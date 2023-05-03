«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»

Украина требуется американцам только из-за природных ресурсов, причем страна нужна им без традиционного населения. Именно поэтому вой­на Запада с Россией идет до последнего украинца. Об этом в интервью «Извес­тиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он также рассказал о замалчивании роли России в победе над фашизмом, западных теориях экономического доминирования и подчинении Европы США.

«Во фраке или мундире фашизм и нацизм являются безусловным злом»

— Николай Платонович, мы с вами беседуем накануне 78-й годовщины Побе­ды в Великой Отечественной войне. Не секрет, что в современном мире, особенно на Западе, многие хотят поскорее предать забвению эту дату, затушевать роль нашей страны во Второй мировой войне. Как вы оцениваете подобную кампанию?

— Важным итогом Второй мировой войны стало образование Организации Объединенных Наций. В ее создании ключевую роль сыграл Советский Союз и занял там одну из ведущих позиций.

С распадом СССР Вашингтон и Лондон возомнили, что у них появился шанс создать однополярный мир. От этих идей англосаксы не отказываются и сегодня. Радикальным способом изменения мироустройства на Западе считают уничтожение России либо ее ослабление до третьесортной страны под внешним управлением.

Однако их желания не учитывают мощь нашего государства и волю российского народа к независимости. По­этому, добиваясь доминирования, англосаксы стремятся пересмотреть итоги войны, лишить Россию статуса страны-победительницы и постоянного членства в Совете Безопасности ООН, переписать историю, заставить забыть героический подвиг многонационального советского народа.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Попытки исказить историю Второй мировой войны начались на Западе еще до того, как отгремели ее последние выстрелы. Уже на ранних этапах конфликта в Англии пытались издать сборник фальшивых документов, для того чтобы возложить на Советский Союз основную вину за развязывание войны в Европе. Современные специалисты по подтасовке фактов без зазрения совести норовят приравнять агрессивную идеологию фашистской Германии к коммунистическим идеям СССР, а по факту используют штампы своих предшественников.

— При этом забвение истории на Западе сопровождается замалчиванием античеловеческой сущности фашизма. Чем вы объясняете подобную тенденцию переписывания истории?

— А как же им не замалчивать? Имеется много неопровержимых фактов, как представители англосаксонской элиты разделяли фашистские идеи, финансово и организационно поддерживали Гитлера, а сегодня им надо сохранять «демократическое» лицо. Во фраке или мундире фашизм и нацизм являются безусловным злом, в какие одежды его ни ряди. Тем не менее для решения современных геополитических задач англосаксы охотно возрождают неонацистскую идеологию. Такие эксперименты ведут не к доминированию, а к мировой катастрофе, поэтому должны пресекаться жестко и бескомпромиссно.

— Некоторые западные эксперты утверждают, что глобальное доминирование необходимо Западу для обеспечения собственного экономического процветания. Получается, Россия исторически ему в этом мешает?

— В этом смысле с ними даже можно согласиться. Россия — кость в горле Запада, пытающегося создать свое мироустройство. Еще более ста лет назад английский географ Маккиндер сформулировал известную теорию географической оси истории и так называемого Хартленда, то есть срединной земли, которую занимает Россия. Он доказывал, что контроль над Хартлендом означает господство над Мировым островом, как он называл Евразию. Господство над Хартлендом, по его мнению, создает основу для контроля над евразийским пространством, а это уже в свою очередь ведет к глобальному доминированию.

Ему же принадлежит идея изоляции нашего государства с помощью так называемого санитарного кордона из малых стран Восточной Европы. Инициатива отделить от России Украину, а также другие национальные окраины бывшей империи тоже исходила от Маккиндера. Столько лет прошло, но их цели не изменились.

— Выходит, что западная геополитика до сих пор развивается по его лекалам?

— Антироссийская западная глобальная стратегия не меняется на протяжении веков. Я вспомнил Маккиндера в связи с тем, что он один из первых, кто подвел теорию под многочисленные агрессивные «крес­товые» походы так называемой западной цивилизации на Россию.

Фото: REUTERS/OLIVIER MATTHYS

Даже расширение НАТО на восток идет по тем же направлениям, по которым двигались Наполеон, кайзер Вильгельм и Гитлер.

Все крупные завоевательные кампании против нашей страны велись для ее устранения как главной геополитической силы в Евразии.

Сразу после Второй мировой вой­ны США разработали целую серию планов по уничтожению Советского Союза, намереваясь подвергнуть бесчеловечным атомным бомбардировкам десятки советских, а заодно и китайских городов. К этому их подвигала безнаказанность за ядерный террор против японского народа после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

«Европейская политика сегодня находится в глубочайшем моральном и интеллектуальном упадке»

— Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Японии, рассуждал о причиненных ядерными бомбардировками человеческих страданиях. Правда, сознательно замалчивал, что их осуществил Вашингтон. Почему, по вашему мнению, он при этом не осудил саму возможность ядерного конфликта?

— Ничего удивительного. Американцы не знают, что такое война в принципе. На их континенте последние бои отгремели в 1865 году. Они не переживали ужасов блокады, разрушений, голода, концлагерей, не теряли миллионов людей. Поэтому их элиты с легкостью рассуждают о необходимости вооружаться, наносить военное поражение России, готовиться к новым войнам. Нарушают международные договоренности и бесцеремонно готовятся возобновить натурные атомные испытания. Цинично принимают решение передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках военного объединения АУКУС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: TASS/Zuma

— Но ведь Европа в этом конфликте находится, по сути, в эпицентре событий. Есть ли там политики, способные объективно оценить происходящее и отказаться от предлагаемого Вашингтоном пути?

— Европейская политика сегодня находится в глубочайшем моральном и интеллектуальном упадке. Яркий пример — Мюнхенская конференция по безопасности, на которую западные политики съезжаются лишь для того, чтобы зачитать друг другу госдеповские методички.

Создав для своих нужд механизмы Североатлантического альянса, США, по сути, оккупировали Европу. Поставленные в положение безысходности европейские чиновники превратили Старый Свет в экономическую базу для американских экспериментов, покорно выполняют военные задачи НАТО. А натовское командование под управлением Пентагона напрямую взаимодействует с производителями оружия, попросту игнорируя официальные власти других стран.

Расширение НАТО позволяет Вашингтону ставить под свой контроль дополнительные территории Восточной Европы. Показателен в этой связи алгоритм присоединения новых стран к альянсу. Он предписывает присягать «хозяину» путем передачи ратификационных документов не кому-либо, а правительству США.

— Под любые свои действия Запад подводит теории и обоснования. Так, европейские элиты очень серьезно отнеслись к концепции «дивного нового мира» основателя и руководителя Всемирного экономического форума Клауса Шваба, которая предполагает создание благополучной жизни лишь для определенного круга лиц. Можно ли утверждать, что их действия сейчас продиктованы именно этой концепцией?

— Согласно теориям Шваба и ему подобных, «дивный мир» на Россию и ее жителей не распространяется. В соответствии со своими планами Запад последовательно ужесточает политическое, военное и экономическое давление на нашу страну.

НАТО развернуло на территории стран Восточной Европы дополнительные воинские контингенты. В регионе дислоцируется около 60 тыс. американских военнослужащих. Альянс модернизировал военную инфраструктуру вблизи наших границ, увеличил масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки войск. Поставляет технику, вооружение на Украину, открыл десятки центров по подготовке солдат для украинской армии.

Фото: Global Look Press/Capt. Tobias Cukale

Лживо заявляя о важности борьбы с терроризмом, Запад активно использует против России террористические и экстремистские организации, действуя методами, применявшимися им же в 1990-е годы на Северном Кавказе.

Западные спецслужбы обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны, рассчитывая внушить страх населению России, подорвать конституционные устои нашего государства.

При блокировании финансовых активов России англосаксы применяют шаблоны, апробированные Англией еще в 1920-е годы, когда Лондон беспардонно присвоил золотой запас Российской империи.

«Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности»

— Однако, помимо давления на саму Россию, Запад активно использует и информационно-психологическое давление на россиян. Какова все-таки его конечная цель?

— Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. Обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и минобороны США, под названием «Несостоявшееся государство: руководство по расколу России». Основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку «пятой колонны» и разжигание внутрироссийского сепаратизма.

Одни только структуры Джорджа Сороса, кстати, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по $800 млн на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях.

Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма.

— Мы в состоянии помешать этой культурной агрессии?

— Оппоненты России привыкли злоупотреблять нашей добротой и щедростью. Вскормленные западниками апологеты антироссийских идей, пропагандируя либерализм, отвергая понятия Родины и любви к Отечеству, льют воду на мельницу врага. Нам же следует жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства. Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу. Традиционные духовно-нравственные ценности необходимо всемерно поддерживать и укреплять, не забывая при этом развенчивать русофобские лженаучные теории, которые становятся почвой для агрессивных антироссийских действий.

— Поговорим о давлении иного рода. Верно ли, на ваш взгляд, утверждение, что Запад стремится взять под контроль природные ресурсы России, используя климатическую проблематику?

— США и их европейские клиенты безо всякого стеснения позволяют себе с трибун международных организаций продвигать идеи об использовании водных ресурсов России всеми государствами планеты. Беззастенчиво жонглируют данными о том, что якобы запасы пресной воды в России никак не соотносятся с численностью проживающего населения и экономической активностью страны. Ангажированные западные учёные и политики берут на себя смелость безапелляционно заявлять, что только страны коллективного Запада вправе распоряжаться имеющимися в мире природными ресурсами, а Россия их якобы получила несправедливо. Такими заявлениями Запад фактически признается, что не может обойтись без природных ресурсов России.

Вид на атомную электростанцию Неккарвестхайм в Баден-Вюртемберге, Германия Фото: Global Look Press/Liu Yang

— Недавно Германия закрыла три последние атомные станции, отказавшись от атомной энергетики. По вашему мнению, на что рассчитывает Берлин?

— Продвигая сокращение генерирующих мощностей, руководство Германии лишает национальную экономику энергоемкого производства. Возобновляемые источники энергии, на которые делают ставку еврочиновники, не смогут полностью заместить энергию, вырабатываемую атомными станциями. Ядерная энергетика является не просто надежным источником электроэнергии, но и одним из самых экологически чистых способов генерации.

За последние 20 лет Европа уже потеряла четверть всех своих лесов из-за увеличения заготовок, поскольку 60% возобновляемой энергии производится за счет биомассы, почти половину из которой дают леса. Такими темпами Европа останется вообще без лесов.

Оседлав экологическую повестку, еврочиновники категорически игнорируют доводы профессиональных экологов о пользе сотрудничества с Россией в области энергетики.

«Самыми безопасными местами станут Восточная Европа и Сибирь»

— При этом весьма условна надежность альтернативных источников энергии. Например, извержение вулкана Шивелуч на Камчатке вывело из строя солнечные батареи. А ведь Шивелуч — это не Везувий и не американский Йеллоустоун, считающийся самым опасным спящим вулканом мира...

— Вспомнили про Йеллоустоунский вулкан? Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тыс. в год.

Извержение вулкана Шивелуч, Камчатский край, Россия Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН

Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия. Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты. Но это волнует население Америки, а не ее политиков.

Проблема защиты населения и экономической инфраструктуры от уничтожающей силы вулканов требует развития научных исследований в области вулканологии. Западным странам, одержимо увеличивающим количество санкций, следовало бы не ограждаться ими от России, а продолжать взаимодействие в научной сфере, в том числе в геологии. Исследования и достижения в интересах прогресса и сбережения жизни людей должны становиться достоянием всего человечества.

При этом американским властям с их Йеллоустоуном хочется пожелать чаще вспоминать народную мудрость. Английская поговорка гласит: «Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями». Вашингтону, решающему судьбы других государств и народов, стоит помнить, что в Помпеях древние римляне тоже жили обеспеченно и не чуждались разврата.

Кстати, некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самыми безопасными местами станут Восточная Европа и Сибирь. Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем самым Хартлендом.

Слой пепла в результате извержения вулкана Шивелуч в поселке Ключи Усть-Камчатского района, Камчатский край, Россия Фото: ТАСС/Дмитрий Мельников

— Гуманитарные катастрофы и их приближение должны подталкивать страны к взаимопониманию, а не к конфликтам. Однако мировой опыт борьбы с коронавирусом доказал обратное. Как вы считаете, в случае возникновения новой проблемы подобного масштаба опыт разобщения стран повторится? Или люди всё же видят ситуацию иначе, нежели их правительства?

— Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России. Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами Российской Федерации при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре.

Кстати, число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию растет. Большинство из них — глубоко верующие христиане, которым близки по духу моральные и нравственные ценности, оберегаемые в России, но давно растоптанные в Америке.

Для сведения: за последний год число граждан США, получивших паспорта других стран, увеличилось втрое. Миф о пресловутой «американской мечте» развеян. Сегодня Штаты буквально скатились в Средневековье. Власти США молчаливо смотрят на бесчинства радикально настроенных лиц, принуждают граждан преклоняться перед активистами BLM. Настоящей охотой на ведьм можно назвать усиливающиеся гонения на представителей средств массовой информации. За два минувших года в США совершено более 300 нападений на корреспондентов. Десятки журналистов арестованы и осуждены только за то, что выполняли свои профессиональные обязанности, подготавливая репортажи на темы, о которых власти предпочитают молчать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Внутриполитические процессы в США приобретают турбулентный характер и становятся неуправляемыми в силу непримиримых разногласий элит, корпораций и властных структур.

— Турбулентность можно наблюдать не только внутри этой страны, но и за ее пределами. И всё это на фоне природных катаклизмов и непрекращающихся экономических кризисов. По вашему мнению, зачем же тогда в этих условиях США нужна Украина?

— Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений. 30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое. А сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит.