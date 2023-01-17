Швец, спец, и в Китай продавец: кто востребован на рынке труда в 2023 году

Демографическая ситуация и проведение СВО «побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия, вместе взятые», констатировали специалисты сервиса SuperJob, комментируя по просьбе «Известий» состояние рынка труда в России. Дефицит рабочих рук привел к тому, что в некоторых профессиях доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на пять–шесть процентных пунктов. А средний возраст соискателей-мужчин увеличился на два–три года. Самыми востребованными в 2023 году остаются рабочие специальности, эксперты по информационной безопасности и люди, способные выстроить логистику торговли с Китаем. В медицине фокус сместится со специалистов, работающих с больными ковидом, на другие врачебные специализации.

Женская инициатива

Демографическая ситуация в стране и проведение СВО на Украине привели к значительным изменениям на рынке труда, отметили «Известиям» в сервисе SuperJob. По словам специалистов, эти два фактора «побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия, вместе взятые».

В частности, уже заметны изменения соотношения мужчин и женщин в профессиях, которые не связаны с тяжелым физическим трудом , обратили внимание в SuperJob.

— Доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на пять–шесть процентных пунктов среди специалистов по тестированию ПО, менеджеров по продажам, курьеров и комплектовщиков, — пояснили в компании.

Кроме того, практически во всех профессиональных группах вырос средний возраст соискателей-мужчин.

— Так, системные администраторы, инженеры контрольно-измерительных приборов и аппаратуры и механики «постарели» сразу на три года, охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ — на два года, — добавили в SuperJob.

Это произошло за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет, пояснили аналитики. Они связывают это с тем, что мужчины призывного возраста реже готовы менять работу, в том числе из-за наличия отсрочки от мобилизации и стабильности предприятия.

Исключение составили лишь программисты: средний возраст претендентов на эти вакансии за девять месяцев 2022 года снизился с 38 до 37 лет, поскольку выросла доля соискателей до 24 лет. Причем на рынке IT заметна тенденция поиск программистов из регионов для удаленной работы, отметили в SuperJob. А преимущество в борьбе за квалифицированные кадры будет у компаний, предоставляющих отсрочку от частичной мобилизации.

Новые цепочки

Ключевое влияние на рынок труда в 2023 году будут оказывать изменения в экономике, перераспределение цепочек поставок, дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса, сообщила «Известиям» главный эксперт по рынку труда рекрутинговой компании HeadHunter Наталья Данина.

Усилится востребованность и сотрудников, способных выполнять вспомогательные производственные функции: специалистов по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технических кадров для запуска новых производственных процессов и линий , полагает эксперт.

— Сейчас конкуренция на вакансии для них крайне низкая — всего два человека на место, — сообщила Наталья Данина.

Усиление тенденции на расширение штата промышленных предприятий подтвердили и специалисты ВНИИ труда Минтруда России. Востребованы инженеры-конструкторы, проектировщики, инженеры-программисты, технологи — те, кто организует и выстраивает новые производственные процессы.

— В прошлом году мы зафиксировали увеличение спроса на квалифицированных специалистов со стороны предприятий обрабатывающей, энергетической и транспортной промышленности. Например, в обрабатывающей промышленности в конце III квартала 2022 года на одного зарегистрированного безработного с опытом работы приходилось пять заявленных работодателями вакансий. А в I квартале это соотношение было 1:3, — сообщили во ВНИИ труда.

Высок интерес к специалистам по международной логистике, прежде всего со знанием китайского языка и умением работать в условиях параллельного импорта, отметила Наталья Данина.

«На фоне структурной трансформации вырос спрос на риск-менеджеров, на управленцев, знающих специфику отраслей и новых рынков сбыта, где намечается рост», — подтвердили эту тенденцию во ВНИИ труда.

В числе сфер с заметным дефицитом кадров Наталья Данина выделила консалтинг, где на 10 вакансий приходится одно резюме. При этом предлагаемые зарплаты в ней растут рекордными темпами: на 24% год к году. В условиях сохранения неопределенности бизнесу нужны специалисты, способные комплексно оценивать и прогнозировать все возможные сценарии для адаптации или корректировки стратегий.

Аналитики SuperJob среди профессий, которые останутся востребованными в 2023 году, называют специалистов по информационной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры. За такими кандидатами компании буквально охотятся, поскольку их крайне мало.

По-прежнему востребованы и квалифицированные кадровики с опытом антикризисного управления. Зарплаты в кадровой сфере, по данным SuperJob, за год выросли на 12,2%.

Не инфекционист

В сфере медицины сохраняется значительная нехватка персонала, однако фокус со специалистов, работающих с больными ковидом, сместился на другие врачебные специализации. Структура спроса практически вернулась к доковидному уровню, отметили в SuperJob.

При этом аптечный сегмент столкнулся с ростом цен, снижением объемов продаж, замедлением роста выручки. Из-за этого число офлайн-аптек сокращается, что сказывается на максимальных зарплатных предложениях, рассказали эксперты сервиса.

Может измениться ситуация и в строительном секторе, полагает Наталья Данина. В качестве причины она называет снижение темпов застройки и падение продаж недвижимости.

— Спрос на строительные профессии может также замедлиться, хотя сейчас они всё еще в дефиците: на одну вакансию приходится 1,3 резюме, — считает она.

При этом в массовых профессиях сохранится устойчивый спрос , уверен директор по разработке и исследованиям компании «Профилум» Виталий Алтухов.

— Врачи, учителя и так далее всегда нужны рынку. Эти профессии в меньшей степени подвержены угрозе оказаться не востребованными. По-прежнему в топе востребованности представители профессий среднего образования, где важны технические навыки и опыт ручного труда — токари, слесари, машинисты, повара, сварщики, — отметил он.

Стрессоустойчивый и самоорганизованный

Соискателям для успешного поиска работы в этом году потребуются не только высокие профессиональные навыки и стрессоустойчивость, но и адаптивность, умение подстраиваться под быстро меняющуюся ситуацию , полагают эксперты.

Работодатели сегодня особенно ценят способности к анализу информации и работе в условиях многозадачности, а также умение находить нестандартные подходы в решениях сложных и масштабных задач, подчеркнул Виталий Алтухов.

В быстро меняющихся условиях у компаний стало значительно меньше времени для обучения специалистов, обратила внимание старший карьерный консультант Центра карьеры Synergy Academy Екатерина Гонтар.

— Соискателю необходимо иметь не только профильные и углубленные знания своей профессии, но и обладать компетенциями смежных специальностей для решения различных задач бизнеса, — рассказала она.