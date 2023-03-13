Захарова ответила на призыв сербского министра ввести санкции против РФ

Белград не сможет прекратить давление со стороны Вашингтона, если введет рестрикции в отношении Москвы. Об этом сегодня, 13 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.



«Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ», — написала она.

Захарова также предрекла усиление давления США на Сербию.

«И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в этот день министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что стране необходимо присоединиться к санкционной политике, направленной против России. По его словам, Сербия платит высокую цену за то, что не ввела антироссийские санкции.

9 марта президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении поддерживать корректные отношения с Россией после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что в Москве понимают, какому давлению со стороны западных стран подвергается Сербия в отношении антироссийских санкций. Он подчеркнул, что в России очень ценят позицию сербских властей.

Накануне Вучич рассказал, что отказ Сербии вводить санкции против России лишит ее союзников на Западе. Он отметил, что страна не может действовать в одиночку, поскольку в основном окружена странами — членами НАТО. При этом 8 января президент Сербии допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

16 октября 2022 года министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.