Президент Сербии рассказал о последствиях отказа от антироссийских санкций

Сербия лишилась союзников на Западе из-за отказа вводить санкции против России. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил президент страны Александр Вучич, выступая на специальной сессии парламента, посвященной проблеме Косова. Трансляцию выступления вел сербский телеканал B92.

Он отметил, что функционировать в современном мире в одиночку невозможно, подчеркнув, что сейчас Сербия находится в основном в окружении стран-членов НАТО.

«Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине», — заявил президент Сербии.

При этом Вучич отметил, что гордится Сербией, так как страна принимает решения независимо и не ограничена никакими рамками. Кроме того, он подчеркнул, что страна не ввела санкции против РФ, руководствуясь своей честной позицией.

23 января сербский лидер заявил, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

До этого, 18 января, Вучич указал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды. По его словам, западные страны разделяют только ту позицию, которая предполагает поддержку антироссийских санкций и независимости самопровозглашенной республики Косово.

При этом 8 января президент Сербии допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.