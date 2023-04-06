Далекие люди: ради удаленки россияне готовы на снижение зарплаты

На снижение зарплаты ради работы на удаленке согласны четверо из десяти россиян, сообщает SuperJob по итогам собственного опроса. Число людей, готовых бороться за удаленный формат, растет: в 2021 году о готовности пойти на такие жертвы сообщал каждый третий. Однако массовая удаленка в российских компаниях осталась в прошлом, и эксперты полагают, что, хотя за дистанционный формат работники еще поборются, он будет уделом узких отраслей и частью соцпакета в остальных. Как удаленка уже трансформировала рынок труда и чего ожидать дальше, разбирались «Известия».

Хочется домой

Опрос провели с 22 по 29 марта среди 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Причем опрашивались только те, чья работа предполагает возможность работать удаленно.

Выяснилось, что россияне привыкли к удаленке за время пандемии и не хотят с ней прощаться: четверо из десяти опрошенных (ровно 40%) заявили, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради дистанционного формата работы. 19% опрошенных готовы снизить свой заработок на 5%, 12% опрошенных — на 10%, по три процента согласны получать даже на 15, 20 и 25% меньше ради того, чтобы не ехать в офис.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

37% откажутся снижать свой заработок ради удаленки, а 23% затруднились ответить на вопрос.

Больше всего доля тех, кто не готов отказываться от части зарплаты, — среди категории работников в возрасте 35–44 лет (43%) и от 45 лет (40%). И чем больше зарабатывают опрошенные, тем меньше они готовы на какие-либо финансовые жертвы: среди тех, кто получает до 30 тыс. рублей, 30% опрошенных не готовы снижать доходы, а среди зарабатывающих более 80 тыс. их уже 46%.

В то же время общее число россиян, согласных на финансовые потери ради удаленного формата работы, растет по сравнению с 2021 годом на 7%.

Сколько людей на удаленке

Согласно опросу ВЦИОМ, который проводился летом 2022 года, опыт удаленной работы имеет каждый четвертый работающий россиянин, а для Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников это число составляет почти 40%. При этом на момент проведения опроса из дома трудились всего 10% россиян (в 2021 году было 11%). Хотели бы работать только из дома, по данным ВЦИОМ, всего 14% россиян, а совмещать работу в офисе и из дома — 33%.

Фото: РИА Новости

Старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок со ссылкой на данные Росстата за 2022 год указывает, что всего 3% занятых в России работали дистанционно. При этом постпандемийное сокращение числа людей, работающих удаленно, скорее всего, было выше, чем в других странах. Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка это подтверждает, ссылаясь на данные компании Kastle Systems, согласно которым в январе 2023 года заполняемость офисов в крупных городах США составляла около половины от допандемийного уровня.

— Можно предположить, что фактором сокращения дистанционной занятости в России стали и сложные экономические условия, и нарастание дефицита кадров в конце прошлого года , — сказал Виктор Ляшок «Известиям». — В результате работодатели были вынуждены увеличивать интенсивность труда в организациях, возвращая работников в офисы.

Руководитель направления подбора персонала компании iFellow Полина Кондакова указывает, что в прошлом году около 85% компаний попросили персонал вернуться к офисному формату или перейти на гибрид на фоне внешнеполитической ситуации.

— Сейчас, когда мы делаем человеку оффер и договариваемся о формате работы, то встречаем всё меньше возражений по поводу офиса, — сказала она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций Павел Свистунов отмечает, что доля работников на удаленке «очень условна и зависит от отрасли». И хотя прогнозы относительно массового перехода на удаленку во всех отраслях не оправдались, объем дистанционной работы стал гораздо выше, и для этого уже хватает опыта и инфраструктуры, сказал он.

Предложение по удаленке

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев отмечает, что доля вакансий с возможностью удаленной работы в России составляет порядка 1,5% и остается достаточно стабильной на протяжении последних полутора лет.

— Небольшой рост наблюдался только весной и осенью 2022 года после объявления СВО и частичной мобилизации , — сказал он. — В период пандемии в 2020 году доля таких вакансий составляла порядка 7% для персонала массового найма.

Чаще возможность удаленной работы предлагают операторам кол-центров, менеджерам продаж, некоторым преподавателям, специалистам технической поддержки, специалистам по подбору кадров, бухгалтерам, маркетологам, SMM-менеджерам, разработчикам и аналитикам. Еще один вариант вакансий с дистанционным форматом — в компаниях, где возможность удаленной работы прижилась за время пандемии.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— При этом вакансии с возможностью удаленной работы популярны у соискателей , — сказал Юрий Михеев. — Например, по вакансиям бухгалтеров количество откликов с удаленным режимом работы за последний год превысило число откликов по вакансиям без такой возможности в 6,74 раза, а в среднем на долю таких вакансий приходится 7% откликов соискателей.

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков отмечает, что число предложений с удаленной занятостью в 2022 году снизилось, а причиной называет переход к гибридному формату, когда сотрудник трудится частично из дома, частично из офиса.

— По данным наших опросов, более половины опрошенных компаний, которые работают удаленно, планируют полностью или частично вернуть сотрудников в офис , — сказал он «Известиям». — При этом к концу 2022 года подавляющее большинство сотрудников хотели, чтобы гибкие варианты удаленной работы сохранились, а из тех, кто еще не работает на удаленке, 72% выразили желание найти работу с дистанционной занятостью.

Почему удаленка не прижилась везде

Президент SuperJob Алексей Захаров отмечает, что удаленка прижилась среди специалистов высокой квалификации, которым не нужно каждый день ездить в офис для выполнения своих обязанностей. Но используют они ее для того, чтобы взять другой проект, о чем работодатель может даже не подозревать. В итоге у части удаленщиков эффективность неизбежно падает , говорит он.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Александр Ветерков из «Работы.ру» называет несколько причин отказа работодателей от удаленки. Во-первых, многие считают, что подчиненные эффективнее работают в офисе; во-вторых, сама специфика деятельности не позволяет работать с удаленкой эффективно; в-третьих, многие просто не научились сотрудничать с удаленными командами.

Разница в эффективности подчиненных, которые работают из офиса и из дома, есть, говорит HR-директор агентства «Идеи и решения» Анастасия Володина. По ее словам, при удаленном формате специалист выполняет задачи на 30% дольше , а менеджеры в рабочее время нередко решают личные дела. Сотрудникам нужно понять, что удаленный формат работы в компании не равен фрилансу , подчеркивает она.

Однако директор по персоналу торговой сети «Технониколь» Юлия Корочкина полагает, что снижение эффективности подсвечивает отсутствие доверия между сотрудниками и руководством или слабую организацию процессов в компании . Вопрос удаленного графика в России она называет в первую очередь психологическим, а проблему видит в том, что руководители — чаще всего представители поколения, выросшего в среде, где удаленная работа была немыслима.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Впрочем, Руслан Спинка из ИК Fontvielle указывает, что топ-менеджмент в большинстве своем настроен на возврат к прежнему формату во всем мире, так как считает его более эффективным.

— На ВЭФ в Давосе звучало много категоричных высказываний от руководителей компаний по поводу нежелания сотрудников выходить в офисы, — рассказал он. — Так, глава JPMorgan Джейми Даймон пояснил, что этот путь подходит очень ограниченной категории специалистов.

Руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин отмечает, что и сами работники далеко не всегда хотят бороться за удаленную работу.

— Опыт в период пандемии показал, что «средний удаленный работник» трудится гораздо больше, чем в офисе, — заметил он. — Фактически рабочий день начинается с момента, когда он просыпается, и заканчивается, когда ложится спать. В течение этого дня работник отвлекается на домашние дела, членов семьи и т.д., плотность трудового процесса падает, и нагрузка размывается на весь период бодрствования человека.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Где удаленка прижилась

Основатель и технический директор ГК «Техзор» Алексей Харин отмечает, что в сфере ИТ именно кандидаты задают тренд на удаленку.

— Небольшим компаниям не в центральных городах очень трудно сейчас найти сотрудников в офис , — рассказал он «Известиям». — Особенно это касается разработчиков — тут шансы стремятся к нулю. У нас, например, из 90 разработчиков, дошедших до интервью за первые три месяца 2023 года, ни один не планировал выходить в офис. Под такие условия просто необходимо адаптироваться, перестраивать процессы компании под полностью распределенные.

Чем ценнее сотрудник, тем больше условий он может диктовать при найме, говорит Харин. А вот для «менее горячих профессий» и специалистов начальных уровней привилегия диктовать условия переходит к работодателю.

Анастасия Володина отмечает, что похожая тенденция сложилась в сфере PR, где всё больше специалистов хотят работать удаленно.

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец отмечает, что в отраслях ИТ, дополнительного образования и творческих индустрий в ближайшее время, скорее всего, произойдет даже прирост сотрудников, работающих на удаленке. Но в целом дистанционный формат останется локальным явлением в отдельных отраслях , сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Cтарший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов замечает, что в индустрии ИТ сформировалось понимание, что удаленку «можно и нужно комбинировать с работой в офисе».

— Я бы сказал, что в ИТ прижился скорее гибридный формат, экспертов, работающих сугубо в удаленном формате, не так много , — сказал он. — Здесь я соглашусь с оценкой в 5–10% от общего числа сотрудников. В основном это специалисты, живущие далеко в регионах или даже за границей и обладающие уникальной экспертизой.

К чему придет рынок труда

Юрий Михеев из «Зарплаты.ру» полагает, что ситуация в ближайшие годы вряд ли существенно изменится: на удаленке останутся те сферы, которые там и так были, а для других дистанционный формат работы останется частью соцпакета.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Виталий Федин из «Деловой России» отмечает, что сейчас наступает период спокойного и системного развития этого формата: участники трудовых отношений освоили модель дистанционной занятости, в Трудовой кодекс внесены необходимые изменения, работники получили практический опыт разных гибридных форм занятости и могут их сравнивать.

Владелец кадрового агентства Sirotina Personnel Ксения Сиротина считает, что доля работающих на удаленке будет колебаться около 10%. Она называет эту цифру рыночным консенсусом в России. Она полагает, что удаленка уже вписана в современный рынок труда и нет какой-то особенной борьбы за нее со стороны работников.