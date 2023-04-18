«Будапешт всеми силами пытаются втянуть в конфликт»
Венгрия из-за антироссийских санкций в 2023 году может потерять примерно €10 млрд, то есть около 4,8% от прогнозируемого ВВП. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. При этом власти страны не желают участвовать в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, а также не хотят, чтобы боевые действия перенеслись в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство. Именно поэтому Будапешт отказывается от поставок вооружений Киеву, объяснил дипломат. Однако страну до сих пор всеми силами пытаются втянуть в этот конфликт — ровно так же, как до этого оказывали давление в вопросе одобрения финской заявки на вступление в НАТО.
«Военная и финансовая подпитка Киева не способствует разрешению конфликта»
— Венгрия остается одной из немногих европейских стран, отказывающихся от поставок оружия Украине. Какова может быть причина такой принципиальной позиции Будапешта? Связано ли это с положением этнических венгров в Закарпатье?
— Руководство Венгрии неоднократно заявляло, что привержено скорейшему установлению мира на Украине. Будапешт не желает участвовать в разжигаемой коллективным Западом эскалации конфликта и отказывается от поставок Киеву вооружений и боеприпасов, также запретив их прямой транзит на Украину через свою территорию. Такая позиция связана и со стремлением не допустить переноса военных действий в Закарпатскую область Украины, где проживает венгерское национальное меньшинство, защиту которого Будапешт объявил одним из приоритетов своей внешней политики.
Здесь хорошо понимают, что продолжающиеся западные поставки вооружений и военной техники на Украину, а также военная и финансовая подпитка Киева не способствуют разрешению конфликта, а только усугубляют его и могут поставить под угрозу безопасность самой Венгрии. При этом Будапешт всеми силами пытаются втянуть в конфликт. Для этого, как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, «в ход идут все способы и средства», однако благодаря твердой позиции венгерского правительства достичь этой цели пока не получается.
Граждане Венгрии поддерживают свое правительство, не желая подвергать себя опасности во имя чуждых им целей. Кроме того, парламент также высказался в пользу мира и против вовлечения в кризис на Украине, выпустив недавно постановление, в котором призвал международное сообщество избегать действий, которые способны привести к эскалации конфликта.
— В конце марта Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза «близки к обсуждению» отправки войск на Украину. К каким последствиям может привести подобное решение?
— Власти Венгрии крайне обеспокоены рассуждениями об отправке «миротворческого контингента» на Украину. Премьер-министр назвал это «красной линией», пересечение которой «ранее казалось недопустимым». Это действительно крайне опасная тема. Поэтому трудно не согласиться с его мнением о том, что риск возникновения третьей мировой войны сейчас стал реальной угрозой.
Всё это свидетельствует о том, что венгерское правительство в вопросах «войны и мира» мыслит и действует весьма ответственно, исходя из интересов своего народа, а не по указке из Вашингтона, которому безразлична судьба и Украины, и всей Европы.
«Рассмотрение финской заявки сопровождалось постоянным давлением на Будапешт»
— В начале апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО, после того как Турция и Венгрия одобрили вступление. Однако процесс рассмотрения Будапештом заметно растянулся по сравнению с тем, как заявку одобряли другие европейские страны. С чем это было связано?
— Мне как послу в Венгрии не с руки давать оценки последствиям вступления Финляндии в НАТО, однако не могу не поделиться связанным с этим дипломатическим казусом местного масштаба. Рассмотрение финской заявки сопровождалось постоянным давлением на Будапешт. Свое неудовольствие затягиванием ратификации открыто выражали почти все союзники Венгрии по НАТО, временами прибегая к шантажу и угрозам. Будапешт же, со своей стороны, требовал от своих партнеров лишь проявления уважения к венгерскому народу и решениям легитимно избранной им власти (похоже, это сейчас редкость в «райском саду» Евросоюза). Для прояснения ситуации Хельсинки даже посетила венгерская парламентская делегация.
И вот, казалось бы, всё согласовано и венгры наконец дают добро, но оказывается, что буквально через день после этого решения Финляндия решила присоединиться к судебному иску Еврокомиссии против Венгрии по национальному закону о защите детей от ЛГБТ-пропаганды. Этот закон закрепляет за родителями право определять, как воспитывать своих детей, заботится об обеспечении физической неприкосновенности ребенка, строго регламентирует подходы к половому воспитанию в школе. Оказалось, что всё это противоречит «прогрессивным ценностям» Евросоюза, и Еврокомиссия по этому поводу привлекла Будапешт к суду ЕС, а особо озабоченные этой проблемой страны присоединились к ее иску.
И вот Финляндия, как только получила согласие Венгрии на вступление в НАТО, тут же поспешила присоединиться к этой группе стран, тем самым продемонстрировав, насколько уважительно она в действительности относится ко мнению венгерского народа и законам, принятым парламентом этой страны. Очень хорошо по этому поводу высказался парламентский госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер: «Нашим финским друзьям есть чему поучиться в вопросах чести. Сначала клянчить, пока не добьешься своего, а потом повернуться спиной. Так порядочные люди не поступают».
— При этом в 2022 году не только Финляндия подала заявку на вступление в альянс, одновременно это сделала и Швеция. Однако решение по присоединению королевства к НАТО Будапешт отложил. Почему же венгерские власти тормозят присоединение Стокгольма к блоку?
— Что касается перспектив шведской заявки, то мне трудно предполагать, как долго Госсобрание Венгрии будет ее рассматривать. Не исключаю, что пример финнов может сыграть со шведами злую шутку: венгерским парламентариям может потребоваться побольше времени, чтобы убедиться, не является ли подобное поведение характерным и для шведских политиков.
«Будапешт традиционно выступает с критикой санкционной политики»
— С начала спецоперации на Украине ЕС ввел уже 10 пакетов санкций против РФ, при этом в Еврокомиссии заявили о подготовке 11-го комплекса антироссийских мер. Однако рестрикции также влияют и на страны, вводящие их. Как санкции успели отразиться на экономике Венгрии за это время?
— Согласно расчетам авторитетного венгерского института экономических исследований «Макроном», в текущем году из-за антироссийских санкций ЕС и конфликта на Украине Венгрия может потерять 3,7 трлн форинтов (около €10 млрд), что составляет порядка 4,8% от ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Это очень серьезный ущерб.
Вызванные антироссийскими санкциями высокие цены на энергоносители уже легли дополнительным бременем не только на домохозяйства и предприятия, но и на государственный бюджет, дефицит которого в прошлом году оказался значительно выше прогнозных показателей. Уровень инфляции заметно превосходит среднеевропейский.
Последствия санкций и конфликта на Украине сказались и на динамике ВВП: если в I квартале прошлого года экономика Венгрии росла (в годовом выражении) на 8,2%, то уже к IV кварталу темпы роста ВВП упали до 0,4%.
— Какие шаги предпринимает Будапешт, чтобы справиться с ударом по собственной экономике?
— Правительство Венгрии принимает активные меры для выправления ситуации, поощряя инвестиции и заботясь о выполнении своих социальных обязательств. Понятно, что в нынешних условиях эта задача не из легких. Тем более когда оппозиция пытается использовать экономические трудности в своих политических целях.
Правящий кабинет справедливо видит первопричину большей части экономических неурядиц, с которыми столкнулась страна, в ошибочности и неэффективности антироссийских санкций Брюсселя. Именно поэтому, а не из-за каких-то приписываемых западной пропагандой «прокремлевских симпатий», Будапешт традиционно выступает с критикой санкционной политики, а в случаях, когда изобретаются новые рестрикции, способные нанести ущерб его жизненным интересам, проявляет готовность противодействовать планам их введения.