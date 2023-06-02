В ГД заявили об игнорировании Западом любой адекватной позиции по Украине

Взгляд на ситуацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как и любая другая адекватная оценка происходящего, игнорируется западными кураторами Киева и самим киевским режимом. Об этом 2 июня «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день Орбан сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины принесет только новые жертвы конфликта, поэтому его необходимо не допустить. По мнению Орбана, необходимо сделать всё возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров.

Парламентарий подчеркнул, что для Киева и Запада контрнаступление — навязчивая идея, призванная оправдать потоки военной помощи Запада, и вопрос имиджа.

«Венгрия остается неким островком здравого смысла в ЕС, страны которого под давлением США и Британии потеряли ориентиры и погрузились в нездоровую политику, но все эти очевидные вещи, озвученные Орбаном, разбиваются о пропаганду, которую Киев проводит при поддержке Запада. Что касается мирных переговоров, о необходимости которых говорит Орбан, то мы видим настрой киевского режима и его хозяев, их нацеленность на эскалацию ценой жизней украинцев, которых Киев гонит в пекло конфликта. Так что успехи нашей страны на фронтах — это и есть весомые аргументы в нашу пользу», — сказал он.

В конце мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

24 мая в Киеве заявили о начале отдельных операций в рамках контрнаступления. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.