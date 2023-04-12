В Сербии назвали ложью данные о поставках оружия Украине

Министр обороны Сербии Милош Вучевич отреагировал на информацию британского агентства Reuters, опубликовавшего данные из секретных документов Пентагона о том, что Сербия якобы взяла на себя обязательство отправить оружие на Украину или уже сделала это. Об этом 12 апреля сообщил сербский портал Novosti.

Вучевич напомнил, что Белград опровергал эту ложь более десяти раз и делает это снова.

«Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, окружающим этот конфликт. Чья-то цель явно втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики», — сказал он.

Сербский министр добавил, что страна продает вооружение третьим странам, которые далеки от украинского конфликта.

«Это вопрос к тем странам, которые не соблюдают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не отправляла оружие в Украину и всё, что публикуется, остается ложной спекуляцией», — заключил он.

Ранее в этот день Reuters сообщило, что Сербия допускает возможность поставки вооружения для украинской армии. Авторы публикации сослались на диаграмму ответов правительств 38 европейских стран на вопросы о готовности оказать Украине военную поддержку.

Датированный 2 марта 2023 года документ имеет гриф «секретно», отмечалось в публикации.

В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине. 2 марта сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло сообщения в Сети о поставках реактивных боеприпасов на Украину.

С опровержением выступило и министерство обороны Сербии. Там заявили, что не поставляли боеприпасы и военное оборудование конечному получателю на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.