоги и страховые взносы у него будут перечислять только по одному договору.
По словам эксперта, в связи с введением в законодательство такого понятия, как самозанятость, скрытые формы заемного труда отчасти увеличились и за счет оформления бывших работников самозанятыми. Ситуация также усугубляется из-за пробелов в законодательстве, которыми успешно пользуются недобросовестные работодатели, резюмировал Сергей Песков.
Например, компании, которые оказывают профильные услуги по курьерской доставке, нередко просят работников стать самозанятыми, чтобы сэкономить и не платить страховые взносы и налоги. Предоставление подобных услуг не требует получения специальных лицензий, поэтому формально нарушений в действиях компании не будет.