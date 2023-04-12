В Госдуме объяснили информацию о якобы поставках Сербией оружия на Украину

Запад прикладывает максимум усилий для того, чтобы сорвать договоренности России с дружественными ей странами. Об этом 12 апреля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он отреагировал на информацию агентства Reuters со ссылкой на данные из секретных документов Пентагона о том, что Сербия якобы взяла на себя обязательство отправить оружие на Украину или уже сделала это. При этом министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг эти сведения.

«На протяжении длительного времени Запад пытается склонить многие страны не поддерживать РФ, а выступать против нее. Попытки оказываются неудачными, но они пытаются каким-то образом объявить свою деятельность успешной, показать ее результаты. Запад прикладывает максимум усилий, чтобы срывать все наши договоренности с дружественными странами, а их большинство», — сказал Чепа.

В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине. Тогда же сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло сообщения в Сети о поставках реактивных боеприпасов на Украину.

С опровержением выступило и министерство обороны Сербии. Там заявили, что не поставляли боеприпасы и военное оборудование конечному получателю на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.