Юность — не порок: в России упростят трудоустройство с 14 лет
Госдума в феврале может принять законопроект депутатов «Единой России», который должен упростить оформление на работу подростков с 14 лет. Им больше не потребуется для заключения трудового договора согласие органов опеки и попечительства. По информации «Известий», положительный отзыв на документ уже дал думский комитет по молодежной политике. Впрочем, некоторые парламентарии предлагают законодательно ограничить время трудоустройства подростков летними каникулами, чтобы работа не пошла во вред учебе.
Чувство ответственности
Как выяснили «Известия», Госдума в феврале планирует принять законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет». Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14. Чтобы устроиться на работу, им потребуется только разрешение одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства.
«Комитет по молодежной политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в положительном заключении на документ, которое имеется в распоряжении «Известий».
В нем также приводятся данные Минтруда, согласно которым в России ежегодно трудоустраиваются 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет.
«Однако спрос в этой категории гораздо выше. Согласно социсследованиям, 91% школьников старших классов хотел бы подрабатывать во время летних каникул, что свидетельствует о востребованности и заинтересованности подростков в возрасте от 14 до 17 лет в трудовой деятельности и возможности первичного заработка», — говорится в заключении комитета.
При этом, согласно статистическим данным, 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков, а 32% по этой причине не нанимают указанную категорию.
«Таким образом, законопроект нацелен на расширение возможностей для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, а предлагаемые изменения устранят избыточные бюрократические сложности и излишнюю административную нагрузку для работодателей», — говорится в документе.
Авторы, в числе которых председатели комитета ГД по просвещению Ольга Козакова, комитета по молодежной политике Артем Метелев и замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев считают: в условиях экономического санкционного давления недружественных России государств работа для подростка — это не только финансовая поддержка семьи, но и воспитание чувства ответственности.
«Первая работа для подростка — это возможность получить первый трудовой опыт, начать распоряжаться первыми личными доходами, а также профориентация — помощь найти подходящую профессию для его дальнейшего развития и становления как личности», — утверждают они в пояснительной записке.
Новые нормы также предлагают отменить обязательное согласование расторжения трудового договора с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних.
Кроме того, предполагается освобождение работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего, так как эта процедура предполагает дополнительные затраты.
Согласно тексту законопроекта, новые нормы должны вступить в силу с 1 марта 2023 года.
Только не в ущерб учебе
«Известия» обратились в Минтруд с просьбой прокомментировать инициативу. При этом отзыв правительства на нее не требуется, так как, согласно финансово-экономическому обоснованию, денег на реализацию новых норм не нужно.
Во фракции КПРФ отнеслись к инициативе скептически.
— Лично я не вижу в этом законопроекте никакой необходимости. У нас еще очень много безработных граждан, которые вполне могут занять все вакантные места. Не понимаю, зачем понадобился детский труд? — заявил «Известиям» член фракции Николай Арефьев.
При этом депутат полагает, что «такая инициатива будет востребована, если СВО будет носить затяжной характер». Но пока предпосылок для этого нет, подчеркнул политик.
— Такой законопроект можно поддержать с оговоркой, что дети будут работать только во время летних каникул. Мы все так делали, зарабатывали лишнюю копеечку. Но во время учебного года нужно учиться. Новые нормы не должны пойти в ущерб учебе, — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.
В ЛДПР обещают изучить документ ближе к его рассмотрению. Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что Госдума примет законопроект.
— Это давняя проблема. Конечно, нельзя говорить, что вся молодежь в этом возрасте поголовно хочет трудиться. Но, например, практика летних трудовых лагерей распространена и существует очень давно. При этом официально трудоустроиться ребенку зачастую мешает бумажная волокита, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.
Сейчас законодательство запрещает привлекать школьников без их согласия к труду, не предусмотренному образовательной программой. Кроме того, нужно письменное согласие родителей и органов опеки. В бланках, которые дают на подпись родителям, как правило, поясняется, чем именно будут заниматься дети. Чаще всего это дежурство по классу, школе и в столовой, генеральная уборка кабинетов, участие в субботниках и благоустройстве пришкольной территории.