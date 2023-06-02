Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай заявил о стремлении Москвы, Киева и ЕС к урегулированию украинского кризиса
Армия
В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами
Мир
Премьер Венгрии Орбан рассказал о своих молитвах за победу Эрдогана
Общество
Скончался заслуженный артист РФ Валерий Громовиков
Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО
Общество
Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента
Общество
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Мир
The Guardian сообщило об отмене 50% маршрутов в Британии из-за стачки железнодорожников
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах в Бердянске Запорожской области
Мир
Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве
Мир
Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО
Сюжет:

В ГД заявили об игнорировании Западом любой адекватной позиции по Украине

Депутат Белик: Венгрия остается островком здравого смысла в Евросоюзе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взгляд на ситуацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как и любая другая адекватная оценка происходящего, игнорируется западными кураторами Киева и самим киевским режимом. Об этом 2 июня «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день Орбан сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины принесет только новые жертвы конфликта, поэтому его необходимо не допустить. По мнению Орбана, необходимо сделать всё возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров.

Парламентарий подчеркнул, что для Киева и Запада контрнаступление — навязчивая идея, призванная оправдать потоки военной помощи Запада, и вопрос имиджа.

«Венгрия остается неким островком здравого смысла в ЕС, страны которого под давлением США и Британии потеряли ориентиры и погрузились в нездоровую политику, но все эти очевидные вещи, озвученные Орбаном, разбиваются о пропаганду, которую Киев проводит при поддержке Запада. Что касается мирных переговоров, о необходимости которых говорит Орбан, то мы видим настрой киевского режима и его хозяев, их нацеленность на эскалацию ценой жизней украинцев, которых Киев гонит в пекло конфликта. Так что успехи нашей страны на фронтах — это и есть весомые аргументы в нашу пользу», — сказал он.

Отменный выбор: за что Венгрию хотят лишить права председательства в ЕС
И каковы шансы на то, что это случится

В конце мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

24 мая в Киеве заявили о начале отдельных операций в рамках контрнаступления. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023