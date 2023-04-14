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Сербия заверила в отсутствии планов поставлять оружие России и Украине

Вучич заявил, что Сербия не отправит ни одной пули ни на Украину, ни в Россию
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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Сербия никогда не отправит ни одной своей пули ни на Украину, ни в Россию. Об этом 14 апреля заявил президент страны Александр Вучич.

Отвечая на вопрос о поставках вооружений в зоны конфликтов, глава государства отметил, что он работает только над усилением собственной армии.

«Я хочу укрепить нашу армию и нашу военную промышленность. Но ни одну пулю мы никогда не отправим ни на Украину, ни в Россию», — отметил Вучич в заявлении для прессы.

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Ранее, 12 апреля, министр обороны Сербии Милош Вучевич отреагировал на информацию британского агентства Reuters, опубликовавшего данные из секретных документов Пентагона о том, что Сербия якобы взяла на себя обязательство отправить оружие на Украину или уже сделала это. Вучевич напомнил, что Белград опровергал эту ложь более десяти раз и делает это снова.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о якобы поставках Сербией оружия Украине, указал, что Запад прикладывает максимум усилий для того, чтобы сорвать договоренности России с дружественными ей странами.

В начале марта президент Сербии Александр Вучич уже заявлял, что Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине. 2 марта сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло сообщения в Сети о поставках реактивных боеприпасов на Украину.

С опровержением выступило и министерство обороны Сербии. Там заявили, что не поставляли боеприпасы и военное оборудование конечному получателю на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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