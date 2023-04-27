Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу

Попытки изолировать Россию не мешают государству устанавливать и развивать отношения с иностранными партнерами. Об этом в четверг, 27 апреля, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Несмотря на масштабные атаки Запада на Россию с целью ее политической изоляции, мы обретаем все новых союзников, укрепляя свои позиции на международной арене. Об этом красноречиво свидетельствует количество международных запросов на встречи в разных форматах и график различных мероприятий», — говорится в ее статье, опубликованной в «Российской газете».

Матвиенко подчеркнула, что дипломатическая работа в таких условиях должна вестись как можно более эффективно. По ее словам, необходимо извлекать максимум из каждой встречи, каждого контакта. В качестве главного внешнеполитического ориентира спикер Совфеда назвала сотрудничество с дружественными странами, которые разделяют позицию Москвы о неприемлемости гегемонии и диктата.

В начале месяца российский лидер Владимир Путин заявил об открытости для конструктивного партнерства со всеми странами. По его словам, именно такие подходы заложены в обновленной концепции внешней политики страны.

31 марта МИД России представил актуальную концепцию внешней политики. Отмечалось, что особо важное значение в настоящее время придается углублению связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Также РФ планирует наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.

Днем ранее был опубликован отчет британской компании Economist Intelligence Unit (EIU). Согласно ему, поддержка России среди развивающихся стран выросла с момента начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Сфера влияния России расширяется по мере того, как «ее дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не в состоянии противостоять нарративам Кремля».

Президент РФ еще в сентябре минувшего года отмечал, что в настоящее время идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, тогда как однополярная гегемония постепенно отходит на второй план.