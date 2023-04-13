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Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию

Global Times: США не смогут обратить вспять свой неминуемый крах
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Попытки США сохранить гегемонию обречены на провал. Об этом 11 апреля написала китайская газета Global Times.

Отмечается, что вне зависимости от интересов США, голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Об этом также свидетельствует начавшаяся дедолларизация.

Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.

«Значение БРИКС растет, в то время как влияние G7 снижается. Такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества, становятся всё более популярными. Это тенденции, которые США не могут обратить вспять, даже посредством создания врагов, усиления давления или навязывания принуждения другим», — говорится в статье.

Кроме того, США держат своих союзников в «ежовых рукавицах», пытаются сдерживать Россию и Китай, ведут экономическую конфронтацию, распространяют клевету. При этом Вашингтон хочет выглядеть «нежным великаном», который против того, чтобы ему бросали вызов. Однако Global Times указала, что в современных реалиях «на это мало кто купится».

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Ранее, 3 апреля, Global Times написала, что внезапное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ стало ударом под дых для гегемонии США, особенно на фоне глобальных политических изменений.

Также обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для газеты The Washington Post отметил, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти свидетельствует о том, что США больше не обладают контролем ни над Персидским заливом, ни над рынком нефти. По его словам, эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась.

30 марта Global Times заявила, что США сами провоцируют глобальную тенденцию к отказу от доллара. Они используют валюту в качестве инструмента принуждения во всем мире.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта заявил, что движение к многополярности в мире ускорилось, и Россия находится на острие этого процесса. По его словам, РФ сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя из своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

До этого, 7 марта, профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт указал, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая остаться без сильных соперников. Вашингтон не хочет отказываться от своего статуса «незаменимой державы». При этом многие мировые лидеры, в том числе и европейские, стремятся к многополярности.

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