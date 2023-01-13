Юность — не порок: в России упростят трудоустройство с 14 лет

Госдума в феврале может принять законопроект депутатов «Единой России», который должен упростить оформление на работу подростков с 14 лет . Им больше не потребуется для заключения трудового договора согласие органов опеки и попечительства. По информации «Известий», положительный отзыв на документ уже дал думский комитет по молодежной политике. Впрочем, некоторые парламентарии предлагают законодательно ограничить время трудоустройства подростков летними каникулами , чтобы работа не пошла во вред учебе.

Чувство ответственности

Как выяснили «Известия», Госдума в феврале планирует принять законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет». Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14. Чтобы устроиться на работу, им потребуется только разрешение одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства .

« Комитет по молодежной политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в положительном заключении на документ, которое имеется в распоряжении «Известий».

В нем также приводятся данные Минтруда, согласно которым в России ежегодно трудоустраиваются 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет .

« Однако спрос в этой категории гораздо выше. Согласно социсследованиям, 91% школьников старших классов хотел бы подрабатывать во время летних каникул , что свидетельствует о востребованности и заинтересованности подростков в возрасте от 14 до 17 лет в трудовой деятельности и возможности первичного заработка», — говорится в заключении комитета.

При этом, согласно статистическим данным, 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков, а 32% по этой причине не нанимают указанную категорию.

«Таким образом, законопроект нацелен на расширение возможностей для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, а предлагаемые изменения устранят избыточные бюрократические сложности и излишнюю административную нагрузку для работодателей», — говорится в документе.

Авторы, в числе которых председатели комитета ГД по просвещению Ольга Козакова, комитета по молодежной политике Артем Метелев и замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев считают: в условиях экономического санкционного давления недружественных России государств работа для подростка — это не только финансовая поддержка семьи, но и воспитание чувства ответственности .

«Первая работа для подростка — это возможность получить первый трудовой опыт, начать распоряжаться первыми личными доходами, а также профориентация — помощь найти подходящую профессию для его дальнейшего развития и становления как личности», — утверждают они в пояснительной записке.

Юность — не порок Фото: Global Look Press/news.ru /Iliya Koshelev

Новые нормы также предлагают отменить обязательное согласование расторжения трудового договора с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних .

Кроме того, предполагается освобождение работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего , так как эта процедура предполагает дополнительные затраты.

Согласно тексту законопроекта, новые нормы должны вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Только не в ущерб учебе

«Известия» обратились в Минтруд с просьбой прокомментировать инициативу. При этом отзыв правительства на нее не требуется, так как, согласно финансово-экономическому обоснованию, денег на реализацию новых норм не нужно.

Во фракции КПРФ отнеслись к инициативе скептически.

— Лично я не вижу в этом законопроекте никакой необходимости. У нас еще очень много безработных граждан , которые вполне могут занять все вакантные места. Не понимаю, зачем понадобился детский труд? — заявил «Известиям» член фракции Николай Арефьев.

При этом депутат полагает, что «такая инициатива будет востребована, если СВО будет носить затяжной характер». Но пока предпосылок для этого нет, подчеркнул политик.

Юность — не порок Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Такой законопроект можно поддержать с оговоркой, что дети будут работать только во время летних каникул . Мы все так делали, зарабатывали лишнюю копеечку. Но во время учебного года нужно учиться . Новые нормы не должны пойти в ущерб учебе, — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

В ЛДПР обещают изучить документ ближе к его рассмотрению. Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что Госдума примет законопроект.

— Это давняя проблема. Конечно, нельзя говорить, что вся молодежь в этом возрасте поголовно хочет трудиться. Но, например, практика летних трудовых лагерей распространена и существует очень давно . При этом официально трудоустроиться ребенку зачастую мешает бумажная волокита, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Сейчас законодательство запрещает привлекать школьников без их согласия к труду, не предусмотренному образовательной программой. Кроме того, нужно письменное согласие родителей и органов опеки. В бланках, которые дают на подпись родителям, как правило, поясняется, чем именно будут заниматься дети. Чаще всего это дежурство по классу, школе и в столовой, генеральная уборка кабинетов, участие в субботниках и благоустройстве пришкольной территории.