Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Молдавии заявил об ограниченных возможностях жителей страны
Мир
Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС
Спорт
Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятом матче за звание чемпиона мира по шахматам
Мир
В США признали потерю глобального влияния из-за союза России и Китая
Мир
Самолет с частицей Благодатного огня вылетел из Израиля в Москву
Мир
Французские профсоюзы объявили 20 апреля днем «железнодорожного гнева»
Общество
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Мир
WP предупредила о неспособности США заметить подготовку Китая к вторжению на Тайвань
Мир
Российская делегация получила частицу Благодатного огня
Спорт
Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага
Общество
Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе
Мир
В Германии только 10% из всех украинских беженцев имеют работу
Мир
Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете ЕАБР

В США признали потерю глобального влияния из-за союза России и Китая

Экс-министр финансов Саммерс: союз России и Китая поставил под угрозу гегемонию США в мире
0
Фото: TAСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США теряют глобальное влияние в мире из-за того, что другие державы, в частности Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение нейтральных стран. Об этом 15 апреля заявил бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс в интервью агентству Bloomberg.

Саммерс отметил, что замечает тревожные признаки того, как меняется расстановка сил на мировой арене. В частности, союз России, Китая и Ближнего Востока поставил под угрозу гегемонию США, так как на американской «становится всё более одиноко» .

«В мире растет признание фрагментации, и — что еще более тревожно — растет ощущение, что США превращаются в тот самый фрагмент, с которым другим не хочется ассоциировать себя», — отметил Саммерс.

По мнению эксперта, США стоят на пороге больших политических и экономических потрясений, причиной которых станет углубление связей между странами —соперниками Вашингтона. В качестве примера Саммерс привел решение по сокращению добычи сырой нефти, принятое Саудовской Аравией, Россией и других членами ОПЕК+. Результатом этого стали сложности с инфляцией в ЕС, США и ряде других стран, заметил бывший министр.

Он добавил, что Вашингтону необходимо подумать, как решить эту новую проблему. По его словам, структуры МВФ и Всемирного банка также станут ключевым долгосрочным вопросом, требующим решения.

Сообразить на четверых: Канада с США задумали новый альянс против КНР и РФ
К объединению могут присоединиться Япония и Южная Корея

Ранее, 26 марта, президент России Владимир Путин также опроверг утверждения об угрозе для Запада от сотрудничества РФ и Китая. При этом он добавил, что Москва развивает с Пекином все виды сотрудничества, в том числе и военное, в частности, проводит совместные учения. При этом РФ делает это не только с Китаем, но и с другими странами, отметил Путин. По его словам, именно Запад строит новые оси в отличие от России с Китаем.

За день до этого газета The Washington Post написала, что укрепляющийся альянс России и Китая чреват перестройкой мирового порядка, поэтому США и их союзникам нужно быть готовыми к такому развитию событий. В публикации указывается, что Москва и Пекин едины в восприятии Североатлантического альянса как угрозы безопасности стран. Россия рассматривает расширение блока на восток как экзистенциальную угрозу, а Китай опасается создания «Индо-Тихоокеанского НАТО».

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023