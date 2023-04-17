«Что ждет Украину при эскалации конфликта, в Дании не задумываются»

Дания планирует в мае отправить Киеву 19 самоходных артиллерийских систем «Цезарь», а летом — танки «Леопард 1». Кроме того, в королевстве обсуждается возможность поставок в зону боевых действий истребителей F-16. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин. По его словам, для передачи Киеву новых вооружений в Копенгагене сегодня нет уже никаких «красных линий». В стране недавно даже был учрежден специальный фонд на сумму $1 млрд для наращивания военной помощи. Об этом, а также о расследовании диверсий на «Северных потоках» и сегодняшнем состоянии российско-датских отношений дипломат рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Рассуждать о ремонте газопроводов преждевременно»

— Владимир Путин 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, среди которых был и датский дипломат, заявил, что РФ рассчитывает на поддержку королевством создания независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море. Прослеживается ли готовность датских властей идти навстречу по этому вопросу?

— Дания утверждает, что ведет расследование взрывов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах. Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования.

Как представляется, создан опасный прецедент. Вместо консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и преступностью взят курс на их фрагментацию по национальному признаку и на основе блоковой принадлежности, что обесценивает соответствующие международно-правовые документы и политические договоренности.



Россия с опорой на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах, включая установление виновных, их спонсоров, организаторов и соучастников.

Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

— Германские компании Allianz и Munich Re сообщили о возобновлении страхования газопровода «Северный поток». Что известно российской стороне в части возможного начала ремонтных работ на этих участках?

— В соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года датские власти предоставили компании «Норд Стрим 2 АГ» (управляющая «Северными потоками» — «Известия) возможность осуществить осмотр газопроводов, в том числе нанесенных им повреждений. Рассуждать сейчас о ремонте газопроводов представляется преждевременным. Такая возможность, наверное, могла быть рассмотрена только в случае заинтересованности европейских стран в поставках российского газа по этому маршруту.

Справка «Известий» Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование диверсий на российских газопроводах. В нем сказано, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, по словам Херша, были в том, чтобы вынудить ФРГ оказать Украине военную и финансовую помощь. Американские власти отвергли подобные обвинения. Затем в СМИ появились и другие версии произошедшего. В частности, газета The New York Times, ссылаясь на данные спецслужб США, написала, что за взрывами стоит некая «проукраинская группировка», которая, однако, не связана с официальным Киевом.

Фото: commons.wikimedia.org/Markus Rauchenberger

«Отношения между Россией и Данией разрушены»

— К началу апреля Украина получила 57 из 293 танков, обещанных странами коллективного Запада в 2023 году. Дания планировала отправить 19 самоходных артиллерийских установок французского производства «Цезарь». Состоялась ли эта отправка? Стоит ожидать нового расширения военной поддержки киевского режима со стороны королевства?

— Дания передала Украине вооружения на сумму $900 млн, в том числе противокорабельные, противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы, минометы, БТР, БПЛА, а также различные типы боеприпасов. В мае планируется отправка на Украину 19 самоходных артиллерийских систем «Цезарь», летом — танков «Леопард 1». Обсуждается возможность поставки истребителей F-16. Датскими инструкторами ведется обучение украинских военнослужащих.

Копенгаген свято верит, что Запад в состоянии нанести России военное поражение на Украине. Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются. Исходя из таких представлений, у Копенгагена сегодня нет никаких «красных линий» или запретов для передачи всё новых вооружений. Для наращивания военной помощи Киеву в Дании недавно был учрежден специальный фонд на сумму $1 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— На Западе принято обвинять РФ в энергетическом кризисе и рекордных ценах на энергоносители в ЕС. Несмотря на это, Россия продолжает, к примеру, поставлять Дании нефть, металлы или древесину. Сказывается ли санкционная политика на самом королевстве?

— Отношения между Россией и Данией сегодня разрушены. В этих условиях взаимная торговля стремительно сокращается. Полностью прекращены прямые поставки в Данию российского газа, который потреблялся в 400 тыс. домохозяйств. Результат — инфляция в 2022 году стала рекордной за несколько последних десятилетий и составила порядка 10%. Реальные доходы населения снижаются, а промышленность Дании столкнулась с серьезными проблемами.