Освоение Севера: Блинкен отправился с визитом в Швецию и Финляндию

Глава Госдепа США Энтони Блинкен 29 мая отправился в турне по Северной Европе. Поездка продлится до 2 июня. Он уже посетил Швецию, теперь ему предстоят визиты в Норвегию и Финляндию, недавно вступившую в Североатлантический альянс. Госсекретарь планирует обсудить с союзниками подготовку к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, поддержку Украине, а также возможное присоединение Стокгольма к альянсу, которое застопорилось из-за Турции. Подробности — в материале «Известий».

Успеть до саммита НАТО

« Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО, а глава Госдепа подтвердил свою твердую уверенность в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас », — следует из заявления, обнародованного по итогам телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Ту же мысль о том, что «время пришло» и «не может быть лучшего момента для вступления в НАТО», Блинкен выразил и в шведском городе Лулео, куда он прилетел во время своего турне по странам Северной Европы. Там, к слову, находится база шведских ВВС.

«Мы и наши союзники располагаем хорошими возможностями для того, чтобы помочь Швеции удовлетворить ее потребности в области безопасности, независимо от того, произойдет ли присоединение завтра, через две недели или через несколько недель после этого», — заявил глава Госдепа.

Мэр Лулео Карина Саммели и министр иностранных дел Тобиас Билльстрём принимают государственного секретаря США Энтони Блинкена Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jonas EkstrÃmer

На пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пояснил, что его страна действует в соответствии с закрепленными в меморандуме обещаниями, «которые она дала турецким друзьям».

«Мы всегда признавали тот факт, что каждый союзник по НАТО должен принимать собственное решение. Только Турция вправе решать за Турцию. Мы уважаем эту позицию», — пояснил он.

Анкара пока выступает против присоединения Стокгольма к Североатлантическому альянсу. Турция требует от Швеции «предпринять важные шаги в борьбе с терроризмом». Как признают в МИДе республики, хотя скандинавская страна и изменила конституцию и законы, никаких конкретных шагов по противодействию финансированию терроризма, вербовке и пропаганде террористов так и не было предпринято.

Истребители в обмен на лояльность

Как пишет турецкое издание Hurriyet, если Турецкая Республика одобрит членство Швеции в альянсе, Вашингтон готов продать Анкаре истребители F-16 . Об этом, по сведениям газеты, говорил американский лидер Джозеф Байден во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент США признал, что «хотел бы немедленно приступить к решению проблемы F-16», однако конгресс выдвинул условие — одобрение Анкарой членства Стокгольма в НАТО , сообщает газета со ссылкой на источники.

Истребитель F-16 Фото: Commons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker

При этом накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация не ставит условием поставок Анкаре американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой вступления Швеции в Североатлантический блок.

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен признавал, что некоторые представители конгресса всё же увязывают один вопрос с другим.

Арктические маневры

На фоне пятидневного визита главы американского Госдепа в Швецию, Норвегию и Финляндию в Северной Европе начались крупнейшие учения Arctic Challenge 2023 с участием 3 тыс. военнослужащих и 150 боевых самолетов из стран НАТО, включая Бельгию, Британию, США и Францию. Воздушные маневры, которые возглавляют финские ВВС, продлятся до 9 июня.

Одной из опорных баз Arctic Challenge 2023 стал город Лулео, в котором также в ходе визита Блинкена прошло заседание Совета США-ЕС по торговле и технологиям.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в связи с заседанием Совета США – ЕС по торговле и технологиям Фото: REUTERS/TT News Agency/Jonas Ekstromer

В Осло госсекретарь планирует принять участие в неформальной встрече глав МИДов стран альянса. В частности, обсудить подготовку к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе, дальнейшую поддержку Украины и перспективы присоединения Швеции к Североатлантическому блоку.

Изначально предполагалось, что в столицу Норвегии приедет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Однако впоследствии стало известно об отмене визита.

Тем не менее в США надеются как можно скорее убедить Анкару одобрить принятие Стокгольма. «Мы очень ждем, что и Турция, и Венгрия ратифицируют протоколы о вступлении Швеции очень скоро, до саммита в Вильнюсе»,— заявил представитель Госдепа США Дерек Хоган.

Нанести вред РФ

Стратегия, которой придерживаются США, — обеспечить максимальное присутствие НАТО в северном регионе , отметила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, изначальная задумка по ограничиванию возможностей России как глобального игрока связана именно с борьбой против ее военно-политических позиций . Ведь это один из ключевых критериев оценки глобального влияния государства. По мнению эксперта, в некотором роде он даже более значим, чем экономические факторы.

— Россия воспринимается как единственное государство, которое может нанести Америке непоправимый вред. И США, стремясь нивелировать его, выставляют между РФ и собой буфер из множества разных стран, которых США называют партнерами. На самом деле это просто буферная часть, — полагает Наталья Еремина.

Эксперт отметила, что с южной стороны сдерживать Россию довольно сложно, поэтому западные страны решили сделать ставку на север.

Строительство морского порта Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Это стратегически важная часть: Арктика, вопрос формирования Северного морского пути. Поскольку на Балтике у России серьезно ограничены возможности, РФ переориентируется на северную часть, а вслед за ней и западные страны. Они осознают, что северная часть представляет собой хороший потенциал для РФ, поэтому большое внимание уделяется вопросам противодействия российским позициям, — считает политолог.

Специалист полагает, что в ходе турне Блинкена по Северной Европе будут, в том числе, обсуждаться вопросы арктической инфраструктуры. Также, считает она, поставится вопрос, в какой степени эти страны готовы принимать участие в противодействии России. Еремина предполагает, что, скорее всего, будут возложены более значимые обязательства на Финляндию.

— Швеция тоже подключается к этому. Очевидно, упор будет сделан на взаимодействие Хельсинки и Стокгольма для того, чтобы совместно блокировать российские возможности , — резюмировала специалист.

Стратегия США изменилась

Схожей позиции придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

— Цель визита Блинкена в Северной Европу — усилить северный фланг НАТО. И это, на мой взгляд, станет не просто декларацией, а связано с наращиванием военного потенциала в Финляндии, Норвегии, — полагает американист.

По его мнению, сегодняшняя стратегия США заключается в том, чтобы создать на севере РФ новый район нарастающей военной угрозы. Это будет сделано для того, чтобы Россия, ведущая СВО, перебрасывала ресурсы на этот фланг, укрепляя Кольский полуостров и Карелию.

Военнослужащий НАТО Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael

— Это чисто американские подход, связанный с давлением на военные ресурсы. Нельзя исключать и провокации. Это может быть связано с ведением разведывательной деятельности, усилением присутствия в экватории Баренцева моря или Северного Ледовитого океана и многое другое, — отметил Владимир Васильев.

Он добавил, что раньше США не уделяли особого внимания этому региону, однако сейчас они активизировали наращивание военного потенциала.

— К тому же Арктика становится сейчас важнейшей частью противостояния России с другими странами. Все страны Арктического совета, кроме Швеции, — члены НАТО. Раньше приоритетом деятельности в Арктике было мирное гражданское использование, военная составляющая отходила на второй план, — подчеркнул Васильев.