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Депутаты парламента Сербии не поддержали введение санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/Thomas Imo
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Комитет по внешней политике Народной скупщины (парламента) Сербии не поддержал проект резолюции о введении санкций против России, предложенный председателем Комитета и депутатом от Партии свободы и справедливости. Об этом 24 апреля рассказал «Известиям» депутат от партии «Двери» Иван Костич.

Отмечается, что из 15 членов комитета за проголосовало двое, один — против и 12 воздержались.

В свою очередь, Костич предложил проект декларации о необходимости укрепления сотрудничества с Россией на двустороннем уровне и в международных организациях. Это предложение также не было принято.

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Ранее, 19 апреля, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград стремится остаться военно-нейтральным, несмотря на требование Швеции ввести санкции против России и согласовать свою внешнюю политику с европейской.

При этом 7 апреля Вучич сказал, что сербские власти пытаются сохранять свой нейтралитет относительно Запада и России, но не гарантируют, что это получится поддерживать.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил в беседе с «Известиями», что Евросоюз оказывает беспрецедентное давление на Сербию.

26 марта министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич указал, что западные страны несправедливо требуют от Белграда введения санкций против России, но при этом сами увеличивают товарооборот с РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта заявил, что Россия высоко ценит позицию Сербии, которая отказалась присоединиться к антироссийским санкциям в условиях беспрецедентного давления.

До этого, 23 января Вучич сказал, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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