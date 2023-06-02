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Премьер Венгрии заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ

Премьер Венгрии Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) принесет только новые жертвы конфликта, поэтому его необходимо не допустить. Свое мнение он выразил 2 июня, сообщил венгерский портал Index.

Венгерский премьер подчеркнул, что «все на Западе в восторге от возможной контратаки Украины».

Однако, по мнению Орбана, необходимо сделать всё возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров до того, как Киев начнет наступление, так как это приведет лишь к новым жертвам.

Кроме того, он подчеркнул, что Венгрия не позволит втянуть себя в украинский конфликт.

«Венгрия не участвует, мы смотрим на конфликт со стороны», — заключил политик.

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В конце мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

24 мая в Киеве заявили о начале отдельных операций в рамках контранаступления. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Ранее, 23 мая, Орбан заявлял, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По его мнению, нужно прекратить огонь и приступить к началу мирных переговоров.

В тот же день российский военнослужащий рассказал «Известиям» о провале контрнаступления ВСУ в ЛНР. По его словам, российские военные не дают боевикам перехватить инициативу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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