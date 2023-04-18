Венгрия из-за антироссийских санкций в 2023 году может потерять примерно €10 млрд, то есть около 4,8% от прогнозируемого ВВП. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. При этом власти страны не желают участвовать в дальнейшей эскалации конфликта на Украине , а также не хотят, чтобы боевые действия перенеслись в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство. Именно поэтому Будапешт отказывается от поставок вооружений Киеву, объяснил дипломат. Однако страну до сих пор всеми силами пытаются втянуть в этот конфликт — ровно так же, как до этого оказывали давление в вопросе одобрения финской заявки на вступление в НАТО.

«Военная и финансовая подпитка Киева не способствует разрешению конфликта»

— Венгрия остается одной из немногих европейских стран, отказывающихся от поставок оружия Украине. Какова может быть причина такой принципиальной позиции Будапешта? Связано ли это с положением этнических венгров в Закарпатье?

— Руководство Венгрии неоднократно заявляло, что привержено скорейшему установлению мира на Украине. Будапешт не желает участвовать в разжигаемой коллективным Западом эскалации конфликта и отказывается от поставок Киеву вооружений и боеприпасов, также запретив их прямой транзит на Украину через свою территорию. Такая позиция связана и со стремлением не допустить переноса военных действий в Закарпатскую область Украины, где проживает венгерское национальное меньшинство, защиту которого Будапешт объявил одним из приоритетов своей внешней политики.

Здесь хорошо понимают, что продолжающиеся западные поставки вооружений и военной техники на Украину, а также военная и финансовая подпитка Киева не способствуют разрешению конфликта , а только усугубляют его и могут поставить под угрозу безопасность самой Венгрии. При этом Будапешт всеми силами пытаются втянуть в конфликт. Для этого, как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, «в ход идут все способы и средства», однако благодаря твердой позиции венгерского правительства достичь этой цели пока не получается.

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Граждане Венгрии поддерживают свое правительство, не желая подвергать себя опасности во имя чуждых им целей. Кроме того, парламент также высказался в пользу мира и против вовлечения в кризис на Украине, выпустив недавно постановление, в котором призвал международное сообщество избегать действий, которые способны привести к эскалации конфликта.

— В конце марта Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза «близки к обсуждению» отправки войск на Украину. К каким последствиям может привести подобное решение?

— Власти Венгрии крайне обеспокоены рассуждениями об отправке «миротворческого контингента» на Украину. Премьер-министр назвал это «красной линией», пересечение которой «ранее казалось недопустимым». Это действительно крайне опасная тема. Поэтому трудно не согласиться с его мнением о том, что риск возникновения третьей мировой войны сейчас стал реальной угрозой.

Всё это свидетельствует о том, что венгерское правительство в вопросах «войны и мира» мыслит и действует весьма ответственно, исходя из интересов своего народа, а не по указке из Вашингтона, которому безразлична судьба и Украины, и всей Европы.

«Рассмотрение финской заявки сопровождалось постоянным давлением на Будапешт»

— В начале апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО, после того как Турция и Венгрия одобрили вступление. Однако процесс рассмотрения Будапештом заметно растянулся по сравнению с тем, как заявку одобряли другие европейские страны. С чем это было связано?

— Мне как послу в Венгрии не с руки давать оценки последствиям вступления Финляндии в НАТО, однако не могу не поделиться связанным с этим дипломатическим казусом местного масштаба. Рассмотрение финской заявки сопровождалось постоянным давлением на Будапешт. Свое неудовольствие затягиванием ратификации открыто выражали почти все союзники Венгрии по НАТО, временами прибегая к шантажу и угрозам. Будапешт же, со своей стороны, требовал от своих партнеров лишь проявления уважения к венгерскому народу и решениям легитимно избранной им власти (похоже, это сейчас редкость в «райском саду» Евросоюза). Для прояснения ситуации Хельсинки даже посетила венгерская парламентская делегация.

И вот, казалось бы, всё согласовано и венгры наконец дают добро, но оказывается, что буквально через день после этого решения Финляндия решила присоединиться к судебному иску Еврокомиссии против Венгрии по национальному закону о защите детей от ЛГБТ-пропаганды. Этот закон закрепляет за родителями право определять, как воспитывать своих детей, заботится об обеспечении физической неприкосновенности ребенка, строго регламентирует подходы к половому воспитанию в школе. Оказалось, что всё это противоречит «прогрессивным ценностям» Евросоюза, и Еврокомиссия по этому поводу привлекла Будапешт к суду ЕС, а особо озабоченные этой проблемой страны присоединились к ее иску.

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И вот Финляндия, как только получила согласие Венгрии на вступление в НАТО, тут же поспешила присоединиться к этой группе стран, тем самым продемонстрировав, насколько уважительно она в действительности относится ко мнению венгерского народа и законам, принятым парламентом этой страны. Очень хорошо по этому поводу высказался парламентский госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер: «Нашим финским друзьям есть чему поучиться в вопросах чести. Сначала клянчить, пока не добьешься своего, а потом повернуться спиной. Так порядочные люди не поступают».

— При этом в 2022 году не только Финляндия подала заявку на вступление в альянс, одновременно это сделала и Швеция. Однако решение по присоединению королевства к НАТО Будапешт отложил. Почему же венгерские власти тормозят присоединение Стокгольма к блоку?

— Что касается перспектив шведской заявки, то мне трудно предполагать, как долго Госсобрание Венгрии будет ее рассматривать. Не исключаю, что пример финнов может сыграть со шведами злую шутку: венгерским парламентариям может потребоваться побольше времени, чтобы убедиться, не является ли подобное поведение характерным и для шведских политиков.

Справка «Известий» Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. К концу года соглашения о вхождении стран в Североатлантический альянс ратифицировали парламенты 28 из 30 стран блока, единственными, кто этого не сделал, были Венгрия и Турция. Однако 27 марта Будапешт всё же одобрил присоединение Финляндии к НАТО, при этом голосование по шведскому вступлению отложил. Анкара также дала Хельсинки зеленый свет: 30 марта Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила финскую заявку. 4 апреля Финляндия передала США документы о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом альянса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Будапешт традиционно выступает с критикой санкционной политики»

— С начала спецоперации на Украине ЕС ввел уже 10 пакетов санкций против РФ, при этом в Еврокомиссии заявили о подготовке 11-го комплекса антироссийских мер. Однако рестрикции также влияют и на страны, вводящие их. Как санкции успели отразиться на экономике Венгрии за это время?

— Согласно расчетам авторитетного венгерского института экономических исследований «Макроном», в текущем году из-за антироссийских санкций ЕС и конфликта на Украине Венгрия может потерять 3,7 трлн форинтов (около €10 млрд), что составляет порядка 4,8% от ВВП , прогнозируемого на 2023 год. Это очень серьезный ущерб.

Вызванные антироссийскими санкциями высокие цены на энергоносители уже легли дополнительным бременем не только на домохозяйства и предприятия, но и на государственный бюджет, дефицит которого в прошлом году оказался значительно выше прогнозных показателей. Уровень инфляции заметно превосходит среднеевропейский.

Последствия санкций и конфликта на Украине сказались и на динамике ВВП: если в I квартале прошлого года экономика Венгрии росла (в годовом выражении) на 8,2%, то уже к IV кварталу темпы роста ВВП упали до 0,4%.

— Какие шаги предпринимает Будапешт, чтобы справиться с ударом по собственной экономике?

— Правительство Венгрии принимает активные меры для выправления ситуации, поощряя инвестиции и заботясь о выполнении своих социальных обязательств. Понятно, что в нынешних условиях эта задача не из легких. Тем более когда оппозиция пытается использовать экономические трудности в своих политических целях.

Фото: REUTERS/Marton Monus