Реклама
Прямой эфир
Мир
Первые экипажи ВСУ завершили обучение использованию танков Leopard в Испании
Политика
В ГД рассмотрят президентский закон об упрощенном гражданстве
Мир
КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
Мир
Байден пообещал не передавать Австралии ядерное оружие для подводных лодок
Наука
В России разработана новая технология производства гибких дисплеев
Мир
Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»
Мир
Россия выступила против расширения обвинительных функций ОЗХО
Армия
Волонтеры провели занятия по тактической медицине для служащих в ДНР
Общество
В Москве обнаружили цеха по производству фальшивого белорусского масла
Мир
На Западе отметили снижение уровня подготовки боевиков ВСУ
Мир
NYP предрекла финансовый крах США из-за антироссийских санкций
Мир
Премьер Британии призвал ускорить поставки военной помощи Украине
Сюжет:

Захарова ответила на призыв сербского министра ввести санкции против РФ

Захарова предложила министру экономики Сербии Баста выступить против давления США
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белград не сможет прекратить давление со стороны Вашингтона, если введет рестрикции в отношении Москвы. Об этом сегодня, 13 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ», — написала она.

Захарова также предрекла усиление давления США на Сербию.

«И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Тянут — не потянут: Сербия не планирует вводить санкции против России
Присоединение к рестрикциям ЕС может негативно отразиться на экономике балканской страны

Ранее в этот день министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что стране необходимо присоединиться к санкционной политике, направленной против России. По его словам, Сербия платит высокую цену за то, что не ввела антироссийские санкции.

9 марта президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении поддерживать корректные отношения с Россией после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что в Москве понимают, какому давлению со стороны западных стран подвергается Сербия в отношении антироссийских санкций. Он подчеркнул, что в России очень ценят позицию сербских властей.

Накануне Вучич рассказал, что отказ Сербии вводить санкции против России лишит ее союзников на Западе. Он отметил, что страна не может действовать в одиночку, поскольку в основном окружена странами — членами НАТО. При этом 8 января президент Сербии допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

16 октября 2022 года министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023