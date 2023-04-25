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Сербский депутат допустил поддержку всеми сербами действий РФ в отношении Украины

Сербский депутат Костич: вскоре все сербы будут открыто поддерживать Россию
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Вскоре вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины. Таким мнением 25 апреля поделился с «Известиями» сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич.

Накануне комитет по внешней политике народной скупщины (парламента) Сербии не поддержал проект резолюции о введении санкций против России, предложенный председателем комитета и депутатом от Партии свободы и справедливости Борко Стефановичем.

«Председатель Борко Стефанович всячески пытался убедить членов комитета проголосовать за предложенную им резолюцию, но никто ее не принял, кроме двух представителей либеральной оппозиции. Представители партий власти были против введения санкций, но не голосовали по неизвестным мне причинам», — сказал Костич.

Представители партии «Двери» и патриотической оппозиции предлагали декларации и резолюции о неприменении санкций к России и об укреплении сотрудничества, но это не было принято членами Сербской прогрессивной партии и Социалистической партии Сербии, добавил депутат.

«Дело в том, что Сербской прогрессивной партии еще нужно время, чтобы прийти к позиции «Дверей», когда речь идет о России, и понять, что сегодня Россия борется за свободу всех суверенных государств мира. Я верю, что вскоре вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины, но нам нужно дождаться окончания украинского конфликта и победы РФ», — сказал он.

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19 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград стремится остаться военно-нейтральным, несмотря на требование Швеции ввести санкции против России и согласовать свою внешнюю политику с европейской.

При этом 7 апреля Вучич сказал, что сербские власти пытаются сохранять свой нейтралитет относительно Запада и России, но не гарантируют, что это получится поддерживать.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил в беседе с «Известиями», что Евросоюз оказывает беспрецедентное давление на Сербию.

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