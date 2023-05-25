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В Киеве заявили о начале отдельных операций в рамках контрнаступления

Подоляк заявил, что ВСУ уже начали отдельные операции в рамках контрнаступления
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Об этом в среду, 24 мая, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В эфире канала Rai 1 он отметил, не вдаваясь в подробности, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Также Подоляк затронул вопрос о применении ВСУ западного оружия. По словам чиновника, Украина использует ресурсы, предоставленные союзниками Киева, исключительно на тех территориях, которые считает своими.

В заключение он повторил призыв направить украинским силам истребители F-16 для защиты воздушного пространства.

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Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Истребители не будут релевантны для предстоящего контрнаступления, подчеркнул он.

Тогда же начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что у страны есть необходимый минимум для начала наступления, однако этого недостаточно для успеха.

Ранее, 18 мая, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

14 мая украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России.

О готовящемся контрнаступлении ВСУ стало известно весной этого года. С тех пор европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. При этом из-за возросшего давления на Украину ряд политиков считает, что в случае поражения страна потеряет многих «союзников».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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