Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства. Об этом сообщил 26 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления в Белграде перед началом общенационального митинга в поддержку правительства Сербии.

«Мы вместе подвергаемся нападкам либерального мейнстрима. Почему на нас нападают? Потому что выступаем за себя, за свои национальные интересы. <…> Нападают на нас, потому что мы хотим мира на Украине и не способствуем эскалации. <...> потому что мы привержены семейным ценностям и отказываемся от того, чтобы нам диктовали извне», — высказался он.

В этот день в Белграде прошел крупнейший митинг в поддержку Вучича и правительства на фоне подъема протестов. Митингующие заполнили центральные улицы столицы Сербии. Акция получила название «Сербия надежды», она организована Сербской прогрессивной партией (СНС). Сторонники Вучича начали приходить на митинг около 15:20 по местному времени (16:20 мск). Митинг начался в 19:15 (20:15 мск).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул 23 мая, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, НАТО не хочет отправлять на украинскую территорию свои войска. По этим причинам нужно прекратить огонь и приступить к началу мирных переговоров, считает он.

25 апреля сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич сказал, что в ближайшее время сербская общественность будет открыто поддерживать политику Москвы в отношении Киева.

Президент Сербии Александр Вучич 14 апреля заявил, что страна никогда не отправит ни одной своей пули ни на Украину, ни в Россию. Он заверил, что работает исключительно над усилением собственной армии.