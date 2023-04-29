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Лавров заявил о сокращении доли государств G7 в мировой экономике

Глава МИД РФ Лавров: доля государств G7 в мировой экономике существенно сократилась
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что доля государств G7 в мировой экономике за последние 30 лет существенно сократилась, а вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет. Об этом он сказал 29 апреля в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности, которая проходит в режиме онлайн.

«Факты говорят за себя. За последние три десятилетия существенно сократилась доля государств Группы семи в мировой экономике. А вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет. Сейчас первой экономической державой мира по паритету покупательной способности является Китай, умело сочетающий рыночные механизмы и государственные методы регулирования», — сказал он.

Как заявил министр, попытки утвердить однополярную модель мироустройства с центром принятия решений в США провалились.

Также Лавров указал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. По его словам, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях». При этом они действуют с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность.

Кроме того, новые мировые центры руководствуются своими коренными национальными интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах и не хотят быть «заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли», добавил глава российского МИДа.

«Мы сделали выбор в пользу многополярного мира»
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Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что Вашингтон и его союзники противодействуют формированию многополярного мира в АТР.

Президент России Владимир Путин 20 апреля заявил, что тренд на многополярность в мире будет только усиливаться. Он отметил, что те, кто сопротивляется этому, проиграют.

13 апреля китайская газета Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.

До этого, 23 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что движение к многополярности в мире ускорилось и Россия находится на острие этого процесса. По его словам, РФ сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя из своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.

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