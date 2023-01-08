Реклама
Прямой эфир
Общество
Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин
Мир
В «Укрэнерго» предупредили о возможных аварийных отключениях света
Армия
Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР
Мир
На Украине сообщили о повреждении одной из ТЭС
Общество
Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский
Происшествия
В ЛНР допустили причастность спящих ячеек ВСУ к подрыву газопровода в Лутугино
Мир
Половина опрошенных немцев сочла ошибкой решение Берлина поставить Киеву БМП Marder
Происшествия
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
Туризм
В Сочи в новогодние каникулы отдохнуло около 200 тыс. человек
Мир
В Германии предотвратили теракт с использованием отравляющих веществ
Происшествия
Старобешевская ТЭС в ДНР повреждена после удара украинских войск
Общество
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в некоторых областях РФ
Сюжет:

Вучич допустил введение антироссийских санкций под жесткими угрозами Запада

0
Фото: REUTERS/Marton Monus
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербии, возможно, придется ввести санкции против России, если Белград столкнется с чем-то большим, чем просто давление со стороны Запада. Об этом президент республики Александр Вучич заявил в воскресенье, 8 января, в эфире телеканала Pink.

Балканский узел: Запад загоняет Сербию в угол
Присоединится ли в итоге Белград к ограничительным мерам против Москвы

«Если мне скажут: введите санкции [против России] завтра, может, мне и придется [это сделать] под угрозой чего-либо намного большего, чем давление. В данный момент мы почти год смогли быть страной, которая этого не сделала, показав свою отважность, решительность и независимость в принятии решений», — сказал он.

При этом сербский лидер признался, что ожидает усиления давления по вопросам Косова и Метохии, а также введения антироссийских санкций.

«Это обоюдоострый меч, это нелегко. В этом году никто сильно их не ощутил, но следующая зима будет намного хуже», — добавил он.

Ранее, 30 декабря, Вучич заявил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции, пока это не поставит под угрозу ее жизненные интересы. По его словам, за прошедший год Сербия убедилась в точности и принципиальности своей позиции по санкциям в отношении РФ.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023