Руки в руки: в России подскочил спрос на «аренду кадров»

В 2022 году в России подскочил спрос на «аренду кадров» — аутстаффинг , сообщили «Известиям» в сервисах hh.ru и «Рокет Ворк». Этот вид занятости подразумевает, что человек трудоустроен в одной компании, но фактически выполняет функции в другой. Такая форма стала популярна в связи с дефицитом кадров, который был вызван оттоком трудовых мигрантов в прошлом году и демографической ситуацией в стране . Кроме того, работодатели смогли за счет аутстаффинга заместить персонал, выбывший после объявления частичной мобилизации. Чем еще этот формат удобен для бизнеса и с какими трудностями сталкиваются временные работники — в материале «Известий» .

В полном аутстаффинге

В России число вакансий в отраслях, где фигурирует аутстаффинг или аутсорсинг персонала, по итогам 2022-го на 10% превысило показатель 2021-го , сообщили «Известиям» в hh.ru. При этом количество таких объявлений в IV квартале прошлого года было на 14% больше, чем в первом.

Рост популярности непосредственно аутстаффинга также подтвердили в сервисе по работе с внештатными специалистами «Рокет Ворк». Так, за 2022 год число компаний, которые разместили объявления на этой платформе, выросло на 174% по сравнению с 2021-м , рассказала генеральный директор сервиса Анастасия Ускова.

Руки в руки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Справка «Известий» Аутстаффинг ­— это форма предоставления персонала одним юридическим лицом другому. То есть человек трудоустроен в компании «А», но в его трудовом договоре прописано, что он может работать на неограниченное число других организаций. Компания «А» заключает договор с компанией «Б», по которому сотрудник первой начинает выполнять функции второй. То есть компания-заказчик «арендует» людей у компании-подрядчика для решения тех или иных задач и сама контролирует процесс их выполнения. Аутстаффинг отличается от аутсорсинга тем, что последний не предполагает трудоустройство временного рабочего в отдельную компанию.

Основная причина такой тенденции — дефицит кадров, который был вызван оттоком трудовых мигрантов в прошлом году, а также демографической ситуацией в стране , считает Анастасия Ускова. И аутстаффинг, и аутсорсинг довольно удобны в ситуации, когда нужна временная замена действующим сотрудникам — это стало актуально на фоне частичной мобилизации , отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, общая нехватка кадров на рынке труда также влияет на интерес к этим услугам, особенно в сфере «синих воротничков» (рабочего класса).

Популярность аутстаффинга также связана с ростом вторичной занятости населения , добавил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По данным сервиса, запрос на подработку в 2022 году по сравнению с 2021-м вырос на 15%.

Тенденция к привлечению внештатных сотрудников продолжит нарастать , полагают эксперты. Такая схема не только быстрее классического найма, но и, как правило, обходится она ощутимо дешевле , пояснила Анастасия Ускова из «Рокет Ворк». Кроме того, прекратить отношения с такими работниками так же просто, как и «нанять» их, добавила она.

Руки в руки Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Вдобавок аутстаффинг обеспечивает закрытие временных вакансий , в первую очередь массового и линейного персонала, подчеркнул Александр Ветерков. Как правило, это касается компаний из сферы ритейла и логистики, где потребность в таких работниках имеет сезонность, отметил он.

Ключевое преимущество для работодателей в том, что нет зависимости от человеческого фактора — можно в максимально сжатые сроки найти на место выбывшего исполнителя другого, заметила Мария Игнатова из hh.ru. Тогда как главный минус для компаний ­— в вовлеченности и мотивации людей, добавила эксперт.

«Известия» обратились в Минтруд с просьбой оценить рост популярности аутстаффинга и аутсорсинга.

(Не)законные отношения

Аутстаффинг как форма заемного труда несет ряд проблем для работников , отметила профессор Финансового университета Юлия Долженкова. Заемный труд — это особый вид нестандартной занятости, при котором людей принимают на работу в фирму с целью предоставления их в распоряжение третьей стороны, объяснила она.

По словам эксперта, в России сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, аренда труда запрещена в соответствии со ст. 56.1 Трудового кодекса, а с другой — в главе 53.1 ТК РФ прописаны условия оказания таких услуг частными лицами на временной основе.

Руки в руки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Понятие аутстаффинга довольно широкое. Если понимать его как вывод персонала за штат (когда работников увольняют и сразу оформляют в штат компании-провайдера), то он запрещен, отметила профессор. Однако чаще всего под аутстаффингом имеется в виду предоставление персонала компании-заказчику, когда работник оформлен в штате компании-провайдера. Это более точно называется лизингом персонала : форма заемного труда, которая разрешена, хотя и с некоторыми ограничениями, объяснила эксперт. При этом, по ее словам, недобросовестные работодатели часто используют аутстаффинг для увольнения работников с минимальными финансовыми и репутационными потерями.

В использовании заемного труда имеются большие проблемы для работников, продолжила Юлия Долженкова. Как правило, временный персонал получает меньше, чем постоянный на тех же работах, при этом у него отсутствует социальный пакет , уточнила она.

Заемный труд наносит колоссальный вред, считает председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Происходит подмена трудовых отношений на гражданско-правовые, растет теневая занятость. Кроме того, работник может по факту трудиться на несколько компаний, при этом налоги и страховые взносы у него будут перечислять только по одному договору .

По словам эксперта, в связи с введением в законодательство такого понятия, как самозанятость, скрытые формы заемного труда отчасти увеличились и за счет оформления бывших работников самозанятыми. Ситуация также усугубляется из-за пробелов в законодательстве, которыми успешно пользуются недобросовестные работодатели, резюмировал Сергей Песков.

Руки в руки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Например, компании, которые оказывают профильные услуги по курьерской доставке, нередко просят работников стать самозанятыми, чтобы сэкономить и не платить страховые взносы и налоги. Предоставление подобных услуг не требует получения специальных лицензий, поэтому формально нарушений в действиях компании не будет.