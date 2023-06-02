В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта на Украине, так как западные страны не принимают во внимание цели РФ. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насчет диалога мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет. Но мы констатируем, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о некоем мирном процессе. Но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели нашей страны, а для нас это главный приоритет», — сказал Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал ранее в этот день сделанное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявление о том, что необходимо сделать всё возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров до того, как Киев начнет наступление, так как это приведет лишь к новым жертвам.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что взгляд на ситуацию Орбана, как и любая другая адекватная оценка происходящего, игнорируется западными кураторами Киева и самим киевским режимом. Парламентарий подчеркнул, что для Украины и Запада контрнаступление — это навязчивая идея, призванная оправдать потоки военной помощи, и вопрос имиджа.

31 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что украинский президент Владимир Зеленский решит самостоятельно, присутствовать ли России на мирных переговорах по Украине. Вашингтон не будет давить на союзника с целью возобновить переговоры, подчеркнул он.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.