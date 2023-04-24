Берите бублички: ЕС продолжает бесплодные попытки изолировать Россию

В распоряжении издания Politico оказались записи закрытого совещания «высокопоставленных официальных лиц ЕС», на котором обсуждались возможности Евросоюза по возвращению или по крайней мере не потере четырех «приоритетных стран», которые в настоящий момент балансируют между Западом и Востоком, выбирая, к кому примкнуть. Это Бразилия, Чили, Казахстан и Нигерия. Удержав первых двух и притянув на свою сторону третью и четвертую, ЕС, по мнению его аналитиков, сможет решить триединую задачу — блокировать Россию, продолжать вооружать Украину и сдержать Китай. Подробности — в материале «Известий».

Нетрудно понять, почему именно эти четыре страны попали в список приоритетных. Каждая из них представляет потенциальную точку опоры ЕС в регионах, где западные союзники соперничают за влияние (и ресурсы) с Россией и Китаем. Бразилия и Чили находятся в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, Казахстан держит нефть и газ в Центральной Азии.

По законам арифметики

«Здесь нет никакой высшей математики, всё просто, на уровне арифметики для начальных классов школы, — заметил в комментариях изданию анонимный чиновник ЕС. — Мы близки наконец к тому, чтобы выработать единое мнение и последовательную стратегию достижения поставленной цели. Стратегия базируется на понимании всеми, что необходимо предложить этим странам альтернативу, которая могла бы быть более привлекательной, чем то, что предлагает Китай и/или Россия».

Исходя из приведенной цитаты, можно сделать вывод, что ЕС отныне намерен привлекать к сотрудничеству названные страны исключительно «пряниками». Действовать «кнутом», как показала серия санкций, наложенных на Россию, во-первых, не приносит ожидаемого ущерба, а во-вторых, бумерангом бьет по самому инициатору санкций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

И есть еще «в-третьих», о котором в Брюсселе предпочитают умалчивать. «Кнут» — это в первую очередь возможность подкрепить грозные слова «делайте так, а то...» бряцанием оружия. Как показала ситуация с оказанием военной помощи Украине, страны «Содружества двадцати семи» боеготовностью и оснащенностью своих армий похвастать не могут.

«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений, — утверждается в документе. — Нам нужно улучшить наше предложение им и улучшить наши отношения с ними. Это не переориентация нашей внешней политики, а изменение формы ее проведения».

В условиях кризиса, переживаемого европейской экономикой, предлагать инвестиции в больших объемах, чем Китай, и более дешевые кредиты, чем Россия, выглядит иллюзорно. Но не забудем, что евро, равно как и доллар, не привязан к чему-либо, а значит, Евроцентробанк имеет практически неограниченную возможность (и право тоже) напечатать необходимое количество «фантиков». Как, например, в случае с созданием Фонда восстановления экономики ЕС с финансовым капиталом до €750 млрд. Пояснения, откуда в нем возьмутся деньги, даны были Еврокомиссией невнятные и туманные.

Сомнения в том, что нужная сумма не будет просто напечатана, развеяны не были. И со временем этот вопрос просто перестали освещать западные «демократические и свободные» СМИ.

Фото: REUTERS/Gary Cameron

«Среди наших лидеров существует твердое убеждение, — сказал другой неназванный высокопоставленный представитель ЕС, — что Латинская Америка и Карибский бассейн — это ключ ко всему. Этот регион в целом разделяет наши демократические принципы и веру в то, что мы должны поддерживать многостороннюю систему отношений».

Чего захочет Лула

ЕС видит возможность улучшения экономических контактов и достижения политического согласия в связи с недавним переходом кресла руководителя страны от крайне правого националиста Жаира Болсонару к Луису Инасиу Луле да Силве, ветерану латиноамериканских левых.

«Нынешнее бразильское правительство проявляет признаки готовности активизировать сотрудничество», — говорится в резюме.

Бразилия хочет, чтобы ее «признавали и относились к ней как к мировому субъекту», добавляется в документе. И подчеркивается, что она стремится «улучшить доступ своей сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС».

«Лула просигнализировал об этом, приветствуя канцлера Германии Олафа Шольца в Бразилии в январе. Но визит Шольца также показал вызовы, с которыми, по мнению ЕС, он столкнулся в этой крупнейшей латиноамериканской стране, — констатирует автор публикации. — Берлину не понравилось, когда да Силва прямым текстом отказался от заявления германского канцлера, что Бразилия поддерживает Киев оружием и боеприпасами».

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Более того, Лула практически прямо сказал журналистам, что Украина сама вынудила Россию начать СВО.

В документе говорится, что ЕС «обеспокоен» этой позицией, а также тем, что Бразилия «не озабочена предоставлением документации, подтверждающей соответствие поставляемой в Евросоюз продукции климатическим, экологическим и санитарным требованиям ЕС».

Недовольны в Евросоюзе также и «китайским следом» в заявке Бразилии на присоединение к международному соглашению Всемирной торговой организации.

Путь в ЕС должен начинаться осторожно, с торговли, считают в Брюсселе. Европейский альянс попытается возродить давно застопорившуюся торговую сделку с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки, включающий в настоящее время Аргентину, Бразилию, Уругвай и Парагвай) и считает Бразилию жизненно важной для этих усилий. В служебной записке отмечается, что Бразилия выступает за соглашение и, согласно Луле, хочет, чтобы ее «признавали и относились к ней как к глобальному игроку».

Кроме того, Бразилия «не хочет полагаться на поставки удобрений только из России и Белоруссии». Евроэксперты видят в этом «еще одну возможность для ЕС привязать к себе южноафриканцев». Хотя это намерение выглядит достаточно странным: сама по себе Европа испытывает большие проблемы из-за недостатка удобрений для нужд собственного сельского хозяйства. Где же она возьмет их, чтобы не просто поделиться с Бразилией, а посадить ее на калийно-азотную иглу? Напомним, что в декабре прошлого года Брюссель вынужден был пойти на послабления антироссийских санкций, разрешив РФ транзит удобрений через европейские порты.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Обеспокоенность Евросоюза ситуацией с возможной нехваткой продовольствия на Черном континенте объясняется просто. Оголодавшие африканцы ринутся искать кусок хлеба и лучшую жизнь не где-нибудь, а в Европе. Которая хоть на словах и продолжает политику толерантности в отношении притока беженцев с другого берега Средиземного моря, на самом деле уже обеспокоена собственной безопасностью. Подтверждением могут служить действия Италии, намерившейся выдворять прибывающих нелегалов в страну происхождения.

Левый марш Чили

В отношениях с Чили у Евросоюза наметился перелом после избрания президентом левого лидера Габриэля Борича. В ходе упомянутого выше совещания «европейских ответственных лиц» была выражена обеспокоенность тем, что «крайне левые Чили ставят под сомнение торговые соглашения». Чили Брюсселем рассматривается как союзник по «зеленой политике» и как «голос решительной поддержки Украины». Но, по-видимому, что-то в этих отношениях не ладится. Что косвенно подтверждает и проявляемая европейцами скромность в сфере предоставления данных, насколько успешно развивается сотрудничество Чили – ЕС, заключивших взаимовыгодное соглашение о торговле еще в 2002 году. Но так и не ратифицированное до сих пор.

Об этом же свидетельствует и попытка освежить отношения, предпринятая в декабре 2022 года. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил тогда, что «во времена беспрецедентных геостратегических вызовов мы модернизируем наши отношения, чтобы соответствовать нашим амбициям и углублять наш политический диалог, сотрудничество и экономические отношения».

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Пряник для Казахстана состоит в намерениях ЕС предложить Астане «резкое увеличение поставок нефти и газа в Европу в обход России», отмечает на страницах издания Euractiv анонимный источник в дипломатических кругах Евросоюза. Правда, в отношении КР европейцы не забыли и о кнуте, напомнив казахской стороне, что «транспортировка углеводородного сырья через Россию может повлечь за собой наложение санкций на Астану».

Нигерийские схемы

Что касается Нигерии, в меморандуме подчеркивается необходимость «более высокого политического участия, поддержки ЕС некоторых амбиций Нигерии на мировой арене и расширенного подхода ЕС к миграции». За этими общими словами скрывается, с одной стороны, желание Европы ограничить поток нигерийских беженцев в страны Старого Света, с другой — увеличить поставки африканцами нефти и газа в ЕС. Для уменьшения потока мигрантов необходимо улучшить экономическую ситуацию в Нигерии, создать новые сотни тысяч рабочих мест. Европейцы это понимают, но вкладываться в это не спешат. Например, для реализации проекта постройки газопровода Нигерия – Марокко (7000 км), по которому газ в итоге будет идти в страны Евросоюза, требуются инвестиции в размере $25 млрд. Что Европа на словах оценила положительно, а на деле призывы президента Нигерии Мохаммаду Бухари к Лондону и Брюсселю открыть кошельки повисают в пустоте.

Насколько удачной может быть попытка ориентировать четверку «приоритетных стран» на Европу? По мнению Уди Дадуша, научного сотрудника аналитического центра Bruegel, «2023 год должен благоприятствовать реализации стремления Евросоюза укрепить и расширить отношения с латиноамериканскими странами. Ибо нынешнее председательство в ЕС Швеции ориентировано на развитие торговли. И следующее, когда во второй половине года рулить будет Испания, тоже».

Аналитика поддерживает депутат Европарламента от германских «зеленых» Анна Кваццини, заявившая, что «при президенте Болсонару сделка Бразилии с ЕС была бы невозможна, а сейчас имеет шанс быть заключенной».

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«Но нам, европейцам, нужны гарантии, что в Бразилии прекратится хищническая вырубка джунглей, которые являются легкими планеты», — добавила она.

И буквально через запятую заявила, что «увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции из стран МЕРКОСУР будет представлять угрозу для сельского хозяйства в Европе, которое и без того находится под большим давлением. Многие из этих сделок необходимо рассматривать по секторам, и нам нужно сбалансировать эти различные интересы».