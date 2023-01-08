Вучич допустил введение антироссийских санкций под жесткими угрозами Запада

Сербии, возможно, придется ввести санкции против России, если Белград столкнется с чем-то большим, чем просто давление со стороны Запада. Об этом президент республики Александр Вучич заявил в воскресенье, 8 января, в эфире телеканала Pink.

«Если мне скажут: введите санкции [против России] завтра, может, мне и придется [это сделать] под угрозой чего-либо намного большего, чем давление. В данный момент мы почти год смогли быть страной, которая этого не сделала, показав свою отважность, решительность и независимость в принятии решений», — сказал он.

При этом сербский лидер признался, что ожидает усиления давления по вопросам Косова и Метохии, а также введения антироссийских санкций.

«Это обоюдоострый меч, это нелегко. В этом году никто сильно их не ощутил, но следующая зима будет намного хуже», — добавил он.

Ранее, 30 декабря, Вучич заявил, что Белград не будет вводить антироссийские санкции, пока это не поставит под угрозу ее жизненные интересы. По его словам, за прошедший год Сербия убедилась в точности и принципиальности своей позиции по санкциям в отношении РФ.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.