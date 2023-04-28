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Шойгу уличил США в формировании в АТР фронта для сдерживания Китая

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Вашингтон и его союзники противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в 28 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

Он отметил, что начало этому было положено созданием блоков военно-политической направленности, таких как индо-тихоокеанское объединение QUAD и AUKUS.

Кроме того, по словам министра, продвигается концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которая и предполагает построение блоковой системы межгосударственных отношений.

«Формируется фронт для сдерживания Китая. Целенаправленно обостряется так называемая тайваньская проблема, подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях», — указал Шойгу.

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Ранее, 15 апреля, бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс отметил, что США теряют глобальное влияние в мире из-за того, что другие державы, в частности Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение нейтральных стран.

Газета The Washington Post в марте писала, что укрепляющийся альянс России и Китая чреват перестройкой мирового порядка, поэтому США и их союзникам нужно быть готовыми к такому развитию событий.

Вместе с тем в том же месяце глава МИД Китая Цинь Ган отмечал, что развитие китайско-американских отношений требует того, чтобы США двигались навстречу КНР.

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