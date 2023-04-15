В США признали потерю глобального влияния из-за союза России и Китая

США теряют глобальное влияние в мире из-за того, что другие державы, в частности Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение нейтральных стран. Об этом 15 апреля заявил бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс в интервью агентству Bloomberg.

Саммерс отметил, что замечает тревожные признаки того, как меняется расстановка сил на мировой арене. В частности, союз России, Китая и Ближнего Востока поставил под угрозу гегемонию США, так как на американской «становится всё более одиноко» .

«В мире растет признание фрагментации, и — что еще более тревожно — растет ощущение, что США превращаются в тот самый фрагмент, с которым другим не хочется ассоциировать себя», — отметил Саммерс.

По мнению эксперта, США стоят на пороге больших политических и экономических потрясений, причиной которых станет углубление связей между странами —соперниками Вашингтона. В качестве примера Саммерс привел решение по сокращению добычи сырой нефти, принятое Саудовской Аравией, Россией и других членами ОПЕК+. Результатом этого стали сложности с инфляцией в ЕС, США и ряде других стран, заметил бывший министр.

Он добавил, что Вашингтону необходимо подумать, как решить эту новую проблему. По его словам, структуры МВФ и Всемирного банка также станут ключевым долгосрочным вопросом, требующим решения.

Ранее, 26 марта, президент России Владимир Путин также опроверг утверждения об угрозе для Запада от сотрудничества РФ и Китая. При этом он добавил, что Москва развивает с Пекином все виды сотрудничества, в том числе и военное, в частности, проводит совместные учения. При этом РФ делает это не только с Китаем, но и с другими странами, отметил Путин. По его словам, именно Запад строит новые оси в отличие от России с Китаем.

За день до этого газета The Washington Post написала, что укрепляющийся альянс России и Китая чреват перестройкой мирового порядка, поэтому США и их союзникам нужно быть готовыми к такому развитию событий. В публикации указывается, что Москва и Пекин едины в восприятии Североатлантического альянса как угрозы безопасности стран. Россия рассматривает расширение блока на восток как экзистенциальную угрозу, а Китай опасается создания «Индо-Тихоокеанского НАТО».

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.