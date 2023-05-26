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Жители Сербии вышли на крупнейший митинг в поддержку Вучича

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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В Белграде проходит крупнейший митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича и правительства на фоне подъема протестов. Сторонники политика собрались на площади перед парламентом республики, 26 мая сообщил портал Blic.

Также митингующие заполнили центральные улицы столицы Сербии.

Акция получила название «Сербия надежды», она организована Сербской прогрессивной партией (СНС). Сторонники Вучича начали приходить на митинг около 15:20 по местному времени (16:20 мск). Митинг начался в 19:15 (20:15 мск).

В руках у собравшихся флаги Сербии, транспаранты с надписями в поддержку политики Вучича и портретами национальных лидеров.

Зла уже не хватает: Сербия вынуждена реагировать на решение Совета Европы
Одних громких заявлений Белграда недостаточно

По данным общественников, только из Косово и Метохии приехало около 10 тыс. человек. Две группы косовских сербов пришли в Белград пешком, за несколько дней преодолев свыше 300 км.

Утром в пятницу на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Изначально правоохранители окружили административные здания Косово. Как поясняли полицейские, они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали как минимум 10 человек.

Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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