В Кремле оценили позицию Сербии по отношению к России

Россия высоко ценит позицию Сербии, которая отказалась присоединиться к антироссийским санкциям в условиях беспрецедентного давления. Об этом 14 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление министра экономики Сербии о необходимости введения санкций против России. Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящий момент на многие страны мира, особенно на Сербию, оказывается грубое давление. При этом Москва рассчитывает, что самые острые вопросы с Белградом будут решаться в рамках партнерского диалога.

«Мы высоко ценим ту позицию, которую до сих пор занимала Сербия. Понимаем, что условия меняются. Рассчитываем, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнерского и доверительного диалога с сербскими друзьями», — пояснил он.

Ранее, 13 марта, министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что стране необходимо присоединиться к санкционной политике против России. Свою позицию он аргументировал тем, что правительство платит высокую цену за то, что не ввело антироссийские рестрикции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что Белград не сможет прекратить давление со стороны Вашингтона, если введет рестрикции в отношении Москвы. Напротив, она предрекла усиление давления США на Сербию.

До этого, 9 марта, президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении поддерживать корректные отношения с Россией после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.